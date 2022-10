Im Auswärtsspiel beim SK Sturm Graz II konnte die KSV 1919 den ersten Saisonsieg in der ADMIRAL 2. Liga einfahren. In einer wenig attraktiven Begegnung bescherte Matthias Puschl bereits in der fünften Spielminute per Abstauber den 0:1-Endstand. Die Falken bleiben trotz des ersten "Dreiers" weiter abgeschlagen Letzter der Tabelle.

Frühe Führung für Kapfenberg

Es dauerte nur fünf Minuten, ehe der erste Treffer in Gleisdorf fiel: Matthias Puschl nützte einen Abstauber am kurzen Eck eiskalt aus, einen Abschluss aus dem Rückraum konnte Sturm-Goalie Luka Maric zuvor nur prallen lassen. Einziges Problem für den neutralen Fan: Es blieb auch das einzige Tor im steirischen Aufeinandertreffen. Und das, obwohl Sturm Graz II nach dem frühen Gegentreffer ganz klar das Spielgeschehen an sich riss. Vor dem Tor allerdings agierten die "Schwoazn" zu harmlos. Mohamed Fuseini scheiterte im Eins-gegen-Eins in der 22. Minute etwa an KSV-Torhüter Marvin Wieser, im Anschuss versuchten es die Gastgeber vor allem aus der Distanz. Moritz Wels (9. & 28.), Niklas Geyrhofer (24.) und Christoph Lang (26.) brachten den Ball aber nicht im Tor unter.

Ansonsten zeigte sich die Partie hart umkämpft, vor allem Kapfenberg schenkte den Grazern nichts - elf Gelbe Karten in 90 Minuten sprachen für sich. Kurz vor der Pause gab es dann noch einen Aufreger: Milan Toth wurde am Strafraumeck attackiert, er kam zu Fall. Doch statt eines Elfmeters entschied sich Schiedsrichter Hameter für einen Freistoß, ihm zufolge passierte das Foul noch vor dem Sechzehner. Eine Entscheidung, die höchst umstritten war.

Wenig Action nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel passierte auf beiden Seiten nur wenig, den Zuschauern bot sich kein allzu attraktives Spiel. Sturm II probierte noch auszugleichen, die Kapfenberger Defensive hielt aber gut dagegen. Wirklich gefährlich wurden die Gastgeber so aber nicht mehr, die Angriffsbemühungen waren nicht zwingend genug. Auch die Offensive des KSV investierte aber nicht mehr allzu viel. Es blieb beim knappen 0:1.

Durch den ersten Sieg in der Liga steht die KSV nun bei sechs Zählern - die Rote Laterne bleibt aber mit weitem Abstand bei den Falken. Sturm Graz II hält weiter bei 15 Punkten, das bedeutet Platz 11 in der Tabelle.

ADMIRAL 2. Liga, 14. Runde

SK Sturm Graz II - KSV 1919 0:1 (0:1)

Sonntag, 30. Oktober 2022, 12:30 Uhr; Solarstadion Gleisdorf, 347 Zuschauer; SR Markus Hameter

Sturm II: Maric - Komposch, Stückler (59. Eyawo), Geyrhofer, Trummer, Saurer (80. Kiedl), Schendl, Wels, Toth, Lang, Fuseini (83. Karner)

KSV: Wieser - Grgic (75. Wildbacher), Gschiel (60. Mandler), Puschl, Sylla (41. Sylla), Walchhütter, Zikic (61. Pichorner), Szerencsi, Amoah, Vasquez, Miskovic

Torfolge: 0:1 Matthias Puschl (5.)

Gelbe Karten: Wels (26.), Schendl (79.), Toth (80.), Trummber (90.), Schendl (90./+2) bzw. Vasquez (32.), Sylla (38.), Miskovic (43.), Walchhütter (47.), Wildbacher (81.), Wieser (86.)

Zum Live-Ticker: SK Sturm Graz II - KSV 1919

Fotocredits: GEPA/ADMIRAL