Die SK Sturm Amateure trafen am Sonntagvormittag in der 2. Liga auf First Vienna FC. Somit kam es zum Aufsteiger-Duell. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle letztlich auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für die Wiener, die damit den vierten Sieg en suite feiern - und zum vierten Mal in Folge kein Gegentor erhalten - starke Serie und gleichzeitig das Annähern an den neuen Tabellenführer Horn.

Schmeichelhafte Führung für die Vienna

Die Sturm Amateure finden besser ins Spiel. Einschuss-Möglichkeit schon nach vier Minuten, doch Christoph Lang kann diese Gelegenheit nicht in ein Tor ummünzen. Kurz darauf versucht sich Sandro Schendl, verfehlt das Tor aber und vergibt diese gute Chance. Mit der ersten Chance der Vienna führen die Gäste dann. Thomas Kreuzhuber lässt seine Mannschaft jubeln - er trifft nach einem Freistoß, den die Grazer nicht klären können, aus kurzer Distanz.

Sturm lässt sich vom Rückstand aber nicht sonderlich beeindrucken. Kurz darauf schon wieder Gefahr im Strafraum von Vienna, doch Mohammed Fuseini gelingt es nicht, seine Mitspieler jubeln zu lassen. Nur wenige Augenblicke später ist es wieder Fuseini, der vor dem gegnerischen Tor auftaucht, aber wieder vergibt. Immer wieder nähern sich die Grazer gefährlich dem gegnerischen Tor an, doch das Leder will nicht ins Eckige. Vienna lauert auf Konter, es bleibt aber beim 1:0 für die Wiener. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiedsrichter zur Pause.

Rote Karte für die Gäste

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Vienna. Stephan Auer sieht wegen Torraub Rot und muss unter die Dusche. Damit ist Sturm jetzt einen Mann mehr und drückt auf den Ausgleich. Trotz Torchancen gelingt den Grazern der Ausgleich nicht. Die Vienna hingegen spielt weiter auf Konter und wird immer wieder gefährlich über die Seiten. Die Grazer werfen aber immer druckvoller. Die beste Chance vergibt in dieser Phase Lang in der 75. Minute - er kommt nach einem Klärungsversuch der Vienna im 16er frei zum Schuss, trifft das Leder aber nicht gut - somit hat der Vienna-Goalie keine großen Probleme. Immer wieder spielen die Grazer gute Angriffe, doch die Gäste können sich wehren - auch mit dem nötigen Glück. Das Spiel wird in der Schlussphase dann auch durchaus ruppig und der Schiri muss da und dort eingreifen. Es bleibt bis zur letzten Sekunde spannend, doch am Ende jubeln die Gäste aus dem 19. Wiener Gemeindebezirk.

Die Liga könnte nicht spannender sein. Die ersten vier Vereine in der Tabelle sind nur durch zwei Punkte getrennt, die ersten sieben Klubs nur durch fünf Punkte. Der Tabellenachte GAK hat 17 Punkte auf dem Konto und damit nur sechs weniger als der neue Tabellenführer Vienna.

ADMIRAL 2. Liga, 11. Runde

Sturm Amateure - First Vienna FC 0:1 (0:1)

Sonntag, 9. Oktober, 10:30 Uhr; Solarstadion Gleisdorf; 350 Zuschauer; SR: Oliver Fluch

Sturm Amateure: L. Maric, P. Komposch, S. Stückler (Eyawo), S. Ingolitsch (Grube), D. Saurer (Trummer), N. Geyrhofer (Ostermann), S. Schendl, M. Wels, M. Toth, C. Lang, M. Fuseini

First Vienna: A. Lukse, N. Steiner, S. Auer, D. Owusu (Luxbacher), B. Luxbacher, C. Bumbic, T. Kreuzhuber, M. Sulzner (Toth), K. Abazovic, L. Edelhofer (Zatl, Grozurek), N. Wunsch (Seiwald)

Torfolge: 0:1 Thomas Kreuzhuber (9.)

Rote Karte: 50. Stephan Auer (Vienna)

Gelbe Karten: Schendl, Toth, Trummer, Komposch, Ostermann bzw. Luxbacher

Zum Live-Ticker: Sturm Amateure - Vienna

Fotorechte: GEPA Admiral