Der Ostersonntag-Ausflug ins Ländle bescherte dem FC Liefering einen 2:0-Sieg und damit 3 Punkte beim FC Dornbirn 1913. Die Jungbullen fanden damit nach zwei Niederlagen in der ADMIRAL 2. Liga wieder in die Erfolgsspur und nahmen zugleich Revanche für die Salzburger Schmach im Hinspiel, der 0:6-Heimklatsche in Grödig. Wie damals begegneten sich beide Teams auch im 2. Saison-Duell an einem Sonntagvormittag. Ein Lieferinger begab sich allerdings nach Ausschluss vorzeitig zum Duschen, doch zu Zehnt gelang dennoch der 9. Saison-Sieg. Die Gäste zogen in der Tabelle an den Rothosen vorbei auf Rang 8.

Nahmen Revanche für die Blamage im Hinspiel gegen den FC Dornbirn 1913: Kapitän Lukas Wallner (re.) und der FC Liefering, links der Brasilianer Gustavo Balotelli.

Vorzeitiges Geburtstags-Geschenk für Fabio Ingolitsch

Im Premieren-Durchgang legen die Lieferinger die Basis für den Auswärtssieg im Westen Österreichs. Trotz der Unterzahl ab Minute 39 sollte der 2:0-Erfolg auch im 2. Abschnitt praktisch ungefährdet bleiben. Nicht zuletzt dank Schlussmann Jonas Krumrey.

Auf der Birkenwiese reagierten die Mannschaften, sehr zur Freude der Zuschauer, „allergisch“ auf die Defensivarbeit – so gab’s Chancen hüben wie drüben. Just Abwehrmann Bryan Okoh sollte den Bann brechen: Sein Energieanfall mündete schließlich in eine formidable Schussgelegenheit von Zeteny Jano, der sich diese auf Höhe der Strafraumgrenze nicht nehmen ließ (26.).

Nur 10 Minuten später erhöhten die Lieferinger, Lawrence Agyekum rauschte im Anschluss eines Hoppalas von Dornbirn-Keeper Ospelt in den Ball – 2:0 (36.). Nachdem sich Bryan Okoh durch eine Schlafmützigkeit Rot eingehandelt hatte (39.), gingen die Gäste dezimiert in die zweiten 45 Minuten.

Die Janeschitz-Truppe sollte aber erst in der Schlussviertelstunde für Gefahr sorgen. Nur war spätestens bei Keeper Jonas Krumrey Endstation. So revanchierten sich die Ingolitsch-Schützlinge für das Heim-0:6 im ersten Saison-Aufeinandertreffen und bescherten ihrem Cheftrainer ein vorzeitiges Geburtstags-Geschenk (Fabio Ingolitsch wird am Ostermontag 31 Jahre jung). Im 6. Frühjahrs-Match der 4. Sieg für die Jungbullen.

"Rote Karte veränderte Spiel-Charakteristik"

FC Liefering-Cheftrainer Fabio Ingolitsch: „Wir sind heute super ins Spiel gestartet und haben sehr viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten sehr mutig nach vorne spielen und sind auch hochverdient mit 2:0 in Führung gegangen. Wir hatten alles im Griff, die Rote Karte veränderte aber natürlich die Charakteristik des Spiels. Dementsprechend haben wir es dann ein wenig defensiver angelegt und es mit sehr viel Herz und Leidenschaft wegverteidigt.“

ADMIRAL 2. Liga, 22. Runde:

Sonntag, 09.04.2023, 10:30 Uhr, Stadion Birkenwiese, SR: Andreas Heiß.

FC Dornbirn 1913 vs. FC Liefering; 0:2 (0:2)

FC Liefering: Krumrey – Agyekum, Baidoo, Okoh, Pejazic – Diabate (70. Sahin), Yeo (70. Sadeqi), Hofer, Jano (41. Wallner) – Havel (70. Crescenti), Diakite (85. Ibertsberger). Trainer: Fabio Ingolitsch.

Torfolge: 0:1 Jano (26.), 0:2 Agyekum (36.).

Gelbe Karten: Yeo (50./Foul), Diabate (60./Unsportlichkeit), Co-Trainer Sageder (78./Kritik).

Rote Karte: Okoh (39./Torraub).

