"Aller guten Dinge sind 3"...traf für den SK BMD Vorwärts Steyr nur bedingt zu. Zwar fand das Heimspiel gegen den SKU Ertl-Glas Amstetten nach zweimaliger, witterungsbedingter Absage bei der 3. Terminierung am Dienstagabend endlich statt, doch kassierten die Oberösterreicher gegen den Nachbarn aus Niederösterreich eine empfindliche 2:3-Heimniederlage. Wodurch die Madlener-Mannen weiter mit 22 Punkten Schlusslicht bleiben und 4 Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz haben. Während die Amstettener binnen weniger Tage den 2. Sieg in Folge feiern, seit 4 Partien unbesiegt sind und auf Rang 5 klettern.

Pellegrini bringt Vorwärts mit 1:0 in Front

Die Partie nahm sofort Fahrt auf, Amstetten kam bereits nach einer Minute zur ersten Torchance, der Ball ging nur Zentimeter am Steyrer Gehäuse vorbei. In der 11. Spielminute dann die erste Halbchance für die abstiegsbedrohten und unter Zugzwang stehenden Gastgeber, doch der Schuss von Pellegrini wurde im letzten Augenblick geblockt. In der 20. Minute folgte eine abgefälschte Flanke von David Bumberger, welche Schlussmann Scherf (Foto) nur mit Mühe klären konnte.

In Minute 24 dann das erlösende 1:0 für Vorwärts durch Tobias Pellegrini nach Vorlage von Lageder. Die Mostviertler zeigten sich aber nur kurz geschockt vom Gegentor und drückten in der Folgezeit mächtig aufs Tempo. Die Madlener-Mannen konnten nur mit viel Kampfgeist den Ausgleich verhindern. Mögliche Konterchancen wurden demgegenüber vom Tabellenletzten nicht exakt zu Ende gespielt.

Joker Rosenbichler stach in Nachspielzeit

Durchgang 2 begann mit einem Knalleffekt. Ein Sprangler-Schuss ging an die Stange, Schlussmann Scherf wäre da wohl zu spät gekommen. Doch im Gegenzug erzielten die Gäste durch Leimhofer den 1:1 Ausgleich und nur 2 Minuten später drehte Marco Stark für die Amstettner mit einem Traumtor mit 2:1 die Partie. Nach einer Stunde folge ein gefährlicher Konter der Gäste, bei dem Mayer den Ball nur knapp neben den Kasten von Schlussmann Polster setzte.

In der 65. Minute belohnte sich Vorwärts mit dem 2:2-Ausgleich durch Murat Satin (65.). In der letzten Viertelstunde spielten beide Teams auf Sieg, das allerletzte Risiko gingen beide Seiten dabei aber nicht mehr ein. Der eingewechselten Diomande sorgte mehrere Male für gehörig Wirbel in der Vorwärts-Hälfte. In der 90. Minute leitete er mit einem Solo den entscheidenden Treffer ein. Ein Schnittstellen-Pass auf Stefan Feiertag und ein Pressball öffneten für Daniel Rosenbichler das "Tor zum Glück".

Der eingewechselte Flankenspieler erzielte sein Premieren-Tor im SKU-Dress. Der 27-jährige Neunkirchener stach als Joker und erzielte nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung den vielumjubelten 3:2-Siegtreffer für das Team von Cheftrainer Jochen Fallmann. Das erste Saisontor für den ehemaligen ÖFB-U20-Teamspieler, der zu Saisonbeginn durch einen Meniskuseinriss zurück geworfen wurde.

Nachtragspiel 23. Runde ADMIRAL 2. Liga

Dienstag, 25. April 2023, Liwest-Arena, 1.012 Zuschauer; SR Christopher Jäger; Stefan Kühr, Amar Rekik.

SK BMD Vorwärts Steyr – SKU Amstetten 2:3 (1:0)

SK BMD Vorwärts Steyr (3-4-2-1): Polster; Pasic, Prada, Bumberger; Lageder, Bitsche, Sprangler, Dombaxi (82. Sivrikaya); Günes, Satin (86. Yilmaz); Pellegrini (82. Filip). Ersatz: Eres; Marceta, Sostarits, Zdichynec. Trainer: Daniel Madlener.

SKU Amstetten (4-2-3-1): Scherf; Deinhofer, Dirnberger, Offenthaler, Kurt; Ammerer, Stark (80. Tschernegg); Mayer (84. Rosenbichler), Leimhofer (69. Diomande), Weixelbraun (69. Starkl); Feiertag. Ersatz: Verwüster, Goldnagl, Kapsamer. Trainer: Jochen Fallmann.

Torfolge: 1:0 (24.) Pellegrini, 1:1 (50. Leimhofer), 1:2 (52. Stark), 2:2 (65. Satin), 2:3 (90. Rosenbichler).

Gelbe Karten: Günes (71. Foul); Deinhofer (39. Foul).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL