Vorwärts Steyr empfing am Freitagabend in der 11. Runde der 2. Liga den SKN St. Pölten. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Am Ende gewannen die Niederösterreicher mit 1:0. Steyr hielt lange mit, zog aber letztlich den Kürzeren in einer durchaus spannenden Partie. St. Pölten bleibt damit an der Top-Gruppe dran, auch weil Tabellenführer Amstetten gegen den SV Lafnitz den Kürzeren zog.

Flotter Start

Beide Mannschaften gehen mit sehr viel Elan in die Partie. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld prägen das Spiel in den ersten Minuten. Nach einer Flanke von der rechten Seite kommt St. Pöltens Jaden Sean Montor mit dem Kopf nicht an den Ball. Gute Möglichkeit, doch Torhüter Florian Eres ist schneller am Ball. Immer wieder versuchen es die Gäste aus St. Pölten über die linke Seite mit Fadhel Morou, doch Nico Wiesinger und Alexandar Maric stehen bisher sehr gut. In der 24. Minute zappelt das Leder dann aber doch im Tor. Nach einer Flanke von der rechten Seite nimmt sich Barlov den Ball mit und lässt Torhüter Florian Eres keine Chance.

Dann werden auch die Steyrer stärker: Guter Pass auf Oliver Filip, der in Bedrängnis auf Torhüter Franz Stolz zuläuft, doch der Ball kann ihm im letzten Moment noch vom Fuß genommen werden. Dann kann Torhüter Franz Stolz einen Kopfball von Steyrs Alem Pasic aus der rechten Kreuzecke über die Latte drehen. Die anschließende Ecke bringt nichts ein. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer guten Möglichkeit für St. Pölten: Din Barlov versucht es, doch Torhüter Florian Eres ist schneller am Ball. Dann prüft Günes Torhüter Franz Stolz mit seinem Freistoß aus 20 Meter halbrechter Position. Praktisch im Gegenzug ist es der eingewechselte Dognimani Silue, der eine Chance für seine Mannschaft auslässt.

Steyr riskiert

Das Spiel ist in weiterer Folge auf Messers Schneide. Salomon versucht es aus 20 Metern mit seinem Freistoß in die Mauer, auch den Nachschuss setzt er weit über das Tor von Florian Eres. Dann riskieren die Gastgeber, werfen alles nach vorne und St. Pölten lauert auf Konter. Dognimani Silue mit der Hereingabe von der rechten Seite auf Ulysses Llanez Jr., der abzieht und in Torhüter Florian Eres seinen Meister findet. Das Spiel endet schließtlich mit einem Schuss von Alem Pasic im Fallen aus 20 Metern, doch Schiedsrichter Jäger gibt Stürmerfoul.

ADMIRAL 2. Liga, 11. Runde

SK Vorwärts Steyr - SKN St. Pölten 0:1 (0:1)

Freitag, 7. Oktober 2022, 18:10 Uhr, LIWEST Arena; 1100 Zuschauer; SR Florian Jäger

Steyr: Florian Eres; Alexandar Maric (Marceta), Nico Wiesinger, Alberto Prada-Vega (K), Nicolas Zdichynec (Dzinic), Alem Pasic, Kevin Sostarits (Ketan), Tolga Günes, Oguzhan Sivrikaya (Pellegrini), Gerhard Dombaxi, Oliver Filip (Bitsche).

St. Pölten: Franz Stolz; Abdoul Karim Konte, Kevin Monzialo (Wisak), Christian Ramsebner, David Riegler, Thomas Salamon, Fadhel Morou, Luis Hartwig (Silue), Din Barlov (Scharner), Julian Keiblinger, Jaden Montor (Llanez)

Tor: 0:1 Din Barlov (24.)

Gelbe Karten: Wiesinger, Prada-Vega, Maric bzw. Conte, Riegler

