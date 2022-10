Am 11. Spieltag trafen in der Admiral Bundesliga die Young Violets Austria Wien auf den GAK 1902. Und dabei erkämpften sich die Hausherren ein Unentschieden. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Jungveilchen zuhause weiterhin unbesiegt bleiben. Der GAK, der Ansprüche an den Titelkampf stellt, wird mit dem Punktegewinn wohl nur bedingt zufrieden sein.

Die Veilchen nützen eine der wenigen Torchancen

Die Veilchen streben nach einem Erfolgserlebnis, musste man sich in der Vorwoche dem FC Dornbirn mit 1:3 geschlagen geben. Zehn Zähler wurden bislang auf das Punktekonto gebracht, Tabellenrang zwölf geht damit einher. Im kleinen Grazer-Derby gegen die zweite Garnitur des SK Sturm kommen die Rotjacken vergangene Woche nach mauer Vorstellung über ein 1:1-Remis nicht hinaus.

Mit 16 Zählern steht aktuell der sechste Tabellenplatz zu Buche. Ohne den gesperrten Torjäger Drame sind die Wiener vom Start weg weg darum bemüht, das Momentum auf die eigene Seite zu bekommen. Das Ganze präsentiert sich hier sehr temporeich und attraktiv in den ersten Minuten, weil die Rotjacken rasch um einen frühen ersten Treffer bemüht sind und hoch anpressen. Während die Rotjacken weiterhin das Tempo vorgeben und mal für mal gefährlich in die Vorwärtsbewegung kommen, finden die Young Violets in den ersten Offensivansätzen kein Durchkommen.

Mit Fortdauer bewerkstelligen es die Jungveilchen dann aber schon, sich besser in Szene zu setzen, ohne aber wirkliche Gefahr heraufzubeschwören. Dann aber kommt die 31. Minute: Nils Hahn mit der Vorlage, der 19-jährige Daniel Yuan Hao Au Yeong ist per Kopf der Vollstrecker - 1:0. So gerät der GAK als federführende Mannschaft ins Hintertreffen. Mit dem Eintorevorsprung der Wiener geht es dann auch ab in die Halbzeitpause.

Markus Rusek gleicht für die Grazer aus

Die Young Violets sind in dieser Spielzeit zuhause noch unbesiegt. Gelingt es dem GAK diese Serie noch zu gefährden. Kann man an die Performance der erste Hälfte anschließen, ist das durchaus im Bereich des Möglichen. 47. Minute: Martin Pecar findet die Topmöglichkeit auf das 2:0 vor, Keeper Meierhofer kann erfolgreich eingreifen. 52. Minute: Markus Rusek besorgt das 1:1. Aus 20 Metern Distanz trifft er zentral ins Schwarze. Jetzt darf man von den Grazern einen Sturmlauf erwarten. Immerhin hat man beim GAK das Motto ausgegeben, um den Meistertitel mitzuspielen.

Die Partie ist damit wieder völlig offen - so präsentiert sich auch das Geschehen am Feld. Alles pari momentan. Jetzt aber wieder eine gute Möglichkeit für den GAK nach einer Freistoß-Flanke von Liendl von der rechten Seite. Am Fünfer schraubt sich Koller hoch und zwingt Conde zu einer starken Abwehr. Die Grazer bleiben nun dran und fabrizieren Powerplay rund um den Austria-16er. Die Rotjacken sind in dieser Phase sichtlich bestrebt, mit einem zweiten Treffer die Partie zu drehen. In dieser Phase bekommen die Veilchen wenig Zugriff ins Spiel, allerdings schaffen es die Gäste auch nicht, nach vorne zwingend zu agieren.

Beide Mannschaften gehen hier in der zweiten Hälfte ein wenig mit angezogener Handbremse zu Werke. Nach vorne hin gelingt keinem der beiden Teams etwas Zwingendes. Das 1:1 entspricht dem Gebotenen. Letztlich bleibt es dann auch bei diesem Unentschieden. In der nächsten Runde gastieren die Young Violets am Sonntag, 16. Oktober um 10:30 Uhr beim First Vienna FC. Der GAK 1902 ist bereits am Freitag, 14. Oktober um 18:10 Uhr zu Gast beim SKN St. Pölten.

YOUNG VIOLETS - GAK 1902 1:1 (1:0)

GENERALI-Arena, 500 Zuseher, SR: Sebastian Gishamer

Young Violets: Conde, Hahn, Mester (26. Pross), Kopp, Yeong, Dovedan (46. El Moukhantir), Ivkic, Safin, Baltaxa (46. Pazourek), Dizdarevic, Pecar (70. Sutterlüty)

GAK 1902: Meierhofer, Koller, Köchl, Rosenberger, Jovicic, Rusek, Liendl, Perchtold, Schriebl (75. Schiestl), Jager (84. Kalajdzic), Eloshvili (69. Peham)

Torfolge: 1:0 (31. Yeong), 1:1 (52. Rusek)

Gelbe Karten: Dizdarevic bzw. Schriebl, Rosenberger

