Am Freitagabend kam es in der 26. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen SKU Amstetten und dem Aufsteiger First Vienna FC 1894. Die Gastgeber gingen nach 5 Spielen ohne Niederlage und dabei 3 Siegen en suite als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Im Gegenteil, denn der Aufsteiger konnte einen glasklaren 4:0-Auswärtssieg feiern und beendete damit die Negativserie von 4 Spielen ohne Sieg. Vor allem in der 2. Halbzeit drehten die Zellhofer-Schützlinge so richtig auf. Damit schließt die Vienna in der Taballe auch zu Amstetten auf und liegt nur noch 3 Punkte dahinter.

Dominik Weichselbraun (Amstetten) und Stephan Auer (Vienna) im Luftduell.

Abazovic mit Vienna-Führung kurz vor der Pause

Das Spiel ist in der 1. Halbzeit weitgehend ausgeglichen. Die Vienna, die bereits das Hinspiel in der Naturarena Hohe Warte am 11. September 2022 mit 2:0 gewann, hat zwar schon im 1. Durchgang Vorteile, doch vorerst gibt es keine Tore zu sehen.

Das ändert sich dann kurz vor dem Pausenpfiff. Kerim Abazovic wird prima freigespielt und lässt SKU-Schlussmann Scherf keine Chance. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, doch es bleibt bei der 1:0-Führung zur Halbzeitpause

Amstetten wird ausgekontert

Im 2. Durchgang starten die Amstettener besser und wollen schnell den Ausgleich. Man riskiert mehr, doch wird nicht belohnt. Im Gegenteil: Die Vienna kontert die Niederösterreicher eiskalt aus. Luca Edelhofer macht das 2:0 und wird völlig von der Fallmann-Elf vergessen.. Damit scheint für klare Fronten gesorgt zu sein.

Amstetten ist zwar weiterhin bemüht, doch die Vienna das effektivere Team. Itamar Noy erhöht auf 3:0 nach einem schönen Konterangriff über die Seite. In der 81. Minute kommt es noch dicker für die Gastgeber: 0:4! Cedomir Bumbic mit der Vorarbeit und Noah Steiner schließt eiskalt für den Aufsteiger zum 0:4-Endstand ab. Die Vienna steht nach diesem Kantersieg bei 37 Punkten, Amstetten weiter bei 40 Zählern.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 26