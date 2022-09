Beim Heimspiel-Doppel binnen 8 Tagen wollte der Siebte FC Blau Weiss Linz im Duell der punktgleichen Tabellennachbarn gegen den SKN St. Pölten (6.) nach dem 1:0 gegen den SV Lafnitz in Rd. 9 der ADMIRAL 2. Liga nachlegen. Doch auch die Niederösterreicher peilten bei ihrem 2. Auswärtsspiel binnen einer Woche nach dem 2:1 beim FC Liefering den nächsten Dreier an. Es ging definitiv um Big Points im Verfolger-Duell zweier Aufstiegs-Kandidaten, doch trotz der größeren Spielanteile und Torchancenplus kassierten die Linzer durch den Last-Minute-Treffer von Joker Jaden Sean Montnor eine bittere 0:1-Heimniederlage.

Bewahrte die Niederösterreicher in Halbzeit 1 mit einer Pracht-Parade gegen den Ex-St. Pöltener Lukas Tursch vor einem Rückstand: "Wölfe"-Rückhalt Franz Valentin Stolz, ÖFB-U-21-Teamtorhüter.

Aluminium-Treffer von Conte als "Partie-Opening"

Bei herbstlichen Witterungsverhältnissen, Regen und kühlen Temperaturen taxierten sich beide Teams im Duell der besten Heim- gegen die zweitbeste Auswärts-Mannschaft erstmal, ehe der agile Adoul Conte die erste "Duftmarke" der Partie setzte. Der abgefälschte Linksschuss aus ca. 18 Metern des 23-jährigen, defensiven Mittelfeldakteurs aus Guinea senkte sich tückisch an die Querlatte (13.), wobei Schlussmann Schmid wohl noch leicht, doch entscheidend dran war.

Auf der Gegenseite rief die Scheiblehner-Elf mal wieder Gefahr bei Standardbällen hevor...scheiterte Simon Pirkl mit seinem direkten Freistoßball am 21-jährigen SKN-Schlussmann Stolz (16.). Dennoch eine Aktion mit Wirkung...es folgte eine überlegene Phase der Gastgeber, die eine wahre Eckball-Serie erwirkten und dabei war auch höchste Alarmstufe für die Gäste gegeben.

SKN-Schlussmann Stolz meisterte Tursch-Kopfball

Nach einem Cornerball von links fand Lukas Tursch, der diesen Sommer vom SKN St. Pölten zu den Blau Weißen wechselte, mit seinem Kopfball aus 11 Metern in seinem ehemaligen Mannschaftskollegegen Franz Stolz seinen Meister (21.). Klasse Parade vom ÖFB-U21-Teamtorhüter!

Die Linzer blieben dran. Julian Gölles, der heute den Vorzug vor Fabian Windhager erhielt, tauchte allein halbrechts im Sechzehner auf, traf jedoch die falsche Entscheidung...statt selbst den Abschluss zu suchen, passte der 22-jährige Außenspieler am Fünfmeterraum quer, doch fand keinen Adressaten aus den eigenen Reihen.

Kurz vor der Pause doch dann beinahe die Gäste-Führung. TOP-Chance für St. Pölten! Conte spielt Davies herrlich frei und der kommt zum Abschluss - im letzten Moment blocken die Linzer ins Toraus ab (44.).

Kapitän Michael Brandner (re.), der nach Erkrankung wieder mitwirkte, und Blau Weiß Linz blieben ohne Ertrag für ihr Investment und kassierten im 5. Match ihre erste Heimniederlage durch das 0:1 in der Nachspielzeit. Links der 20-jährige Ivorer Dognimani Yacouba Silue, für den ab der 80. Minute der Assistgeber zum Gäste-Goldtor kam, der 19-jährige Deutsche Luis Hartwig.

Doppel-Torchance für Matthias Seidl nach Wiederbeginn

Nach dem Seitenwechsel bot sich die erste Top-Gelegenheit den Blau Weissen, doch Matthias Seidl schoss den Freistoßball aus zentraler Position und 17 Metern in die Mauer (52.). Die heimstarken Linzer (bisher 3 Siege, 1 Remis...letzteres gegen den GAK) weiter das aktivere Team und mit einem sehenswerten Angriff. Nach lang gezogener, diagonaler Rechtsflanke legte Simon Pirkl prima für Matthias Seidl auf, der freistehend mit seiner Direktabnahme aus neun Metern den linken Pfosten verfehlte (61.). Die Mega-Möglichkeit.

Ansonsten stand die vom Ex-LASKler und gebürtigen Oberösterreicher Christian Ramsebner organisierte Gäste-Abwehr gut sortiert. Julian Gölles probierte es daher kurz vor seiner Auswechslung mit einem Distanzschuss von halbrechts....scharfer Schuss, doch breite Streuung...weit, weit...drüber (73.). Die griffig agierenden Scheiblehner-Schützlinge brachten sich bei all ihrem Engagement auch deshalb um den Lohn, weil sie im letzten Drittel zu hektisch und überhastet agierten.

Während die Gäste mit Geschick und (Ball-)Glück verteidigten, den Riegel vorschoben und auch beim satten Schussball von Ronivaldo (85.) noch irgendwie einen Fuß dazwischen bekamen...so landete der entschärfte und abgefälschte Ball des 33-jährigen Brasilianers knapp links neben dem Gäste-Gehäuse.

Joker Jaden Montnor stach und traf Linzer mitten ins Herz

In den Schlussminuten deutete alles auf ein für die Gäste schmeichelhaftes 0:0 hin, doch dann folgte "wie aus heiterem Himmel" gar noch der "LuckyPunch" durch den eingewechselten 20-jährigen Niederländer Jaden Sean Montnor, der in der Nachspielzeit nach Maßflanke des ebenfalls eingewechselten 19-jährigen Deutschen Luis Hartwig (Leihe vom VfL Bochum) von rechts ungehindert zum Kopfball kam und diesen gegen die Laufrichtung vom weitestgehend beschäftigungslosen Schlussmann Schmid ins rechte Eck zum vielumjubelten Gäste-Sieg platzierte. Deutsch-niederländische Co-Produktion!

Damit nutzten die Wölfe in einer im übrigen fairen Partie (nur eine gelbe Karte) die Gunst der Stunde, um an den Zweiten SV Horn, der gegen Aufsteiger First Vienna FC 1894 seine erste Heimniederlage kassierte, auf einen Zähler heran zukommen. Betretene Mienen dagegen bei den Stahlstädtern, die wieder mal ihrer mangelnden Chancenverwertung und Durchschlagskraft Tribut zollten.

SKN St. Pölten entführt drei Punkte aus Linz! Wir werden die Länderspielpause nützen, um das Spiel zu analysieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Der Spielbericht. #BWLsknhttps://t.co/3EOkaMiNl9 — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) September 16, 2022

ADMIRAL 2. Liga, 9. Runde

Freitag, 16. September 2022, 18:10 Uhr

Hofmann Personal Stadion (Verbandsanlage des OÖFV) Linz, Z: 950 SR: Jakob Semler/ 31 Jahre (Graz)

FC Blau Weiss Linz - SNK St. Pölten 0:1 (0:0)

FC Blau Weiss Linz (3-5-2): Schmid - Maranda, Schösswendter, Tursch - Gölles (74. Windhager), Brandner (K), Koch, M. Seidl, Pirkl - Mayulu (77. Mensah), Ronivaldo. Trainer: Gerald Scheiblehner.

SKN St. Pölten (3-5-2): Stolz - Riegler, Ramsebner (K), Kone (35. Wisak) - Keiblinger, Conte, Barlov (68. Monzialo), Messerer, Salamon - Davies (68. Montnor), Silue (80. Hartwig). Trainer: Stephan Helm.

Tor: 0:1 (90.+2) Montnor.

Gelbe Karten: Keine / Kone (17., Foulspiel)

