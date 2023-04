Der zu Hause einzig in der Liga noch unbesiegte GAK 1902 empfing am Samstagnachmittag in der 22. Runde der ADMIRAL 2. Liga den SK Vorwärts Steyr. Die Grazer gingen als Favorit ins Spiel und konnten sich auch durchsetzen, um den 5. Sieg in Folge zu feiern und eine Woche vor dem Top-Duell gegen Spitzenreiter SKN St. Pölten oben dran zu bleiben.. Allerdings gaben sich die Gäste aus Oberösterreich nicht so leicht geschlagen. Das Spiel endete mit einem 3:2-Erfolg für den Tabellendritten aus der Steiermark.

Blitzstart für den GAK

Das Spiel ist noch keine 2 Minuten alt und schon steht es 1:0 für die Heimischen. Anstoß und schneller Pass in das Angriffsdrittel, Lenn Jastremski bricht durch und lässt im eins gegen eins Goalie Polster keine Chance. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Gleich auch die Chance auf das 2:0. Goalie Polster macht einen katastrophalen Fehler nach einem Rückpass, er will den Ball abspielen, Michael Liendl geht aber dazwischen und kann das Zuspiel abblocken - doch in allerhöchster Not können die Oberösterreicher Schlimmeres doch noch verhindern.

In der 11. Minute dann aber überraschend der Ausgleich für die Steyrer: Die GAK-Defensive ist nicht wachsam genug und schon klingelt es zum Ausgleich - über die rechte Außenbahn ist es Tobias Pellegrini, der auf und davon ist - seine Hereingabe geht an Freund und Feind vorbei, doch David Bumberger kann aus spitzem Winkel abziehen - ein GAK-Spieler ist noch dran, doch das Tor kann nicht verhindert werden.

Nur Augenblicke später führen aber schon wieder die Murstädter: Ein Einwurf kommt gut in den Strafraum zu Thomas Schiestl, der versucht die Kugel volley zu nehmen - der Ball wird allerdings abgefälscht und der Goalie auf dem falschen Fuß erwischt - Tor via Innenstange. In weiterer Folge geht es munter hin und her. Auch die Gäste verstecken sich nicht, immerhin geht es um viel für sie.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde eine Doppelchance für den GAK: Zunächst kommt Angreifer Bohdan Viunnyk an das Leder, da er das Leder aber nicht kontrollieren kann, kann Polster den Ball parieren - über Umwege kommt der Abpraller aber dann zu Michael Liendl, der zögert nicht lange und schießt sofort - das Spielgerät geht knapp aber doch links neben das Gehäuse. Und das ist es dann auch gewesen. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiri die beiden Teams in die Pause.

Lageder lässt Vorwärts wieder hoffen

Im 2. Durchgang startet der GAK 1902 wieder besser und es sollte nicht lange dauern, ehe es 3:1 steht. Wunderschöner Pass in die Tiefe und Jastremski trifft zum 3:1. In der 60. Minute plötzlich der Anschlusstreffer für Steyr: Der Angriff von David Bumberger wird stark ausgeführt, der junge Oberösterreicher sucht auch sofort den Abschluss, der aber pariert werden kann - doch zum Abpraller kommen Tobias Pellegrini und Michael Lageder, Letzterer schießt dabei den Anschlusstreffer zum 2:3 in den Kasten. Damit ist wieder Spannung drin.

In der 71. Minute dann die ganz große Möglichkeit des GAK 1902 auf den Treffer zum 4:2 und zur Entscheidung - Doppeltorschütze Lenn Jastremski wird perfekt bedient und steht dadurch völlig freistehend alleine vor Goalie Nikolas Polster - doch es ertönt auch sofort ein Pfiff von Schiedsrichter Emil Ristoskov, denn es wurde auf Abseits entschieden.

Dann auch noch ein indirekter Freistoß für den GAK 1902 im Steyr-Strafraum, doch die Chance wird nicht genutzt- Endstand 3:2.

ADMIRAL 2. Liga, 22. Runde:

Samstag, 08.04.2023, 14:30 Uhr, Merkur Arena, Z: 2.107, SR: Ristoskov

GAK 1902 - SK BMD Vorwärts Steyr 3:2 (2:1)

GAK 1902 (4-1-3-2): Meierhofer; Seidl (73. Huber), Jovicic, Gantschnig, Rosenberger; Perchtold; Rusek (73. Köchl), Liendl, Schiestl (64. Schriebl); Jastremski (95. Zaizen), Viunnyk (73. Peham). Ersatz: Nicht; Jager. Trainer: Gernot Messner.

SK BMD Vorwärts Steyr (3-1-4-2): Polster; Pasic, Marceta, Wiesinger; Bitsche (76. Zdichynec); Lageder (76. Sostarits), Sprangler (88. Prada), Günes, Bumberger; Filip (65. Sivrikaya), Pellegrini (65. Yilmaz). Ersatz: Eres; Dombaxi. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 1:0 (2.) Jastremski, 1:1 (12.) Bumberger (Assist Pellegrini), 2:1 (13.) Schiestl, 3:1 (52.) Jastremski, 3:2 (60.) Lageder (Bumberger).

Gelbe Karten: Viunnyk (19. Unsportlichkeit), Jastremski (84. Unsportlichkeit),Rosenberger (92. Unsportlichkeit); Zdichynec (84. Unsportlichkeit), Pasic (90. Foul).

Spielfilm im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at