Am Sonntagvormittag kam es in der 12. Runde der 2. Liga zu einem Wiener Derby zwischen dem First Vienna FC und den Young Violets Austrian Wien. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel - zuletzt konnten die Döblinger vier Siege ohne Gegentor en suite feiern und liegen nicht umsonst im Spitzenfeld der Tabelle. Während die Austria bisher heuer ein Auf und Ab erlebt. Dennoch war die Partie mit Spannung erwartet worden. Am Ende gab es eine Überraschung, denn die Young Violets setzten sich vor 2000 Fans knapp aber doch und nicht unverdient mit 1:0 durch und beenden die Siegesserie der Vienna.

Muntere Partie

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt. Beide Mannschaften spielen nach vorne, auch die Young Violets, die als Außenseiter ins Spiel gingen, spielen mutig nach vorne. In der 17. Minute dann die erste nennenswerte Chance der Gäste: Daniel Au Yeong kommt vor dem gegnerischen Tor zum Ball, trifft aber nicht. Nur drei Minuten später die nächste Gelegenheit, doch die Gäste scheitern aus sehr guter Position. Die Vienna tut sich im Spiel nach vorne noch schwer, wenn man aber ins letzte Drittel kommt, wird es gefährlich. Auch die Standardsituationen sind immer wieder gefährlich. Die Austria versucht es über Distanzschüsse, die immer wieder gut auf das Tor von Lukse kommen, er kann aber abwehren.

Es bleibt also vorerst beim 0:0, ehe die Nachspielzeit der ersten Halbzeit anbricht. Dann treffen nämlich die Young Violets - durchaus verdient. Leonardo Ivkic versenkt den Ball nach einem Eckball per Schlenzer wunderschön flach im linken Eck. Damit endet die Serie ohne Gegentreffer von Vienna-Goalie Lukse nach 407 Minuten. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Violets weiter gefährlich

Auch die zweite Halbzeit beginnt munter. Die Vienna wird jetzt offensiver, doch auch die Young Violets spielen unbeirrt nach vorne. In der 55. Minute wird Austrias Dario Kreiker in Szene gesetzt, läuft in den Strafraum, schießt, doch Lukse kann abwehren. Dann auch eine Chance auf der anderen Seite: Wunsch kommt nach einem einem schon verlorenen Ball zur Möglichkeit aus kurzer DIstanz und schießt, doch das Leder will nicht ins Tor.

Die Vienna riskiert dann immer noch mehr und will den Ausgleich erzwingen - der eingewechselte Zatl vergibt in dieser Phase. Die Young Violets warten hingegen auf den entscheidenden Konter. Es ergeben sich auch Konterangriffe, allerdings spielen sie die Angriffe nicht gut zu Ende. Es bleibt hochspannend, die Vienna wirft dann alles nach vorne. In der 89. Minute dann die Top-Gelegenheit für die Vienna: Zatl kommt im 16er frei zu einer Direktabnahme, doch der Violets-Goalie hält. In der Nachspielzeit wird es dann noch einmal gefährlich für die Violets, doch sie bringen die drei Punkte über die Zeit.

ADMIRAL 2. Liga, 12. Runde

First Vienna - Young Violets 0:1 (0:1)

Sonntag, 16. Oktober, 10:30 Uhr; Naturarena Hohe Warte; 2000 Zuschauer; SR: Alan Kijas

Vienna: A. Lukse, D. Luxbacher, N. Steiner, C. Bumbic, T. Kreuzhuber, N. Wunsch (Luxbacher, Zatl), M. Sulzner, N. Rossler (Velimirovic), L. Grozurek, K. Abazovic, L. Edelhofer (Owusu)

Young Violets: S. Conde, N. Hahn (Schmelzer), A. El Moukhantir, F. Kopp, R. Vucic (Pross), D. Au Yeong (Dizdarevic), L. Ivkic, E. Safin, M. Baltaxa (Pazourek), D. Kreiker (Pecar), B. Koumetio

Torfolge: 0:1 Leonard Ivkic (45.+2)

Gelbe Karten: Luxbacher, Kreuzhuber, Bumbic bzw. Luxbacher, Kreiker, Dizdarevic

