Der SKN St. Pölten und der Grazer AK 1902 trennen sich in der zwölften Rund der ADMIRAL 2. Liga mit einer Nullnummer. In einer Partie, der die offensiven Glanzlichter fehlten, waren die Grazer dem Sieg etwas näher. Der eingewechselte Kalajdzic hatte in der Schlussminute den Lucky Punch auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten. Beide Teams können sich durch das 0:0 nicht aus dem Tabellenmittelfeld absetzen.

Wenig Glanzlichter in Hälfte eins

Beide Teams begegneten sich von Beginn an auf Augenhöhe, hatten den Gegner jeweils gut im Griff. Einziges Manko: So wirklich gefährlich wurde es dadurch auf beiden Seiten lange nicht. Die erste wirkliche Möglichkeit der Partie gehörte den Gastgebern aus St. Pölten, nach einer Flanke vom rechten Flügel setzte Monzialo den Kopfball aber zu unpräzise (17.). Monzialo war es auch, der nach einer guten halben Stunde von einer unmotivierten Abwehraktion der Gäste profitierte, sein Schuss wurde aber von Keeper Meierhofer noch entschärft (29.).

Die Partie konnte jedoch weiterhin nicht mit großen Highlights glänzen, den Zuschauern in der NV Arena präsentierte sich ein zerfahrenes Spiel. Der GAK versuchte sein Glück zumeist aus der Distanz. Schussversuche von Rusek in der Anfangsphase, Michael Liendl (25.) und Peham (44.) verfehlten ihr Ziel aber deutlich.

Kalajdzic vergab die beste Chance

Nach Wiederbeginn zeigten sich beide Teams etwas bemühter, der GAK schien ein wenig besser in die zweite Hälfte zu kommen. Im Abschluss war das aber weiterhin extrem wenig, dass die Offensiven zeigen konnten. Meierhofer konnte in Minute 77 etwa gegen Montnor klären. Obwohl der GAK etwas mehr für einen Sieg investierte, blieb es beim torlosen Remis. Denn am Ende kam auch noch ein wenig Pech dazu. In der 90. Spielminute hatte der eingewechselte Kaljdzic die Riesenmöglichkeit für den Lucky Punch, sein Abschluss aus elf Metern sprang aber von der Innenstange zurück ins Spielfeld.

Nach der für beiden enttäuschenden Nullnummer kommen beide Teams nicht aus dem Tabellenmittelfeld. St. Pölten hält nach zwölf Runden bei 20 Zählern, der GAK hat 18 Punkte auf dem Konto.

ADMIRAL 2. Liga, 12. Runde

SKN St. Pölten - Grazer AK 1902 0:0 (0:0)

Freitag, 14. Oktober 2022, 18.10 Uhr; NV Arena; 1424 Zuschauer; SR Gerhard Grobelnik

St. Pölten: Stolz - Ramsebner, Riegler, Morou (58. Hartwig), Salamon, Keiblinger, Conté (77. Wisak), Llanez jr. (65. Scharner), Barlov, Monzialo (58. Messerer), Silue (58. Montnor)

GAK: Meierhofer - Koller, Lang, Köchl, Jovicic, Rusek, Liendl, Perchtold (72. Somnitz), Schriebl (72. Schiestl), Jager (81. Kalajdzic), Peham (72. Eloshvili)

Gelbe Karten: Conté (73.), Riegler (88.), Ramsebner (89.), Keiblinger (89.) bzw. Lang (90./+1)

Zum Live-Ticker: SKN St. Pölten - Grazer AK 1902

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL