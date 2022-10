Es läuft weiter nicht für den FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga: Auch gegen den FAC Wien setzte es für die Elf von Trainer Fabio Ingolitsch eine Niederlage, die bereits fünfte in Folge. Die Jungbullen gingen bei der 1:2-Pleite zunächst durch Karim Konaté in Führung, in der zweiten Hälfte drehten Vice Mijanic und Alexander Mankowski die Partie.

Beste Chancen nicht genutzt

Dabei waren es die Gastgeber vom FC Liefering, die in Grödig zunächst besser starteten. Bereits in der 14. Minute gingen die Jungbullen in Führung: Raphael Hofer trat eine Ecke von Rechts, am zweiten Pfosten setzte sich Karim Konaté im Kopfballduell durch und köpfte Liefering zum 1:0. Und auch in weiterer Folge verbuchten die Spieler von Trainer Fabio Ingolitsch die besseren Torchancen. Oumar Diakité hätte direkt nach der Führung nachlegen können, FAC-Keeper Simon Spari war von ihm bereits bezwungen - doch der Kapitän der Floridsdorfer, Mirnes Becirovic, verhinderte den zweiten Treffer noch auf der Torlinie. Diakité war es auch, der eine gute Möglichkeit nach Zusammenspiel mit Konaté nicht im Tor unterbringen konnte. Trotz besserer Torchancen ging es deshalb "nur" mit dem 1:0 in die Kabinen.

FAC dreht per Kopf das Spiel

Nach Wiederanpfiff der Partie sollte sich die schleißige Chancenverwertung der ersten für Liefering rächen. Denn der FAC wurde stärker und drehte die Partie innert drei Minuten. Zunächst bediente Paolino Berteccini Joker Vice Miljanic per Flanke, der eingewechselte Kroate machte den Ausgleich (71.).

Kurz darauf war es dann Alexander Mankowski, der den Floridsdorfern drei Punkte bescheren sollte. Und erneut kam der FAC nach einer Flanke zum Torerfolg: Oluwaseun Adewumi zeigte sich als Assistgeber, Mankowski erzielte per Kopf das 2:1 (74.).

Für Liefering geht die bisherige Seuchensaison damit weiter: Für die Jungbullen ist es bereit die fünfte Niederlage in Serie, die Ingolitsch-Elf steht weiter an vorletzer Stelle der Tabelle. Die Floridsdorfer hingegen setzen ihre bisher starke Saison fort und springen - zumindest vorübergehend - auf den zweiten Tabellenplatz.

ADMIRAL 2. Liga, 11. Runde

FC Liefering - FAC Wien 1:2 (1:0)

Samstag, 8. Oktober 2022, 14:30 Uhr; Stadion Grödig; 200 Zuschauer; SR Jakob Semler

Liefering: Krumrey - Hofer (46. Crescenti), Molnar, Konaté (60. Havel), Moswitzer (60. Zikovic), Sahin, Ibertsberger, Diakité, Lechner (77. Jánó), Gevorgyan (53. Bijelic), Yeo

FAC: Spari - Mankowski (84. Mercan), Bubalovic, Becirovic, Keles (69. Fink), Hubmann (59. Mijanic), Bertaccini, Maier, Scherzadeh (69. Adewumi), Monsberger, Hernaus (46. Wallquist)

Torfolge: 1:0 Karim Konaté (14.), 1:1 Vice Mijanic (71.), 1:2 Alexander Mankowski (74.)

Gelbe Karten: Moswitzer (32.) bzw. Hubmann (30.)

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL