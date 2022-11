Am Sonntagvormittag kam es in der 16. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum kleinen Wiener Derby zwischen Rapid Wien II und den Young Violets. Ein echter Favorit war nicht auszumachen, beide Teams wollten aber unbedingt drei Punkte vor der Winterpause einfahren. Das gelang am Ende den Gastgebern, die im Allianz Stadion in Hütteldorf einen ungefährdeten 2:0-Sieg einfahren konnten.

Schnelle Rapid-Führung

Die Rapidler finden besser ins Spiel und es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 steht. Zunächst aber eine vergebene Chance der Rapidler: Binder bekommt einen tollen Pass auf links in die Tiefe gespielt. Er versucht Hedl am zweiten Pfosten zu finden, doch ein Violetter grätscht den Ball zur Ecke. Diese bringt aber nichts ein. Kurz darauf gehen die Gastgeber in Führung: Oliver Strunz setzt sich gut gegen mehrere Veilchen durch und legt ab für Nicolas Binder. Dieser behält im Strafraum die Übersicht und legt ab für den völlig freien Tobias Hedl. Aus sieben Metern bleibt er cool und schiebt ins leere Tor zum 1:0 ein. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Fallmann bringt den Ball vom rechten Flügel scharf in den Fünfer. Hedl kommt zwei Meter alleine vor dem Tor an die Kugel, doch sein Versuch geht hauchzart über die Latte. Die Young Violets hingegen tun sich schwer im Spiel nach vorne.

Rapid macht munter weiter und erspielt sich weitere gute Gelegenheiten. Immer wieder kommt man gefährlich vor das gegnerische Tor und das 2:0 ist wohl nur eine Frage der Zeit. In der 40. Minute ist es passiert: Hedl erneut bärenstark gegen zwei Veilchen, zieht in die Mitte und schließt ab. Cone pariert diesen Abschluss noch aber legt Nicolas Binder den Ball genau vor die Füße. Er bleibt ganz cool und schiebt zum 2:0 ein. Das 2:0 ist dann gleichzeitig der Pausenstand.

Zerfahrenes Match

Im zweiten Durchgang ist das Spiel weitgehend zerfahren. Rapid nimmt nicht mehr das letzte Risiko, dominiert aber trotzdem weiter das Spiel. Die Young Violets sind bemüht, die Gastgeber stehen in der Defensive aber sehr gut und lassen wenig bis nichts zu. Das Spiel plätschert dann dahin und es gibt keine zwingenden Möglichkeiten. In der Schlussphase werden die Heimischen noch einmal aktiv: Fallmann mit einem perfektem Zuspiel in die Box auf Hedl, der versucht den Ball noch irgendwie über die Linie zu drücken, aber an Cone scheitert. Und das ist es dann - nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab und Rapid jubelt über drei Punkte.

ADMIRAL 2. Liga, 16. Runde

Rapid Wien II - Young Violets 2:0 (2:0)

Sonntag, 13. November 2022, 10:30 Uhr; Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf, SR Jakob Semler

Startelf SK Rapid Wien II: Laurenz Orgler, Fabian Eggenfellner, Marko Dijakovic (K), Denis Bosnjak, Tobias Hedl, Oliver Strunz, Nicolas Binder, Nicolas Bajlicz, Moritz Oswald, Felix Holzhacker, Pascal Fallmann. Ergänzungsspieler: Dennis Pichler, Adrian Hajdari, Paul Gobara, Lion Schuster, Almir Oda, Niklas Lang, Aaron Sky Schwarz

Startelf Young Violets: Sandali Conde, Niels Hahn (K), Luca Pazourek, Florian Kopp, Romeo Vucic, Daniel Yuan Hao Au Yeong, Florian Fischerauer, Leonardo Ivkic, Timo Schmelzer, Dario Kreiker, Billy Dawson Koumetio. Ergänzungsspieler: Jonas Überbacher, Noah Leopold, Tristan Shane Hammond, Josef Pross, Csaba Mester, Anouar El Moukhantir, Martin Pecar

Torfolge: 1:0 Tobias Hedl (4.), 2:0 Nicolas Binder (40.)

Gelbe Karten: Moritz Oswald (45.), Tobias Hedl (74.) bzw. Romeo Vucic (32.), Timo Schmelzer (66.), Niels Hahn (70.)

Zum Live-Ticker: Rapid Wien II - Young Violets

Fotocredits: GEPA-ADMIRAL