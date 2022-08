Der GAK 1902 empfing am Samstagnachmittag in der 2. Liga den SV Lafnitz. Damit stand ein Steirer-Derby auf dem Programm. Ein echter Favorit war nicht auszumachen, wahrscheinlich aber hatten die Rotjacken zu Hause etwas die Nase vorne. Am Ende gab es auch die erhofften drei Punkte für die Grazer. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für die Heimischen. Die Gäste verkürzten letztlich zu spät.

Doppelschlag für den GAK

Die Partie beginnt munter und mit stärkeren Gastgebern, die den Gegner sogleich unter Druck setzen. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Nach einem schnellen Umschaltspiel über links wirkt die Chance für Daniel Kalajdzic aus spitzem Winkel eigentlich schon vorüber, doch Zingl macht die kurze Ecke auf und der Stürmer schiebt zum 1:0 ein. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingen sollte. Nach einer kurzen Behandlungspause von Lafnitz-Spieler Fabian Wohlmuth steht es 2:0 für die Gastgeber - nach der ersten Ecke im Spiel wirkt Lafnitz hinten wieder nicht sattelfest und Rusek wuchtet die Kugel von der 16er-Kante flach ins rechte Toreck. Damit ist für klare Fronten gesorgt.

Dann verliert das Match etwas an Tempo. Lafnitz lässt im Spielaufbau vieles vermissen und der GAK riskiert mit der Führung im Rücken keineswegs das letzte Hemd. Zum Ende der ersten Halbzeit hin übernehmen dann aber die Lafnitzer das Kommando. Gute Flanke von Lichtenberger auf den zweiten Pfosten zu Pfeifer in dieser Phase, dessen Volleyschuss aufs kurze Eck geht allerdings nur an das Außennetz. Dann schickt der Schiri die beiden Teams in die Pause.

Lafnitz bemüht

Der GAK startet ambitionierter, als man noch vor dem Seitenwechsel zu Werke ging, in die zweite Halbzeit. Nach einem einstudierten Liendl-Eckball von links kommt Schriebl an der Strafraumgrenze zum Schuss, der eigentlich gut angetragen ist. Ein Lafnitzer hält aber noch den Kopf hin und vereitelt so die Möglichkeit. Lafnitz sollte in Folge immer mehr riskieren. Zu spät gelingt den Lafnitzern schließlich der Anschlusstreffer. Luka Duvnjak macht in der 90. Minute das 1:2. Sekunden nach dem Anschlusstor von Duvnjak wirft Lafnitz natürlich alles nach vorne und GAKs Liendl vollstreckt nach einem Konter zum 3:1. Das ist gleichzeitig der Endstand.

ADMIRAL 2. Liga, 6. Runde

GAK 1902 - SV Lafnitz 3:1 (2:0)

Merkur Arena; 2103 Zuschauer, SR Schilcher

Torfolge: 1:0 Kalajdzic (13.), 2:0 Rusek (20.), 2:1 Duvnjak (90.), 3:1 Liendl (90+2.)

Gelbe Karten: 88. Jager

GAK: Jakob Meierhofer - Paul-Friedrich Koller, Felix Köchl, Benjamin Rosenberger, Milos Jovicic - Markus Rusek, Michael Liendl, Marco Perchtold (K), Thorsten Schriebl - David Peham, Daniel Kalajdzic /// Ersatzspieler: Christoph Nicht, Michael Huber, Elias Jandrisevits, Maximilian Somnitz, Levan Eloshvili, Paolo Jager, Max Rauter

Lafnitz:: Andreas Zingl (K) - Stefan Umjenovic, Manuel Pfeifer, Fabian Wohlmuth, Stefan Gölles - Christian Lichtenberger, Daniel Gremsl, Gerald Nutz, Florian Sittsam, Philipp Siegl - Jürgen Lemmerer /// Ersatzspieler: Gabriel Georg Suprun, Philipp Scheucher, Christoph Halper, Sebastian Feyrer, Florian Harald Prohart, Jurica Poldrugac, Luka Duvnjak

Zum Live-Ticker: GAK - Lafnitz

Foto: Dostal