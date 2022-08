Am Samstagnachmittag kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen FC Dornbirn und First Vienna FC. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, immerhin hatten die Döblinger noch kein Spiel in dieser Saison verloren. Mit dementsprechend Erwartungen gingen die Gäste auch ins Spiel. Am Ende gab es ein 0:0-Unentschieden. Aufsteiger Vienna bleibt damit weiter unbesiegt, hat allerdings bereits vier Mal Remis gespielt. Dornbirn wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

Keine Tore

Nach knapp 90 Sekunden die erste Chance für die Vienna - eine Flanke von links kommt hoch auf den zweiten Pfosten. Dort steht Nils Zatl völlig alleine, doch Keeper Justin Ospelt bekommt die Hände in die Höhe und verhindert das frühe 1:0 für die Wiener. Dann eine Chance für Dornbirn - am linken Flügel, nach einem wunderbaren Sololauf, setzt sich das Heim-Team gut durch. Die Flanke kommt dann auch in die Mitte, doch der Kopfball von Renan Peixoto landet nur am Tordach. In der 19. Minute wieder die Dornbirner: Von rechts kommt eine butterweiche Flanke in die Mitte. Die Vienna in der Defensive unsortiert. Renan Peixoto löst sich, rutscht aber im entscheidenden Moment bei der Schussabgabe aus - somit hat Keeper Lukse mit diesem Ball keine größeren Probleme.

In der 24. Minute versucht sich Itamar Noy aus halb-rechter Position, über 25 Meter Torentfernung - ganz knapp geht die Kugel nur über die Kiste. Da wäre Justin Ospelt im Tor der Hausherren machtlos gewesen. Die erste Halbzeit endet schließlich mit drei Gelegenheiten für die Vienna - die beste bei einem Eckball von rechts, der Ball kommt hoch in die Box, Keeper Justin Ospelt greift daneben, dadurch haben die Wiener am zweiten Pfosten die Chance per Kopf auf das 1:0, doch daneben. Dann geht es in die Kabinen.

Weiter keine Tore

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Dornbirnern. Eine Flanke von rechts kommt super in die Mitte. Im Zentrum kommt völlig freistehend Jan Stefanon zum Kopfball, doch Keeper Lukse kann stark parieren. Dann bricht die Schlussphase an. Es deutet nun doch schon sehr vieles auf eine Punkteteilung hin. Beide Teams kämpfen, halten das eigene Tor sauber und machen momentan in der Defensive einen soliden Eindruck. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätte sich Dornbirn den Sieg mehr verdient, da die Vienna nach der Pause keine einzige Torchance vorgefunden hat, das Heim-Team wiederum hat doch drei gute Chance ausgelassen. Dann plötzlich die Riesenchance für Dornbirn auf die Führung, denn es gibt Elfmeter. Der gefoulte Lars Nussbaumer tritt selbst zum Strafstoß an, schießt ganz schwach, Lukse im Tor kann den Ball ganz sicher unter sich begraben.

ADMIRAL 2. Liga, 6. Runde

Dornbirn - First Vienna FC 0:0 (0:0)

Stadion Birkenwiese; 700 Zuschauer, SR Semler

Gelbe Karten: 32. Sulzner, 85. Toth

Dornbirn: Justin Ospelt - Carlos Alberto Vazquez Fernandez, Leo Mätzler, Matheus Favali Batalha, Florian Prirsch, William Rodrigues de Freitas (K) - Sebastian Santin, Lars Nussbaumer - Renan Peixoto Nepomuceno, Elvin Ibrisimovic, Jan Stefanon /// Ersatzspieler: Maximilian Lang, Lukas Parger, Martin Krizic, Raul Peter Marte, Felix Kerber, Felix Mandl, Lorenz Leopold Rusch

First Vienna:: Andreas Lukse, Noah Steiner, Stephan Auer, Bernhard Luxbacher (K), Itamar Noy, Cedomir Bumbic, Thomas Kreuzhuber, Marco Alessandro Sulzner, Kerim Abazovic, Nils Zatl, Deni Alar /// Ersatzspieler: Oktay Kazan, Daniel Luxbacher, Marcel Tanzmayr, Noah Rossler, Lukas Grozurek, Marcel Toth, Luca Edelhofer

Foto: Vienna