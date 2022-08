Die Young Violets Austria Wien konnten Tabellenführer SV Horn in der ADMIRAL 2. Liga mit einem 1:1-Remis einen Punkt abknöpfen. Florian Kopp brachte die Jungveilchen in Führung, Patrik Mijic konnte rasch ausgleichen. Durch das Unentschieden muss Horn den ersten Tabellenplatz an den SKU Amstetten abgeben.

Frühe Führung, rascher Ausgleich

Die Gastgeber aus Wien-Favoriten starteten besser in die Partie. In der elften Spielminute konnten die Jungveilchen in Führung gehen: Kapitän Florian Kopp hatte nach einer Ecke im Strafraum viel Platz - und wusste das zu nutzen. Per Kopf erzielte er aus kurzer Distanz das 1:0 (11.).

Tabellenführer Horn steckte den Kopf aber nicht in den Sand - und konnte nur wenig später ausgleichen. Über rechts spielten sich die Niederösterreicher ins Angriffsdrittel, eine Flanke von Andree Neumayer konnte Patrik Mijic zum 1:1 einköpfen (18.).

Das Ausgleichstor tat den Gästen gut, sie kontrollierten die Partie vor dem Pausenpfiff gut - konnten offensiv aber nicht mehr wirklich in Erscheinung treten.

Mijic sehr aktiv, aber glücklos im Abschluss

Nach dem Wiederanpfiff wurde die Partie dann etwas interessanter: Zunächst schoss Benjamin Mulahalilovic einen Ball nur über das Tor (50.), auf der Gegenseite hatte Josef Pross dann die große Möglichkeit auf die erneute Führung: Nachdem Ibrahima Drame sich den Ball am gegnerischen Sechzehner schnappte, scheiterte Pross aber an Horns Torwart Ehmann.

In weiterer Folge wurde aber Horn wiederholt gefährlich - und immer wieder war es Ex-Dornbirner Patrik Mijic, der vor dem Tor auftauchte. Erst probierte es der Angreifer per Lupfer - der Ball ging aber über das Tor (61.). Dann grätschte Florian Kopp in höchster Not noch in einen Abschluss von Mijic und konnte blocken (64.). Sandali Conde hielt zudem noch einen Schuss von Mijic, der den Ball etwas zu ungenau auf das Tor brachte (67.).

Da auch die Young Violets es verpassten, am Ende der Partie nachzulegen, endete das Spiel 1:1-Unentschieden. Der SV Horn lässt somit zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte liegen und verliert den ersten Tabellenplatz aufgrund des schlechteren Torverhältnisses an den SKU Amstetten.

ADMIRAL 2. Liga, 6. Runde

Young Violets Austria Wien - SV Horn 1:1 (1:1)

GENERALI-Arena; 340 Zuschauer; SR Heiss

Tore: 1:0 Florian Kopp (11.), 1:1 Patrik Mijic (18.)

Gelbe Karten: 43. Ivkic, 65. Polster bzw. 16. Gashi, 51. Bauer, 54. Hoffmann, 69. Hausjell

Young Violets: Conde - Drame, Pross, Pazourek (70. Gintsberger), Mester (76. Yeong), Kopp, Ivkic, Schmelzer, Safin (60. Hahn), Polster, Pecar (60. Dizdarevic)

SV Horn: Ehmann - Bauer, Hoffmann, Joppich, Neumayer, Bauer, Gashi (60. Tomka), Pronichev (60. B. Yilmaz), Mulahalilovic, Mijic (70. O. Yilmaz), Hausjell (79. Wallner)

Fotos: GEPA/ADMIRAL