Am Freitagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem FAC und SKU Amstetten. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:2-Sieg für die Gäste, die damit neuer Tabellenführer sind. In sechs Spielen holten die Amstettener starke 14 Punkte. Den Siegtreffer erzielten die Niederösterreicher allerdings erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Flottes Spiel

Dabei beginnt das Match alles andere als nach Wunsch der Gäste. Nach nicht einmal zwei Minuten steigt Floridsdorfs Christian Bubalovic nach einem Eckball am höchsten und köpft den Ball perfekt ins Kreuzeck. Nur Augenblicke später steht es aber 1:1. Nach einem unglaublichen Schnitzer von FAC-Torhüter Simon Emil Spari, der einen Rückpass nicht ordentlich annehmen, das Leder sich dann von Dominik Starkl abluchsen lässt und dieser muss dann nur mehr einschieben. Damit ist wieder alles offen. Der FAC in Folge mit einigen Abschlussmöglichkeiten im Strafraum.

Nach einer Reihe von Eckbällen kommen die Hausherren zu Schusschancen, doch immer hat ein Amstettner ein Bein zwischen Ball und Tor. Die Mörec-Elf drückt also auf die erneute Führung. Das Spiel ist insgesamt sehr munter geführt. Das Publikum bekommt viel zu sehen, für Tore reicht es zunächst aber nicht. In der 37. Minute ist es dann aber so weit. Erneut ein Patzer in der Hintermannschaft des FAC und erneut ist Starkl Nutznießer des Fehlers. FAC-Torhüter Spari schlägt nach einem Rückpass ein Luftloch und Starkl muss dann erneut nur mehr einschieben. Damit haben die Gäste das Spiel gedreht und es geht mit dem 2:1 auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste: Nach einer weiten Flanke kommt Hubmann an den Ball, will abschließen, trifft den Ball aber nicht ordentlich und trifft den Kopf von Monsberger, der nur mehr einnicken muss. MIt Ausnahme des Tores der Hausherren, spielt sich auch in den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit das Spiel hauptsächlich im Mittelfeld ab. Spielerische Glanzpunkte sind aktuell nicht wirklich vorhanden. Das Spiel lebt freilich aber von seinen Toren und der Spannung. Das Spiel ist auf Messers Schneide.

Amstetten trifft in Schlussphase

Beide Trainer versuchen dann mit neuen Kräften wieder Schwung in die Partie zu bekommen. Floridsdorf übernimmt zusehends das Kommando auf dem Platz und setzt den Gegner unter Druck. Irgendwie will das Tor aber nicht fallen. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, führen die Amstettener. Entgegen dem Spielverlauf kann Amstetten durch Dominik Weixelbraun die Führung und gleichzeitig den Siegtreffer erzielen. Nach einem idealen Laufpass kann der Eingewechselte in der 94. Minute durch die Beine von FAC-Torhüter Spari einschieben. Und so ist es auch. Nur Augenblicke später ist das Spiel vorbei.

ADMIRAL 2. Liga, 6. Runde

Floridsdorf - Amstetten 2:3 (1:2)

FAC-Platz; 857 Zuschauer; SR Jäger

Tore: 1:0 Christian Bubalovic (3.), 1:1 Dominik Starkl (7.), 1:2 Dominik Starkl (38.), 2:2 Marcel Monsberger (52.), 2:3 Domimik Weixelbraun (90+4.)

Gelbe Karten: 50. Krasniqi, 53. Gitsov (TR). bzw. 51. Deinhofer

FAC: S. Spari, B. Wallquist, L. Krasniqi, E. Keles (Miljanic), C. Hubmann, P. Bertaccini (Kröhn), Flavio(Adewumi), C. Bubalovic, M. Monsberger (Hernaus), M. Maier, M. Becirovic

Amstetten: M. Stark, D. Starkl (Feiertag), S. Dirnberger, Joao Luiz, L (Weixelbraun). Deinhofer (Rosenberger), P. Offenthaler, T. Mayer (Kapsamer), A. Ammerer, S. Leimhofer, C. Kurt, E. Scherf

Zum Live-Ticker: FAC - Amstetten

Foto: Parak