First Vienna FC 1894 empfing am Freitagabend im Rahmen der 17. Runde in der ADMIRAL 2. Liga den FC Liefering. Die Gastgeber gingen als Favorit ins erste Spiel der Frühjahrs-Saison. Allerdings hatten sich auch die Salzburger so Einiges vorgenommen. Am Ende konnten sich die Gäste überraschend mit 2:0 durchsetzen und starten somit mit drei Punkten in das Jahr 2023.

Keine Tore

Es dauert ein wenig, bis die beiden Mannschaften ins Spiel finden. Erst nach 13 Minuten die erste Chance, doch Moussa Kounfolo Yeo trifft aus durchaus guter Position nicht.

Dann sucht Kai Stratznig (First Vienna FC 1894) den Abschluss, aber trifft das Tor nicht. Das Spiel gewinnt dann immer mehr an Tempo, doch die richtig dicken Chancen bleiben aus. In weiterer Folge haben die Gäste aus Liefering mehr vom Spiel und erspielen sich durch Elias Havel, Luka Reischl, Kounfolo und Oumar Diakite auch Möglichkeiten, doch es bleibt beim 0:0.

So geht es mit dem Unentschieden auch in die Pause.

Führung durch Freistoß

Die 2. Halbzeit beginnt wie die erste aufgehört hat, nämlich mit besseren Lieferingen. Jetzt trauen sich aber auch die Gastgeber mehr im Spiel nach vorne. Nach 56 Minuten auch eine Chance für die Vienna, doch es bleibt beim 0:0. Im Gegenzug dann auch wieder die Lieferinger, doch Raphael Hofer scheitert aus guter Position.

Das Spiel geht jetzt Hin und Her. Lukas Grozurek versucht es für die Vienna, doch wieder kein Treffer. In der 72. Minute dann eine bittere Situation für die Gastgeber. Kerim Abazovic sieht Gelb-Rot für Leiberlziehen - erst sieben Minuten zuvor hatte er schon einmal Gelb gesehen.

Damit muss die Vienna mit einem Mann weniger weitermachen und für die Gäste gibt es einen Freistoß von der Strafraumgrenze. Hofer tritt an und versenkt wunderschön zum 1:0 - nicht unverdient.

Diakite mit entscheidendem Treffer zum 2:0

Jetzt ist die Vienna gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Heimischen werfen alles nach vorne, was aber auch Räume für die Gäste eröffnet, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. In der 90. Minute dann Einschuss-Möglichkeit für die Vienna, doch Dalibor Velimirovic kann die Gelegenheit nicht in ein Tor ummünzen.

In der 5. Minute der Nachspielzeit dann die Entscheidung - Diakite "tanzt" den Goalie aus und legt zurück auf den zuvor eingewechselten Crescenti, der aus kurzer Distanz keine Probleme hat. Kurz darauf ist das Spiel dann vorbei und Liefering jubelt über 3 Punkte.

Super Freistoß, super Teamleistung, super Spiel! 👏https://t.co/cSYhjkCQ6m — FC Liefering (@FCLiefering) February 24, 2023

ADMIRAL 2. Liga, 17. Runde

First Vienna FC 1894 - FC Liefering 0:2 (0:0)

Freitag, 24. Februar 2023, 18:10 Uhr; Naturarena Hohe Warte, SR Jakob Semler

First Vienna FC 1894: K. Stratznig, A. Lukse, N. Steiner, B. Luxbacher, C. Bumbic, M. Tanzmayr, T. Kreuzhuber, N. Wunsch (D. Velimirovic) , M. Sulzner (D. Luxbacher), L. Grozurek, K. Abazovic

FC Liefering: L. Wallner, E. Havel (F. Crescenti), R. Hofer, L. Reischl (Z. Jano), T. Sahin, L. Ibertsberger, J. Krumrey, O. Diakite, S. Baidoo, M. Gevorgyan (M. Pejazic), M. Yeo (M. Sadeqi)

Torfolge: 0:1 Raphael Hofer (72.), Federico Crescenti (95.)

Gelbe Karten: Gevorgyan (37.), Hofer (92.)

Gelb-Rot Karte: Abazovic (72.)

Fotocredit: Josef Parak