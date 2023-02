An diesem Wochenende startete auch die ADMIRAL Zweite Liga in das Frühjahr, und das gleich mit einem Kracher. Im Oberösterreich-Derby empfing der SK Vorwärts Steyr Titelanwärter FC Blau-Weiß Linz. Eine Begegnung zwischen Titeltraum und Abstiegsangst! Während Trainer Daniel Madlehner unbedingt die TOP-10 mit den Steyrern erreichen will, geht es für den Stahlstadtklub aus Linz um nicht weniger als den Aufstieg in die Bundesliga. Für Spannung in der LIWEST-Arena war jedenfalls gesorgt.

Überfallsartiger Beginn und die frühe Führung für die Linzer

Hitzig, intensiv, Regen! Das OÖ Derby war angerichtet und der Titelanwärter aus Linz kam sehr fokussiert auf den Steyrer Rasen, welcher durch die heftigen Niederschläge stark durchweicht war. Von Beginn an wurden die Hausherren unter Druck gesetzt und schon in der vierten Minute musste Steyr-Neuerwerbung Nikolas Polster den Ball aus dem Netz fischen. Ein Seidl-Vorstoß konnte an der Strafraumgrenze nicht geklärt werden, Mensah profitierte auf halbrechts und brachte den Ball im Tor zum 1:0 für die Linzer unter.

Die Elf von Daniel Madlehner reagierte aber keinesfalls geschockt und kam mit Fortdauer immer besser ins Spiel. Bei immer stärker werdendem Regen war es dann über weitere Strecken eine ausgeglichene Partie, mit sehr viel Szenen im Mittelfeld. Die beste Gelegenheit resultierte für die Linzer aus der 26. Minute, als Tursch nach einem Eckball per Kopf an den Ball kam – Polster aber mit einer starken Parade klärte.

Blau-Weiß entscheidet die Partie per Doppelschlag vor der Pause

Kurz vor der Pause konnten die Blau-Weißen aber dann noch einmal einen Gang höher schalten und mit einem Doppelschlag die Partie auf ihre Seite ziehen. In der 37. Minute war es einmal mehr Mensah, der diesmal nach einer schönen Vorarbeit von Windhager und Mayulu seinen Doppelpack fixierte.

Wenig später dann der nächste Tiefschlag für den SK Vorwärts! Nach einer Ecke war Tursch aus gut 12 Metern zur Stelle und konnte Polster mit einem überlegten Abschluss zum 3:0 überwinden.

Steyr mit gutem Beginn in der zweiten Halbzeit, die Belohnung fehlte aber

Zu Beginn der 2. Halbzeit erwischten die Steyrer einen guten Beginn und konnten die Linzer beinahe überraschen. Günes & Co fehlte aber die letzte Konsequenz, um Keeper Nicolas Schmid überwinden zu können. Die Blau-Weißen, bei denen unter anderem Torjäger Ronivaldo in der 60. Minute für Mayulu ins Spiel kam, konnten im weiteren Verlauf wieder die Kontrolle über das Spiel erlangen.

Aufgeben war aber beim SK Vorwärts nicht! In der 64. Minute hatten die Linzer nach einem Angriff über die linke Seite und Dombaxi großes Glück.

Aufgrund der deutlichen Führung für die Gäste flaute die Partie in der Schlussphase – auch aufgrund vieler Wechsel – etwas ab. Den Schlusspunkt setzte dann der Brasilianer Ronivaldo in der 85. Minute, als er nach schöner Vorarbeit über die rechte Seite das 4:0 aus kurzer Distanz erzielte.

Am Ende feiert der Titelanwärter aus Linz einen total souveränen Erfolg zum Auftakt und setzt damit ein Ausrufezeichen an die Konkurrenten. Für den SK Vorwärts werden die kommenden Wochen ebenfalls sehr entscheidend im Kampf um den Abstieg.

SK Vorwärts Steyr – FC Blau-Weiß Linz 0:4 (0:3)

Freitag, 24. Februar 2023, 20:30 Uhr, LIWEST-Arena, Zuschauer: 1.919, Schiedsrichter: Arnes Talic

Startelf SK Vorwärts Steyr (4-1-3-2): Polster; Marceta, Bumberger, Pasic, Sostarits, Günes, Pellegrini, Sprangler, Filip, Satin, Dombaxi Trainer: Daniel Madlehner

Startelf FC Blau-Weiß Linz (3-4-3): Schmid, Strauss, Koch, Pirkl, Mensah, Mayulu, Brandner, Maranda, Seidl, Windhager, Tursch Trainer: Gerald Scheiblehner

Torfolge: 0:1, 0:2, P. Mensah (4., 37.), 0:3 L. Tursch (42.), 0:4 Ronivaldo (85.).

Gelbe Karten: Bumberger (6.), Windhager (11.), Marceta (57.), Strauss (78.)

Zum Live-Ticker SK Vorwärts Steyr – FC Blau-Weiß Linz

Fotocredit: GEPA Admiral