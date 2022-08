Am 6. Spieltag traf in der Admiral 2 Liga der FC Liefering auf den SK Sturm Graz II. Und dabei kam es zu einem flott geführten Spiel, bei dem sich die Szenen laufend abwechselten. In Summe waren dann aber doch die Hausherren die effizientere Mannschaft. Sturm II war sehr bemüht, vor dem Tor wollte es aber nicht wunschgemäß klappen.

Liefering-Kapitän Benjamin Atiabou & Kollegen konnten gegen Aufsteiger Sturm II drei Heimpunkte auf die Habenseite bringen.

Liefering agiert sehr abgeklärt

Beim Duell des Tabellen-Elften gegen den Achten begegnen einander zwei Teams auf Augenhöhe. Sowohl den Lieferingern wie auch den "Jungblackies" ist es dabei zum zutrauen, voll anschreiben zu können. Bereits in den Anfangsminuten sollte sich dann beiderseits jeweils eine tolle Torchance offenbaren. Die beiden Torleute Balazs Toth bzw. Christopher Guiliani erweisen sich aber am Posten. 11. Minute: Nach einem Jano-Eckball gelangt der aufgerückte Samson Baidoo in Position. Diese Möglichkeit lässt sich der 18-jährige nicht nehmen - neuer Spielstand: 1:0. Das Spiel bleibt aber auch danach ausgeglichen bzw. kann sich keine Mannschaft einen entscheidenden Vorteil erarbeiten. Trotzdem kommt es in der 21. Minute zum 2:0. Keeper Guiliani mit dem völlig unnötigen Strafraumfoul. Oumar Diakite lässt sich die Chance des Elfmeters nicht nehmen. Danach bietet sich Kronberger die Gelegenheit auf das Anschlusstor, Liefering-Tormann Toth lässt sich aber nicht überraschen. Der Aufsteiger ist nicht das schwächere Team, die "Jungbullen" agieren nur effizienter. Mit dem Zweitore-Vorsprung geht es dann auch ab in die Halbzeitpause.

Sturm II bleibt hinter den Erwartungen

Gelingt es den Lieferingern nun im zweiten Durchgang den Heimsieg unter Dach und Fach zu bringen? Oder aber schafft es die Hösele-Truppe noch einmal, das Spiel spannend zu gestalten. Sturm II ist von Beginn weg wieder voll im Spiel bzw. ist man weiterhin sehr offensiv ausgerichtet. Was bleibt den Steirern bei diesem Spielstand auch anderes übrig. Aber den Ingolitsch-Mannen gelingt es, mit der Führung im Rücken, weiterhin voll dagegenzuhalten. Das Tempo wird da wie dort weiter sehr hoch gehalten. Tormöglichkeiten bleiben aber vorerst dünn gesät. 56. Minute: Jetzt steht es aber 3:0. Nach einer Freistoßvorlage ist Oumar Diakite mit seinem zweiten Treffer zur Stelle. Sturm II fightet zwar tapfer weiter, aber vor des Gegners Tor erweist man sich nach wie vor zahnlos. Bis zur 65. Minute da wuchtet Noah Oke Eyawo einen Ball zum 3:1 ins Netz. Aber zu mehr sollte es letztlich für Sturm II nicht reichen. Im Gegenteil in der 85. Minute fasst man noch ein Gegentor aus. Karim Konate sorgt per Kopf für das 4:1 - ehe Simon Nelson (94.) zum 4:2-Spielendstand trifft. In der nächsten Runde gastiert Liefering am Freitag, 2. September um 18:10 Uhr in Horn. Sturm II besitzt am Tag darauf mit der Startzeit um 20:00 Uhr das Heimrecht gegen die Young Violets.

FC LIEFERING - SK STURM GRAZ II 4:2 (2:0)

Freitag, 26. August 2022, 18:10 Uhr, Stadion Grödig, 240 Zuseher, SR: Safak Barmaksiz

FC Liefering: B. Toth, Pejazic, Atiabou (82. Ibertsberger), Baidoo, Moswitzer, Jano (67. Havel), Diakite (67. Paumgartner), Kounfolo Yeo (82. Berki), Gourna-Douath (62. Sahin), Lechner, Konate

Sturm Graz II: Giuliani, Oroz (62. Nelson), Komposch, Grube, Stückler, Eyawo (83. Löcker), Saurer, Schendl, Emegha (46. Kiedl), M. Toth, Kronberger (74. Karner)

Torfolge: 1:0 (11. Baidoo), 2:0 (21. Daikite/Elfer), 3:0 (56. Diakite), 3:1 (65. Eyawo), 4:1 (85. Konate), 4:2 (94. Nelson)

Gelbe Karten: Gourna-Douath, Baidoo bzw. Eyawo, Grube, Nelson

Live Ticker: FC Liefering - SK Sturm Graz II

Fotocredit: FC Liefering/Getty Images