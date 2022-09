Mit einem etwas glücklichen 1:0-Heimsieg gegen den FC Blau-Weiß Linz übernimmt der SKU Ertl Glas Amstetten die Tabellenspitze der ADMIRAL 2. Liga. Nachdem die Blau-Weißen besonders in der zweiten Hälfte einen wahren Chancenwucher nicht nutzen konnten, war es Thomas Mayer, der in der 81. Spielminute das Goldtor für Amstetten erzielte.

Intensives Spiel

Die erste gute Möglichkeit des Spiels gehörte den Gästen aus Linz, Ronivaldo verpasste von der Strafraumkante aus der Drehung (4.). Und auch in weiterer Folge machte Blau-Weiß Druck. Nach einem weiten Ball in den Sechzehner versuchte es Lukas Tursch mit dem Hinterkopf, Elias Scherf hielt sicher (14.). Und auch drei Minuten später war der Amstettner Schlussmann zur Stelle, parierte einen Schuss von Fabian Neumayr.

Den Zuschauern in Amstetten präsentierte sich ein gutes und intensives Spiel, nach und nach tauten auch die Gastgeber etwas auf. Sebastian Leimhofer, der sich äußerst aktiv im Spiel der Fallmann-Elf zeigte, traf aber nur neben das Tor (35.). Und in der 40. Spielminute hatten die Linzer viel Glück, nicht in Rückstand zu geraten: Peter Tschernegg trat einen Freistoß aus 18 Metern, der Ball segelte an die Querlatte. Torlos ging es in die Pause.

Mit etwas Glück zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel legten die Blau-Weißen wieder gut los. Ronivaldo per Fallrückzieher (48.), Matthias Seidl aus der Distanz (50.), Ronivaldo nach einer Flanke von der linken Seite (54.) sowie Seidl aus spitzem Winkel (55.) brachten den Ball aber nicht im Amstettner Tor unter.

Es war nahezu fahrlässig, welche Chancen die Gäste nicht nutzten. Seidl scheiterte erneut am stark haltenden Scherf, der den Ball noch an die Stange lenkte, Tobias Koch wurde beim Nachschuss behindert (60.). Auch in den folgenden Minuten zeigte sich Amstettens Keeper als Spielverderber: Erst parierte er gegen Tursch, dann wehrte er gegen den komplett alleingelassenen Fally Mayulu ab (64.).

Bei einsetzendem Starkregen waren es dann die Amstettner, denen der Lucky Punch gelang. Nach einem Bock von BW-Abwehrspieler Fabio Strauss zeigte sich Thomas Mayer als Profiteur, umkurvte den Keeper und erzielte den 1:0-Endstand. Durch den glücklichen 1:0-Heimsieg schiebt sich Amstetten an die Tabellenspitze.

ADMIRAL 2. Liga, 7. Runde

SKU Ertl Glas Amstetten - FC Blau-Weiß Linz 1:0 (1:0)

Ertl Glas-Stadion; 1205 Zuschauer; SR Dominic Schilcher

Tor: 1:0 Thomas Wilfried Mayer (82.)

Gelbe Karten: 71. Offenthaler, 84. Kurt, 90./+2 Alves, 90./+5 Scherf bzw. 40. Strauss, 43. Brandner, 89. Koch

Startelf Amstetten: Scherf - Goldnagl, Kurt, Offenthaler, Dirnberger, Stark, Leimhofer, Tschernegg, Weixelbraun, Feiertag, Starkl

Startelf BW Linz: Schmid - Strauss, Koch, Pirkl, Ronivaldo, Brandner, Maranda, Seidl, Neumayr, Windhager, Tursch

Fotos: Harald Dostal/sport-bilder.at