4 Siege en suite mit 17 Treffern ließen den FC Blau Weiß Linz mit großer Portion Selbstvertrauen beim heimstarken FC Flyeralarm Admira (5S, 1U, 1 N) aufspielen. Das Duell der 15. Rd. der ADMIRAL 2. Liga zwischen zwei Aufstiegs-Kandidaten wurde vorzeitig zur klaren Angelegenheit für die seit Wochen formstarken, homogenen Stahlstädter, die mit dem 4:0 den 5. Sieg en Suite feiern und einen Sprung auf Rang 2 machen vor den ausstehenden Partien am Wochenende. Spieler des Freitagabends: Fally Mayulu per Tor-Doppelpack und einem Assist. Der Bundesliga-Absteiger dagegen verliert den Anschluss nach oben.

Kapitän Michael Brandner mit Comeback

Bei den Linzern kam Kapitän Michael Brandner (im Foto oben re.) nach Verletzungspause zum Comeback und bildete mit dem zuletzt überzeugenden Marco Krainz das Duo im zentralen Mittelfeld. Dafür fiel der seit Wochen über linke Außenbahn starke Simon Pirkl und auch Tobias Koch ist verletzt. Der in den vergangenen Wochen verletzt fehlende Innenverteidiger Christoph Schösswendter, der ja auch mal bei den Südstädtern spielte, zunächst auf der Bank.

Topfit von Beginn an jene Startelf von Coach Gerald Scheiblehner, die da weiter machte, wo sie in den vergangenen Wochen aufhörte: Offensiv- und spielfreudig, mit dem Selbstverständnis aus der Sieges-Serie und als homogene Einheit präsentierend. Und schnell produzierte die "Linzer Torfabrik" auch. Torschütze vom Dienst Matthias Seidl diesmal als Wegbereiter...präziser Pass in die Tiefe auf Fally Mayulu. Und der 20-jährige Franzose krönte die Aktvion von halblinks im 16-er mit einem satten Schussball zur 1:0-Gästefrühung nach nicht mal einer Viertelstunde (14.).

Die Scheiblehner-Schützlinge kontrollierte weiter das Geschehen und lieferte eine reife Leistung ab im Stile eines Aufstiegs-Kandidaten. Die gastgebende Elf von Coach Roberto Pätzold zwar bemüht, doch gegen kompakt verteidigende lediglich zu Halbchancen kommend, sodass es bei der völlig verdienten 1:0-Pausenführung für die Stahlstädter blieb.

Eröffnete den nächsten Torreigen für die Blau Weißen aus Linz: Fally Mayulu, der in der Südstadt den Doppelpack schnürte, und hier das 1:0 für die Scheiblehner-Elf erzielte. Ebner und Admira-Goalie Haas haben das Nachsehen.

Schneller Doppelschlag nach Pause ließ Linzer "Sack zumachen"

Nach der Pause brachten die Blau Weißen mit einem schnellen Doppelschlag entscheidend den 5. Sieg in Folge auf den Weg. Allen vorran durch den Führenden der 2. Liga-Torschützenliste Matthias Seidl, der in den vergangenen vier Liga-Partien bereits sechs Mal scorte und in der Südstadt gesamt das Tor-Dutzend voll machte. Und wieder bewiesen die Gäste dabei ihre spielerische Qualität und Kombinations-Klasse. Alexander Briedl eilte über links auf und davon, legte quer - Fally Mayulu ließ abtropfen und Matthias Seidl vollendete zum 0:2 (51.). Diesmal also umgekehrt wie beim 0:1: Mayulu für Matthias Seidl.

Und nur kurz darauf machte Mayulu mit seinem Doppelpack und damit Doppelschlag der Linzer "den Sack zu". Prima bedient von Sturmpartner Paul Mensah "tanzte" Fally Mayulu (Foto oben) die Admira-Abwehr aus und erzielte sein 7. Saisontor (53.). Die Gäste waren weiterhin nicht zu bremsen, das "Tor-Dream-Team" Mayulu & Matthias Seidl wieder unaufhaltsam, doch diesmal ließ der 21-jährige Kuchler die Top-Torchance aus ("Platzfehler"...) und verfehlte allein vor Keeper Haas das Gastgeber-Gehäuse (75.).

Doch die Blau Weißen machen es ja in diesen Wochen nicht unter 4 Treffern...Fabio Strauss mit dem feinen Schnittstellen-Flachpass auf den eingewechselten Ronivaldo, der mit Ball und Tempo der Admira-Abwehr enteilte und cool zu seinem 5. Saisontor vollendete (84.). Auflösungserscheinungen bei der Admira.

Mit 21 Liga-Toren aus den jüngsten 5 Partien stehen die Linzer nun bei stolzen 35 Treffern und damit den meisten in der Liga.

Abschließend Top-Spiel für Linzer gegen First Vienna FC 1894

In der letzten Runde vor der über dreimonatigen Winterpause empfangen die Blau Weißen kommenden Samstag (14:30 Uhr) Aufsteiger First Vienna FC 1894 zum nächsten Topspiel, während der FC Flyeralaram Admira beim FC Liefering gastiert (Freitag, 11.11., 18:10 Uhr)

ADMIRAL 2. Liga, 15. Runde:

Freitag, 4. November 2022, 20:30 Uhr, motion_invest ARENA in Maria Enzersdorf, Z: 975, SR: Jakob Semler.

FC Flyeralarm Admira vs. FC Blau Weiß Linz 0:4 (0:1)

FC Flyeralarm Admira: Haas - Ebner (59. Gattermayr), Schöller, Keckeisen (59. Puchegger), Lukacevic - Rasner (71. Kostic), Malicsek, Vorsager (59. Tranziska), Gallé - Krienzer, P. Schmidt. Trainer: Roberto Pätzold.

FC Blau Weiß Linz: Schmid - Maranda (78. Schösswendter), Tursch, Strauss - Windhager, Krainz, Brandner, Briedl (66. S. Seidl) - M. Seidl, Mayulu (76. Ronivaldo), Mensah (76. Gölles). Trainer: Gerald Scheiblehner.

Torfolge: 0:1 Mayulu (14., Assist M. Seidl), 0:2 M. Seidl (51., Mayulu), 0:3 Mayulu (53., Mensah), 0:4 Ronivaldo (85., Strauss).

Gelbe Karten: Ebner (42.) / Krainz (54.).

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL