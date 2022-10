Nach 6 Spielen ohne Niederlage, darunter 4 Dreier in Folge, dazu dem 6:0-Kantersieg in Liefering jüngst, ging der FC Dornbirn mit "breiter Brust" in das Duell der 11. Runde in der ADMIRAL 2. Liga gegen Aufstiegs-Kandidat FC Blau Weiß Linz, der wiederum in den letzten vier Partien drei Niederlagen kassierte. Doch ausgerechnet bei der "Mannschaft der Stunde" meldete sich die Elf von Chefcoach Gerald Scheiblehner zurück und feierte einen verdienten 5:2-Kantersieg im Stadion Birkenwiese im Ländle und ist bereit für das bevorstehende OÖ-Derby gegen Vorwärts Steyr nächsten Samstag in Linz.

Vorgabe "positive Energie herstellen" eindrucksvoll umgesetzt

Nach der jüngsten Un-Serie von drei Niederlagen in vier Partien der ADMIRAL 2. Liga wurde viel geredet im Linzer Lager, sollten nunmehr in Dornbirn beim Neustart "Taten folgen". Chefcoach Gerald Scheiblehner vor dem Match im Ländle in ORF Sport Plus: "Wichtig war, dass wir positive Energie herstellen."

Und die war auch schnell auf der "Birkenwiese" auf den Weg gebracht. Innenverteidiger Maranda nach wenigen Minuten mit der beherzten Balleroberung in der eigenen Hälfte und dann folgte das schnelle Umschaltspiel der Königsblauen bis zu Endabnehmer Matthias Seidl, dessen satter Schussball von halblinks mit links aus gut und gerne 25 Metern unhaltbar für Keeper Ospelt vom Dornbirner Kapitän William Rodrigues de Freitas abgefälscht wurde und via Innenstange im langen Eck einschlug (5.).

Effizienz pur - erster Schuss = erster Treffer. Die Scheiblehner-Schützlinge weiter in Halbzeit 1 spielbestimmend und auch mit dem 2:0 zum psychologisch wertvollen Zeitpunkt (45.). Resultierend aus einem Standardball. Eckball durch Tobias Koch von links an den Fünfmeterraum, wo Mayulu sich am höchsten reckte und vor Goalie Ospelt zum Kopfball kam - 2:0-Pausenstand.

"Man of the Match" Matthias Seidl (re.): Tor-Doppelpack, inklusive Tor des Abends zum 3:1, plus einem Assist für Joker Ronivaldo. Links Jan Stefanon vom FC Dornbirn.

Seidl zerstört kurzzeitige Dornbirner Hoffnung mit filigraner Einzelaktion zum 1:3

Nach dem Seitenwechsel keimte dann Hoffnung bei den zuletzt erfolgsverwöhnten Dornbirnern auf, als Toptorjäger Renan nach feinem Zuspiel von Santin zum Anschlusstreffer zur Stelle war (50.) und sein 6. Saisontor erzielte. Einer wollte mehr wie das halbe Tor-Dutzend: Matthias Seidl von Blau-Weiß! Der wenig später den alten Abstand wieder herstellte, seinen Doppelpack schnürte und sein Saison-Torkonto auf bereits 7 Treffer. Und wie: was für eine filigrane Einzelaktion vom 21-Jährigen im gegnerischen 16er!

Damit bogen die Oberösterreicher nun endgültig auf die Siegerstraße zum (erst) zweiten Auswärts-Dreier ein, hatten ihren Torhunger allerdings noch längst nicht gestillt. Zumal nun auch Sommer-Neuzugang Ronivaldo rein kam und sich beweisen wollte. Der 33-jährige Brasilianer diesmal nicht in der Startelf, war laut Chefcoach Gerald Scheiblehner unter der Woche leicht angeschlagen und wurde im übrigen auch Anfang der Woche zum 2. Mal Vater, nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung mit dem Tor zum 4:1 zur Stelle. Assistgeber diesmal der "Mann des Spiels": Matthias Seidl.

Nach Matthias Seidl auch Renan mit Doppelpack

Kapitän Brandner durfte dann auch noch ran und erhöhte vom Punkt per Foulelfmeter auf 5:1 (83.). Ein Linzer Lapsus in der eigenen Hälfte verhalf Dornbirns Toptorjäger Renan dann noch zu dessen 2. Treffer des Abends - doch das 7. Saisontor des 22-jährigen Mittelstürmers vom Zuckerhut zum 2:5 war nurmehr Ergebniskosmetik.

Mit dem verdienten Kantersieg schaffen die Gäste aus Oberösterreich den Turnaround, melden sich eindrucksvoll zurück und wahren den Anschluss nach Oben.

Nächsten Samstag empfängt der FC Blau Weiss Linz zum OÖ-Derby Vorwärts Steyr (14:30 Uhr), während der FC Dornbirn zeitgleich beim nächsten Aufstiegs-Kandidaten, dem FC Flyeralarm Admira Wacker in der Südstadt gastiert.

FC Mohren Dornbirn 1913 - FC Blau Weiss Linz 2:5 (0:2)

Freitag, 7. Oktober 2022, 20:30 Uhr, Stadion Birkenwiese, Z: 1150, SR: Dominic Schilcher.

FC Dornbirn (4-1-4-1): Ospelt - Favali, William (K), Cavafe, Marte - L. Nussbaumer - Santin, Kriz, Mätzler, Stefanon (81. Parger) - Renan. Trainer: Thomas Janeschitz.

FC Blau Weiss Linz (3-4-3): N. Schmid - Tursch, Maranda, F. Strauss - Windhager (75. S. Seidl), T. Koch (81. Krainz), Brandner (K), Pirkl (81. Briedl)- Mensah (84. Fetahu), Mayulu (75. Ronivaldo), M. Seidl. Trainer: Gerald Scheiblehner.

Torfolge: 0:1 M. Seidl (5.), 0:2 Mayulu (45., Kopfball nach Koch-Corner), 1:2 Renan (50., Assist Santin), 1:3 M. Seidl (57.), 1:4 Ronivaldo (77., Assist M. Seidl), 1:5 Brandner (83., Foulelfmeter), 2:5 Renan (90.).

Gelbe Karten: Favali (58.), Renan (71.), Santin (80.), William (84.), Nussbaumer (90.+1) / Mayulu (71.), S. Seidl (90.+1)

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL