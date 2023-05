Mehr Spitzenspiel ging nicht! In der 27. Runde der ADMIRAL 2. Liga und damit 4 Runden vor Schluss kam es zum Duell zwischen dem SKN St. Pölten und dem FC Blau-Weiß Linz. Der aktuelle Tabellenführer aus Niederösterreich verlor keines der drei letzten Duelle gegen die Linzer und wollte heute mit einem Sieg eine Art Vorentscheidung herbeiführen. Doch aufgepasst! Die Linzer können "Spitzenspiel", das haben sie auch gegen den GAK 1902 beim 4:0-Triumph in Graz bewiesen. Und auch heute mit dem 2:0-Sieg in der NV-Arena, wodurch die Blau-Weißen den SKN zugleich vom Tabellenthron stießen.

Die Siegtorschützen des FC Blau-Weiß Linz: Tobias Koch (zum 0:1) und Ronivaldo. Zum 2. Mal in dieser Saison sprangen die Scheiblehner-Schützlinge auf Rang1, stürzten den bisherigen Spitzenreiter SKN St. Pölten vom Tabellenthron.

Intensive Anfangsphase und ein Übergewicht für Linz

Angetrieben von rund 1.100 mitgereisten Linzer Fans hatten die Blau-Weißen dann in der zweiten Minute auch gleich die ganz große Chance. Seidl scheiterte aber mit einem Freistoß an der Querlatte. Auch im weiteren Verlauf waren die Linzer das aktivere Team und konnten den SKN stetig unter Stress setzen. Alleine in der Anfangsphase vergaben Mayulu und Koch sehr gute Möglichkeiten.

Die Elf von Gerald Scheiblehner spielte auf ein Tor, doch St. Pölten lauerte auf Konterchancen, so auch in der 22. Minute, wo die Linzer gerade noch gegen Montnor klären konnten. In der 24. Minute war es SKN-Keeper Stolz, der sich einen Patzer erlaubte. Ronivaldo und Mayulu konnten aber kein Kapital daraus schlagen - es war in dieser Szene deutlich mehr drinnen.

Blau-Weiß geht durch Koch verdient in Führung

Nach gut einer halben Stunde fehlten eigentlich nur die Tore und dann war es auch so weit. St. Pölten konnte eine Brandner-Hereingabe nicht entscheidend klären und dann traf Koch mit einem echten Traumschuss unhaltbar unter die Querlatte zur total verdienten 1:0 Führung für die Blau-Weißen. Kurz vor der Pause dann noch einmal eine ganz große Chance nachzulegen.

Nach einer Flanke vom bärenstarken Simon Pirkl war Ronivaldo per Kopf zur Stelle und zwang Stolz zu einer echten Heldentat. Wenig später ging es auch mit dem knappen 1:0 in die Pause.

Bild mit Symbolcharakter: Top-Torjäger Ronivaldo sind obenauf und auch der Blick geht nach oben Richtung Bundesliga. Und in der Torschützenliste ist der 34-jährige Brasilianer mit 18 Treffern ebenfalls ganz oben.

Ronivaldo mit Traumtor aus 40 Metern

Der SKN kam dann aber deutlich fokussierter aus der Kabine und hatte kurz nach der Pause die beste Phase des Spiels. Doch die Linzer waren am heutigen Abend einfach zu stark, ließen nichts zu und konnten nach rund einer Stunde selbst wieder das Kommando übernehmen.

Angetrieben von den eigenen Fans hielten die Linzer mit viel Laufarbeit "die Null" und wollten dann in der Schlussphase unbedingt den Deckel draufmachen, doch es dauerte bis in die 92. Minute. Seidl gewinnt den Ball und dann macht Ronivaldo aus über 40 Metern ein unglaubliches Tor zum 2:0.

Das war die Entscheidung und wenig später auch das Endergebnis. Linz übernimmt damit die Tabellenspitze und hat in den letzten drei Runden alles in eigener Hand.

SKN St. Pölten – FC Blau-Weiß Linz 0:2 (0:1)

Freitag, 12.05.2023 (20:30 Uhr), NV Arena St. Pölten. Zuschauer: 5.300, Schiedsrichter: Andreas Heiss

SKN St. Pölten: Stolz; Carlson, Riegler, Ramsebner (Hartwig, 83.), Bauer; Barlov (Scharner, 59.), Messerer, Keiblinger; Montnor, Silue (Nitta, 59.), Monzialo (Schutz, 77.) Trainer: Stephan Helm

FC Blau-Weiß Linz: Schmid; Pirkl, Koch (Krainz, 89.), Mitrovic, Schösswendter; Brandner, Mayulu (Mensah, 61.), Ronivaldo; Windhager (Gölles, 84.), Seidl, Maranda Trainer: Gerald Scheiblehner.

Torfolge: 0:1 Koch (34.), 0:2 Ronivaldo (92.)

Gelbe Karten: Windhager (48.), Schösswendter (66.), Riegler (68.), Ramsebner (79.)

