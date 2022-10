Am Samstagnachmittag kam es in der 12. Runde der 2. Liga zum Oberösterreich-Derby zwischen Blau-Weiß Linz und Vorwärts Steyr. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Kracher-Spiel, auch wenn die Saison wie bei den Steyrern bisher ein Auf und Ab war. Die Linzer holten bisher 16 Punkte, Steyr 10 Punkte. Mit dementsprechend Spannung war die Partie von den Fans erwartet worden. Am Ende gab es einen glasklaren Heimsieg der Linzer vor mehr als 1000 Fans. Das Spiel endete mit 4:1 - Linz ließ über die gesamten 90 Minuten keine Zweifel über den Sieger aufkommen.

Schnelle Linzer Führung

Die Linzer starten druckvoll in die Partie. Nach nur neun Minuten die erste Top-Chance für die Linzer: Nach einem Seidl-Abschluss klärt Keeper Eres in höchster Not. Kurz darauf kann der Steyr-Schlussmann nichts mehr machen. Pirkl macht das clever, zieht aus linker Position einfach ab - Paul Mensah steht goldrichtig und staubt ab. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber gleich nachlegen, während Steyr sich schwer tut. Kurz darauf die Linzer wieder über Pirkl - der ist über seine linke Seite nicht zu halten, die Hereingabe, aber diesmal viel zu ungenau.

Steyr harmlos

Nach 25 Minuten der erste Abschluss von Steyr, doch Sivrikaya aus gut 20 Metern schießt in die Arme von Schmid. Im Gegenzug die Linzer mit dem schnellen Konter - Seidl bringt den Ball aber nicht an Keeper Eres vorbei. Dann wird der Fußball zur Nebensache. Schiri Muckenhammer eilt zum Platzsprecher, denn es fallen wiederholt Gegenstände auf das Feld - sollte das noch einmal passieren, wird die Partie sofort abgebrochen. Die Durchsage und die Ermahnung an die Fans folgt. Dann geht es mit der Führung der Linzer auch in die Pause.

Entscheidung fällt

In der zweiten Halbzeit wieder ein druckvoller Beginn der Linzer, die dort weitermachen, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hatten. In der 53. Minute schließlich auch das 2:0. Fally Mayulu ist nicht zu halten, geht gleich an drei Gegenspielern vorbei und lässt Keeper Eres keine Chance. Vier Minuten später ist das Spiel entschieden. Mensah wird über die rechte Seite von Windhager in Szene gesetzt, schaut in die Mitte, sieht Mayulu und der trifft per Kopf - Doppelpack innerhalb von fünf Minuten.

Steyr wirkt völlig von der Rolle, während Linz das Spiel weiter dominiert. Steyr gelingen nur selten Entlastungsangriffe - und wenn, dann bringen diese nichts ein. In der 83. Minute fällt dann auch noch das 4:0 - Ronivaldo trifft vom Elfmeterpunkt. Den Steyrern gelingt in der Schlussphase dann zwar noch der Anschlusstreffer, doch an der Punkteverteilung ändert das nichts mehr. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab und Linz jubelt über drei Punkte. .

ADMIRAL 2. Liga, 12. Runde

BW Linz - Vorwärts Steyr SV 4:1 (1:0)

Samstag, 15. Oktober, 14:30 Uhr; Hofmann Personal Stadion; 1000 Zuschauer; SR: Dieter Muckenhammer

BW Linz: F. Strauss, T. Koch (Briedl), S. Pirkl (Krainz), P. Mensah, F. Mayulu (Ronivaldo), M. Brandner, M. Maranda, M. Seidl, F. Windhager (Mitrovic), L. Tursch (Rath)

Vorwärts Steyr: D. Bumberger, A. Pasic, K. Sostarits (Wiesinger), O. Sivrikaya (Prada), T. Gunes (Pellegrini), O. Filip (Cirkovic), M. Lageder, N. Bitsche (Zdichynec), G. Dombaxi, F. Eres

Torfolge: 1:0 Paul Mensah (11.), 2:0 Fally Mayulu (53.), 3:0 Fally Mayulu (57.), 4:0 Ronivaldo (83.), 4:1 Tobias Pellegrini (90.)

Gelbe Karten: Windhager, Tursch bzw. Pasic, Prada

Zum Live-Ticker: BW Linz - Steyr

Fotorechte: GEPA Admiral