Der FC Dornbirn 1913 empfing Samstagnachmittag in der 27. Runde der ADMIRAL 2. Liga den FC Flyeralarm Admira. Es ging um "Big-Points" um den Klassenerhalt. Die Südstädter nahmen in Teil 2 ihres "Auswärts-Doppels" den Schwung vom 5:2-Sieg beim SK Sturm II mit und punkteten auch im Stadion an der Birkenwiese dreifach: 2:1 für die Gäste. Damit überholten die Panther in der Tabelle die Dornbirner, sprangen auf Rang 9 und stockten ihr Punktekonto auf 32 auf. Die Gastgeber bleiben bei 30 Punkten und stehen drei Spieltage vor Saisonende auf Platz 12.

Matchwinner George Davies, hier mit Angelo Gattermayer seinen 2:1-Siegtreffer bejubenlnd. Mit dem 2. Sieg (beide auswärts) in Folge stoppten die Admiraner den "freien Fall" und holten den nächsten Dreier bei der "Mission Klassenerhalt". Und das nach frühem 0:1-Rückstand in Dornbirn.

Blitzstart für FC Dornbirn per Elfertor

Mit dem Rückenwind aus dem Kantersieg vor einer Woche in der Steiermark beginnt das Match im Ländle allerdings alles andere als nach Wunsch für die Admiraner. Nach nur 6 Minuten zeigt der Schiedsrichter nach Foulspiel von Nicolas Keckeisen auf den Elfmeterpunkt. Felix Kerber tritt für die Vorarlberger an und erzielt die frühe Führung. Mit dem 1:0-Vorsprung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Jan Stefanon und Sebastian Santin finden Gelegenheiten vor, doch es bleibt beim Spielstand.

Die Gäste kommen schwer in das Spiel rein, werden im Verlauf der 1. Halbzeit dann aber aktiver. Erst nach einer halben Stunde setzt sich das Team um Cheftrainer Wright in der Hälfte der Dornbirner fest und es klappt auch in dieser Phase mit dem Ausgleich. Jakob Tranziska zieht vom 16er ab und trifft punktgenau. Der Admira-Angreifer scort damit schon wieder. Nach dem 1:0-Führungstor in der vergangenen Runde beim 5:2-Auswärtssieg beim SK Sturm II erzielte der 21-jährige, deutsche Mittelstürmer wieder den ersten Treffer für die Panther und leitete in Dornbirn für die Gäste die Wende ein. Sein 4. Saisontor!

Mit dem 1:1 ist wieder alles offen. Wilhelm Vorsager hat dann sogar eine Chance zur Führung für die Gäste, doch es geht mit dem 1:1 in die Pause.

Admira dreht die Partie

Die 2. Halbzeit beginnt mit stärkeren Südstädtern, die den Schwung vom Ende der 1. Halbzeit mitnehmen. Patrick Schmidt kommt zu einer Gelegenheit, doch das Leder geht knapp am Tor vorbei. In weiterer Folge geht es Hin und Her. Das Spiel ist auf Messers Schneide. Klar, beide brauchen die 3 Punkte zum Klassenerhalt.

George Davies ist es dann, der in der 68. Minute mit dem 2:1 für die Mödlinger zur Stelle ist. Er wird ideal mit einem Stangler bedient und macht das Tor. Damit hat der Bundesliga-Absteiger das Spiel gedreht und will sogleich nachlegen. Die Gastgeber beweisen jedoch Moral, wehren sich gegen die drohende Niederlage und werfen in der Schlussphase alles nach vorne, um doch noch irgendwie einen Punkt zu Hause zu behalten.

Es bleibt aber dabei. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel zu Ende und die Admira jubelt über drei Zähler.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 27