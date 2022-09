Am Freitagabend kam es in der siebenten Runde der 2. Liga zum Duell zwischen dem SV Lafnitz und dem First Vienna FC. Die Vienna ging als leichter Favorit ins Spiel - gemessen am bisherigen Saisonverlauf. Am Ende setzten sich aber die Steirer aus Lafnitz durch, und zwar klar und deutlich mit 3:0. Die Vienna konnte über die gesamten 90 Minuten nicht an die Leistungen der vergangenen Wochen anschließen und verliert erstmals in der laufenden Spielzeit.

Führung für Lafnitz

Dabei beginnen die Gäste aus dem 19. Wiener Gemeindebezirk stark und setzen den Gegner gleich unter Druck. Nach sieben Minuten auch die erste Tor-Möglichkeit für Itamar Noy, der diese Gelegenheit aber nicht nützen kann. Kurz darauf eine Einschussmöglichkeit für Stephan Auer, er kann diese Gelegenheit aber nicht in ein Tor ummünzen. Kurz darauf ist es Deni Alar, der vor dem Tor zum Ball kommt, aber scheitert. Lafnitz macht es stärker. In Minute 19 drückt Jurica Poldrugac den Ball über die Linie und stellt auf 1:0. Die Vorlage kam von Christian Lichtenberger.

Die Führung fällt entgegen des Spielverlaufs, mit dem 1:0 im Rücken wollen die Lafnitzer jetzt aber nachlegen. Das sollte auch gelingen. Poldrugac bleibt vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 36. Minute seine Mitspieler erneut zum Jubeln, neuer Spielstand 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Vienna findet kurz vor dem Pausenpfiff zwar noch eine Gelegenheit zum Anschlusstreffer vor, doch es geht mit dem 2:0 in die Pause.

Vienna mit besserem Start

Die Vienna startet stärker ins Spiel. Gleich in Minute 53 auch eine Chance, doch Marco Alessandro Sulzner vergibt und der Spielstand bleibt unverändert. Die Vienan muss deutlich mehr riskieren in der zweiten Halbzeit, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Es schaut derzeit so aus, als ob der Aufsteiger die erste Saisonniederlage hinnehmen müsste. In der 60. Minute für Lafnitz die Chance auf das 3:0, doch Noah Lederer verfehlt das Tor und vergibt diese gute Chance. Damit wäre das Spiel wohl endgültig entschieden.

In der 72. Minute Gefahr im Lafnitzer Strafraum, doch Itamar Noy gelingt es nicht, seine Mitspieler jubeln zu lassen. Generell ist das Spiel im zweiten Durchgang nicht so interessant wie im ersten Durchgang. In der 82. Minute eine Möglichkeit für die Vienna nach einem Freistoß von der rechten Seite, doch der an sich gut getretene Ball geht an Freund und Feind vorbei. In der 88. ist die Partie entschieden - es gibt Elfmeter für die Gastgeber. Dem Elfer war eine sehr dumme Aktion von Noah Steiner vorausgegangen. Er kann zunächst einen Ball nicht klären und reißt dann den Gegenspieler im Strafraum zu Boden. Er muss mit Rot vom Platz. Umjenovic tritt an und verwandelt. Das 3:0 ist dann auch der Endstand. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

ADMIRAL 2. Liga, 7. Runde

Lafnitz - First Vienna (2:0)

Fußballarena Lafnitz; 500 Zuschauer, SR Fröhlacher

Torfolge: 1:0 Poldrugac (19.), 2:0 Poldrugac (36.) 3:0 Umjenovic (88.)

Gelbe Karten: Noah Steiner, Itamar Noy, Thomas Kreuzhuber bzw. Manuel Pfeifer

Gelb-Rote Karte: Noah Steine

Lafnitz: L. Duvnjak, S. Feyrer (Sittsam), N. Lederer (Nutz), C. Lichtenberger (Gremsl), M. Pfeifer, J. Poldrugac, F. Prohart, P. Siegl, S. Umjenovic, F. Wohlmuth, A. Zingl

First Vienna:: K. Abazovic, D. Alar (Edelhofer), S. Auer (Wunsch), C. Bumbic, T. Kreuzhuber, A. Lukse, B. Luxbacher (Tanzmayr), I. Noy (Luxbacher), N. Steiner, M. Sulzner, N. Zatl (Owusu)

Zum Live-Ticker: Lafnitz - First Vienna

Foto: GEPA Admiral