Beim UNIQA ÖFB Cup - Duell FC Dornbirn gegen SK Austria Klagenfurt lag die Favoritenrolle klar bei den Gästen, die momentan sensationell auf Platz vier der Bundesliga stehen. Der FC Dornbirn, aktuell Elfter der 2.Liga, verkaufte sich allerdings sehr teuer und unterlag dem Bundesligisten in einem hart umkämpften Cup-Spiel nur mit 1:2.

Klagenfurt mit Führungstreffer per Eckball

Die Kärntner erwischten optisch den besseren Start, kamen durch Moreira Romero auch zu der ersten Topchance, die Stange verhinderte allerdings die frühe Führung. (6.) Auch in Folge zikulierte der Ball beim Bundesligisten besser und sie kamen zu einigen Halbchancen - der Führungstreffer fiel aber nach einem Eckball mit Ausgangspunkt Andy Irving, welchen die Dornbirner richtig schlecht verteidigten. Nicolas Wimmer wurde mutterseelen alleine gelassen, musste nicht einmal springen um einzuköpfen. (19.)

Dornbirn findet in das Spiel hinein

Nachdem die Hausherren schon davor durch Lukas Parger am Gehäuse von Klagenfurt Goalie Knaller anklopften (38.), gelang ihnen in der 40. Spielminute der Ausgleich, Knaller, der Menzel im Tor vertrat, schaute bei der Flanke, die zum Ausgleich führte nicht gut aus. Nepomuceno verwerte die Möglichkeit eiskalt, somit ging es mit Gleichstand in die Halbzeitpause. Der zweite Durchgang war sehr kampfbetont geführt, die spielerischen Akzente nahmen ab, viele Ballverluste führten zu schnellen Gegenangriffen. Bei einem Kopfball von Wimmer hatte die Pacult-Elf Pech, Keeper Lang parierte sensationell und lenkte den Ball auf die Querlatte. (69.) Kuriosität eine Minute danach, Dornbirn Stürmer Santin hatte Keeper Knaller schon überspielt, sein Mitspieler steht allerdings bei seinem Abschluss im Wege und verhinderte den Führungstreffer.

Cvetko mit Entscheidung

Arweiler setzte sich mit einem hervorragenden Dribbling im Mittelfeld durch, legte vor dem Sechzehner quer auf Cvetko, der mit einem genauso schönen Abschluss sein Team in Führung brachte. Die Dornbirner warfen noch einmal alles nach vor, der erneute Ausgleich gelang ihnen aber nicht mehr. Somit stehen die Kärntner im Viertelfinale des ÖFB Cups.

UNIQA ÖFB Cup, Achtelfinale

FC Dornbirn - SK Austria Klagenfurt 1:2 (1:1)

Dienstag, 18.Oktober, 19:00 Uhr; Stadion Birkenwiese, Dornbirn; 1000 Zuschauer; SR.: Walter Altmann

Startelf: FC Dornbirn (5-4-1): Maximilian Lang - Carlos Alberto Vazquez Fernandez, Leo Mätzler, Florian Prirsch, William Rodrigues de Freitas (K), Lorenz Leopold Rusch - Lukas Parger, Sebastian Santin, Lars Nussbaumer, Felix Kerber - Renan Peixoto Nepomuceno. Trainer: Thomas Janeschitz

Startelf: SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Marco Knaller - Nikola Doric, Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer - Maximiliano Moreira Romero, Christopher Brian Cvetko, Andrew Irving, Rico Benatelli, Christopher Wernitznig - Markus Pink (K), Jonas Arweiler. Trainer: Peter Pacult

Torfolge: Wimmer 0:1 (19.), Renan 1:1 (43.), Cvetko (84.)

Spielfilm im Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL