Eines von sechs Duellen im Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale zwischen einem ADMIRAL 2. Liga- und ADMIRAL Bundesliga-Klub fand in Linz statt. Zwischen dem aktuell Tabellenzweiten aus Liga 2 - FC Blau Weiß Linz - gegen den Rang-6. von Österreichs Fußball-Belletage - dem RZ Pellets WAC. Die Kärntner, die in den vergangene beiden Spielzeiten jeweils bis ins Halbfinale kamen, setzten sich letzendlich dank eines Doppelschlags kurz nach dem Seitenwechsel durch und steigen mit dem 3:1-Auswärtsieg ins Viertelfinale auf.

Ex-Linzer Thierno Ballo mit Doppelchance für WAC

Nachdem sich Dienstagabend in den drei Duellen 2. Liga vs. Bundesliga drei Mal mit Austria Klagenfurt (2:1 in Dornbirn), der SV Ried (3:1 in Horn) und der LASK (2:1 in Floridsdorf) jeweils das ranghöhere Team durchsetzte, wollte der WAC der nächste Bundesligist sein, der ins Viertelfinale (Wochenende 3. - 5. Februar 2023) aufsteigt. Und bereits nach zwei Zeigerumdrehungen fanden die Wölfe auch durch den in der Jugend vom FC Chemie Linz und LASK spielenden Thierno Ballo eine Top-Torchance vor, doch der 20-jährige Österreicher mit ivorischen Wurzeln vertändelte freistehend vor dem Linzer Gehäuse.

Doch auch die Blau Weißen fanden früh ihre erste Torchance vor. Mayulu legte gekonnt zurück und der Top-Torjäger der 2. Liga - Matthias Seidl - zog sogleich vom 16er direkt ab, doch der Schussball des 21-jährigen Offensivakteur wurde abgeblockt (9.). Es entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie in der schon wieder Ballo die nächste Führungschance für die Gäste vorfand, der sprintschnelle WAC-Offensive jedoch im aufmerksamen Schlussmann Schmid seinen Meister fand (21. - siehe Foto oben).

Schmids "Blackout" beschert Schifferl & WAC Pausenführung

Das Chancenverhältnis hielt sich weiter die Waage, weil jetzt wieder die Scheiblehner-Elf dran war und Matthias Seidl nur ganz knapp scheiterte (29.). Auf der Gegenseite lag der Ball dann doch im Netz, unter unfreiwilliger Mithilfe von Blau Weiß-Schlussmann Schmid, der nach einem Freistoß vom gebürtigen Innviertler Ervin Omic den Kopfball von Innenverteidiger Raphael Schifferl durch Handschuhe und Beine rutschen ließ (31.). Wenig später zeigte Gastgeber-Goalie seine bekannte Klasse und parierte einen abgeälfschten Schussball von Taferner (37.).

Doppelschlag direkt nach Seitenwechsel - Billige Gegentore für Blau Weiße

Wurden der WAC bereits beim Führungstor beschenkt, kamen sie sogleich nach dem Seitenwechsel zum Doppelschlag aus der Rubrik "Toreschießen leicht gemacht". Die Wölfe bissig, gingen zeitig vorne drauf, die Linzer mit dem Aufbaufehler und dann setzte sich WAC-Linksverteidiger Matteo Anzolin leichtfüßig gegen zwei Blau Weiße durch, "Gurgerl" inklusive, und passte links nahe der Grundlinie scharf an den Fünfmeterraum, wo der israelische Top-Torjäger Tai Baribo nurmehr den Fuß hinhalten brauchte zum 0:2 (46.).

Prompt nach Wiederanpfiff legte die Dutt-Elf nach. Fast eine Kopie des 0:2, allerdings spiegelverkehrt bzw. von der rechten Seite, wo Torschütze Baribo diesmal als Vorlagengeber agierte und flach nach innen passte, wo der Deutsche Maurice Malone nur mehr mühelos zu vollenden brauchte (47.). Im Kurzzeit-Verfahren war die Pokal-Partie damit entschieden. Die Lavanttaler spulten fortan ihr Pensum abgeklärt runter, hatten sogar noch die ein und andere Möglichkeit, um zu erhöhen.

In der Schlussviertelstunde kamen die Blau-Weißen nochmal etwas auf und durch den eingewechselten Ronivaldo per Kopfballtreffer nach Mensah-Flanke von links zumindest zum Ehrentor (83.).

Weiterer Fahrplan zum Ende der "englischen Woche" für beide Teams

In der ADMIRAL Bundesliga geht es für den WAC am Sonntag in Runde 13 weiter mit dem Heimspiel gegen Miroslav Kloses SCR Altach (14:30 Uhr), während der FC Blau Weiß Linz zur gleichen Zeit, allerdings tags zuvor, in Runde 13 von der ADMIRAL 2. Liga bei Schlusslicht Kapfenberger SV gastiert.

Der Bild-Eindruck täuscht...Maurice Malone (re.), Torschütze zum 0:3, und der WAC kamen bei Zweitligist FC Blau Weiß Linz nicht ins Straucheln und zogen verdient in das ÖFB-Cup-Viertelfinale ein.

Aus is. Wir unterliegen dem @WolfsbergerAC in der 3. Cup-Runde mit 1:3. Für uns ist der ÖFB-Cup damit für heuer leider aus. #BWLwac — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) October 19, 2022

UNIQA ÖFB Cup, Achtelfinale

FC Blau Weiß Linz - RZ Pellets WAC 1:3 (0:1)

Mittwoch, 19. Oktober 2022, 18 Uhr; Hofmann Personal Stadion, Z: 900; SR: Julian Weinberger

FC Blau Weiß Linz (3-4-1-2): Schmid - Maranda, Tursch, Strauss (68. Mitrovic) - Windhager (46. Gölles), Brandner (K, 46. Krainz), Koch, Pirkl (60. Briedl) - M. Seidl - Mayulu (60. Ronivaldo), Mensah. Trainer: Gerald Scheiblehner.

WAC (4-3-3): Gütlbauer - Novak (K), Baumgartner, Schifferl, Anzolin - Ballo (80. Boakye), Taferner, Omic - Malone (68. Veratschnig), Baribo (59. Vergos), Röcher. Trainer: Robin Dutt.

Torfolge: 0:1 Schifferl (31., Freistoß Omic), 0:2 Baribo (46., Flachpass Anzolin), 0:3 Malone (47., Flachpass Baribo), 1:3 Ronivaldo (83., Mensah)

Gelbe Karten: Ronivaldo (66.), Koch (85.) / Keine

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at