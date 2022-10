Der SV Horn holt in der ADMIRAL 2. Liga den nächsten Sieg. Gegen den FC Flyeralarm Admira lagen die Gastgeber zwar nach einem Tor von Wilhelm Vorsager zurück. Zwei verwandelte Elfmeter von Andree Neumayer (41.) und Edeljoker Patrik Mijić (85.) drehten die Partie aber zugunsten der Elf von Interimscoach Philipp Riederer. Horn übernimmt damit die Tabellenspitze.

Nur bei ruhenden Bällen gefährlich

Der SV Horn schreibt weiter Schlagzeilen - nach dem Wirbel um den Rücktritt des gesamten Trainerteams um Chefcoach Rolf Landerl nach Reibereien mit Geschäftsführer Andreas Zinkl auch sportlich. Und diese sind höchst positiv: Gegen Bundesliga-Absteiger Admira fuhren die Waldviertler die nächsten drei Punkte ein.

Dabei schaute es zunächst gar nicht so gut aus für Horn: Die Gäste aus der Südstadt konnten in der 36. Spielminute nämlich in Führung gehen. Nach einer Ecke von Martin Rasner war Mittelfeldspieler Wilhelm Vorsager für die Admira im Strafraum zur Stelle, per Kopf erzielte er das 0:1. Auch der zweite Treffer der Partie war einem ruhenden Ball geschuldet, spielerisch konnten sich beide Teams nicht wirklich in gefährliche Offensivsituationen bringen. Ein verwandelter Foulelfmeter von Andree Neumayer bescherte den Gästen noch vor der Pause den Ausgleich (41.).

Joker Mijić verwandelt sicher zum Sieg

Auch der zweite Durchgang entpuppte sich keineswegs als spielerische Offenbarung, beide Mannschaften wussten die Stärken des Gegners zu kontrollieren, offfensiv passierte so recht wenig. Die beste Möglichkeit der Partie aus dem Spiel fand so Albin Gashi vor, Horns Flügelspieler verpasste mit seinem Abschluss nur knapp das gegnerische Tor (73.). Der zweite Strafstoß der Partie war es schließlich, der das Spiel zugunsten des SV Horn drehte: Patrik Mijić - er kam zur Pause für Marco Hausjell - zeigte sich vom Elferpunkt souverän, erzielte in der 85. Spielminute das Siegtor zum 2:1.

In der Schlussphase brannten bei den Admiranern dann die Sicherungen durch: In einer hartgeführten Nachspielzeit flog erst Mamina Badji nach einer Tätlichkeit vom Platz, nach dem Schlusspfiff sah auch Trainer Roberto Pätzold noch die Rote Karte.

Während die Admira in der Tabelle nicht vom Fleck kommt, lediglich Rang acht belegt, schafft Horn den Sprung nach ganz oben: Die Waldviertler halten bei 23 Punkten und sind damit neuer Tabellenführer vor der Vienna (22 Punkte).

ADMIRAL 2. Liga, 11. Runde

SV Horn - FC Flyeralarm Admira 2:1 (1:1)

Sonntag, 9. Oktober, 10:30 Uhr; Sparkasse Horn Arena; 850 Zuschauer; SR: Markus Hameter

Horn: Ehmann - Bauer, Hoffmann, Joppich, Neumayer, Bauer (55. Sturing), Gashi (79. Wallner), Schelle, B. Yilmaz (79. O. Yilmaz), Mulahalilovic, Hausjell (46. Mijić)

Admira: Haas - Puchegger, Zwierschitz, Schöller, Ebner (76. Buchta), Vorsager, Rasner (88. Keckeisen), Galle, Schmidt (76. Kostić), Tranziska (76. Badji), Krienzer (46. Nikolov)

Torfolge: 0:1 Wilhelm Vorsager (36.), 1:1 Andree Neumayer (41./Strafstoß), 2:1 Patrik Mijić (85./Strafstoß)

Rote Karten: 90./+1 Mamina Badji (Admira/Tätlichkeit), SE Roberto Pätzold (Trainer Admira)

Gelbe Karten: Neumayer (43.) bzw. Vorsager (7.), Rasner (25.), Zwierschitz (46.), 90./+2 Haas

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL