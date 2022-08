Der SK Sturm Graz II empfing zur Sonntagsmatinee den FC Blau-Weiß Linz in der ADMIRAL 2. Liga. Zwei frühe Tore reichten den favorisierten Stahlstädtern dabei, um den zweiten Sieg in der Liga einzufahren. Neuzugang Ronivaldo in der fünften Spielminute und Matthias Seidl (6.) führten die Linzer im Auswärtsspiel in Gleisdorf zu einem 2:0-Erfolg.

Früher Linzer Doppelschlag

Die Linzer starteten schwungvoll in die Partie - und sorgten gleich mal für einen frühen Doppelschlag. Ronivaldo brachte die Blau-Weißen nach starker Vorarbeit von Matthias Seidl mit seinem ersten Ligatreffer für den Verein in der fünften Minute in Führung - und nur Sekunden später klingelte es ein zweites Mal. Dieses Mal machte es Seidl selbst: Tobias Koch bediente Seidl per Heber, gegen Sturm-Keeper Luka Maric schloss Seidl dann per überlebtem Schuss in die kurze Ecke zum 0:2 ab (6.).

Und auch nach der frühen Führung war es die Elf von Gerald Scheiblehner, die weiter auf das nächsten Tor drückte. Ronivaldo setzte einen Kopfball in der 18. Spielminute nur knapp über das Tor, Tobias Koch schoss das Spielgerät zehn Minuten später ebenfalls drüber (28.). Zwischenzeitlich konnte sich Sturm II dann etwas stabilisieren - in den Schlussminuten der ersten Hälfte machten die Stahlstädter dann aber noch einmal ordentlich Dampf.

Ronivaldo hatte in der 38. Spielminute seinen zweiten Treffer auf dem Fuß, dribbelte erst Keeper Maric aus - hatte den Ball dann aber auf dem falschen Fuß liegen und vergab die Top-Chance. Matthias Seidl versuchte es in Minute 41 dann noch einmal auf Höhe des Elfmeterpunktes, schoss den Ball aber über die Querlatte (41.). Mit der komplett verdienten 2:0-Halbzeitführung für Blau-Weiß ging es in die Pause.

Linz verwaltete, Sturm II kam nicht mehr heran

Nach Wiederanpfiff wurden erst die Gastgeber gefährlich: Emegha prüfte Keeper Nicolas Schmid (47.), rutschte wenig später gefährlich in eine Flanke (48.). Christoph Lang scheiterte dann im Eins-gegen-Eins an Schmid (52.).

Doch auch auf der Gegenseite gab es beste Möglichkeiten: Seidl versuchte es nach einer Flanke von Danilo Mitrovic per Seitfallzieher (49.), der eingewechselte Fally Mayulu zog gegen Maric den Kürzeren. Im Anschluss schalteten die Gäste dann aber in den Verwaltungsmodus - und das reichte, weil Sturm II nicht mehr entscheidend in die Gefahrenzone kommen konnte.

Zwei ganz frühe Tore reichen Blau-Weiß Linz so zum Sieg in Gleisdorf. Die Scheiblehner-Elf hält damit nach fünf Spieltagen bei sieben Punkten - gleich viele, wie Gegner Sturm Graz II, der einen Punkt hinter den Stahlstädtern auf Rang acht steht.

Unsere Zweier musste einen ganz frühen Doppelschlag der Gäste aus Linz hinnehmen, von dem sie sich leider nicht mehr erholen konnte. #sturmgraz #LigaZwa #STUIIBWL https://t.co/laRGg5vS5d — SK Sturm Graz (@SKSturm) August 21, 2022

ADMIRAL 2. Liga, 5. Runde

SK Sturm Graz II - FC Blau-Weiß Linz 0:2 (0:2)

Solarstadion Gleisdorf; 327 Zuschauer; SR Fröhlacher

Tore: 0:1 Ronivaldo (5.), 0:2 Matthias Seidl (6.)

Gelbe Karten: 14. Kronberger, 21. Wels, 59. Schendl

Startelf Sturm II: Maric - Oroz, Komposch, Stückler, Ingolitsch (78. Grube), Saurer, Demaku, Wels (62. Fuseini), Emegha (62. Toth), Kronberger (33. Schendl), Lang

Startelf BW Linz: Schmid - Strauss, Mitrovic (75. Pirkl), Koch, Ronivaldo (56. Mayulu), Mensah (56. Neumayr), Brandner (64. Briedl), Maranda, Seidl, Windhager (56. Gölles), Tursch

Zum Live-Ticker: SK Sturm Graz II - FC Blau-Weiß Linz

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL