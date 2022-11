First Vienna FC empfing am Freitagabend im Rahmen der 15. Runde in der 2. Liga die Zweier von Rapid Wien. Damit stand ein Wiener Stadtderby auf dem Programm. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel. Man wollte auch unbedingt drei Punkte einfahren, um die Chance auf den Herbstmeistertitel zu wahren. Am Ende zitterten sich die Döblinger zu einem Punkt, denn Rapid führte mit 2:0 und die Vienna glich am Ende noch aus.

Flotte Partie und Führung für Rapid

Nach wenigen Augenblicken schon die erste gefährliche Aktion im Spiel und die gehört den Gästen! Pascal Fallmann kommt über die rechte Seite und bringt den Ball flach zur Mitte. Oliver Strunz kommt kurz vor Torwart Ecker nicht mehr an den Ball und so kann Dalibor Velimirovic in höchster Not noch vor dem nächsten Hütteldorfer klären. Die Gäste versuchen sich immer wieder schön nach vorne zu kombinieren - ein Pass von der Grundlinie in den Rückraum findet jedoch keinen Abnehmer und so bleibt es noch beim 0:0. In der zwölften Minute dann die Riesenmöglichkeit für die Mannschaft von Stefan Kulovits. Nicolas Binder bekommt einen tollen Ball in die Spitze, Ecker kommt aber schnell aus seinem Tor und so bringt Binder die Kugel am herauseilenden Torhüter nicht mehr vorbei.

In der 24. Minute Elfmeteralarm im Vienna-Strafraum: Hoher Ball in die Box auf Strunz, die Rapidler kommen aber nicht zum Abschluss. Dann aber reklamieren die Hütteldorfer Handspiel, der Vienna-Spieler stützt sich allerdings nur vom Boden ab und so bleibt die Pfeife von Schiedsrichter Spurny auch stumm. Die Vienna tut sich noch schwer, kommt in Folge aber immer besser ins Spiel und spielt zielstrebiger nach vorne. Man setzt sich zusehends in der Hälfte der Gäste fest, mehr als ein gefährlicher Freistoß schaut aber nicht heraus. Anstatt der eigenen Führung erzielen in der Schlussphase der erste Halbzeit die Gäste das 1:0. Nicolas Binder erobert sich auf der rechten Seite von Noah Steiner die Kugel und spielt dann ab zu Tobias Hedl. Dieser legt den Ball von der Grundlinie in den Rückraum und Strunz trifft flach in die linke Ecke zur 1:0-Führung für Rapid.

Vienna kommt zurück

Die Vienna hat sich für die zweite Halbzeit viel vorgenommen, doch man muss die kalte Dusche hinnehmen. Oliver Strunz legt nach einem hohen Ball per Kopf ab auf Tobias Hedl. Dieser spielt weiter auf den viel zu freien Binder. Torwart Ecker kommt heraus und Binder trifft dann flach in die Ecke. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Gäste wollen weiter nachlegen und spielen auf das 3:0. Anstatt der Entscheidung fällt dann völlig überraschend das 1:2. Nils Zatl spielt eine Ecke von rechts kurz ab auf Cedomir Bumbic. Dieser bringt den Ball dann hoch vor das Tor. Zatl geht mit dem Kopf vor Orgler am Fünfer hin und macht den Anschlusstreffer.

Geht vielleicht doch noch etwas für die Gastgeber? Die Heimischen riskieren jetzt, was natürlich auch Räume für die Gäste eröffnet. Dann auch die Riesenmöglichkeit für die Gäste: Nicolas Binder rennt alleine auf das Tor zu - Goalie Ecker kommt wieder gut heraus, Binder braucht diesmal zu lange und so gelingt es ihm nicht, die Kugel an dem herauseilenden Torhüter vorbeizuschieben. Die Vienna macht es in der 79. Minute besser. Bernhard Luxbacher legt den Ball von der Grundlinie zurück, zuerst können die Heimischen diesen Pass nicht verwerten, dann aber ist der eingewechselte Grozurek zur Stelle und schiebt den Ball flach in die linke Ecke. Die Kugel ist vor Torhüter Orgler noch ungemütlich aufgesprungen, Pech für die Hütteldorfer. În der Schlussphase wollen beide Teams den Sieg. Es gibt sieben Minuten Nachspielzeit aufgrund einer Verletzungspause. Das Publikum sieht auch Chancen, dementsprechend Spannung ist drin. Das 2:2 ist schließlich aber auch das Endergebnis.

ADMIRAL 2. Liga, 15. Runde

Vienna - Rapid II 2:2 (0:1)

Freitag, 4. November 2022, 18:10 Uhr; Naturarena Hohe Warte, 2000 Zuschauer, SR Josef Spurny

Vienna: M. Ecker, D. Luxbacher (Wunsch), N. Steiner, D. Owusu (Grozurek), B. Luxbacher, I. Noy, C. Bumbic, M. Sulzner, F. Seiwald, D. Velimirovic (Auer), N. Zatl

Rapid II: L. Orgler, M. Dijakovic, A. Tambwe Kasengele, D. Bosnjak, T. Hedl (Lang), O. Strunz, N. Binder, N. Bajlicz, M. Oswald (Oda, Demir), F. Holzhacker, P. Fallmann

Torfolge: 0:1 Oliver Strunz (42.), 0:2 Nicolas Binder (49.), 1:2 Noah Steiner (57.), 2:2 Lukas Grozurek (79.)

Gelbe Karten: Bumbic (32.), Seiwald (39.) bzw. Bosnjak (25.), Fallmann (76.), Oda (89.) Demir (97.)

Fotocredits: Josef Parak