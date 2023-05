Der Floridsdorfer AC empfing Sonntagvormittag in der 27. Runde der ADMIRAL 2. Liga den GAK 1902. Das Spiel war mit Spannung erwartet worden, immerhin gíng es vor allem für die Gäste noch um alles heuer. Man spielt nach wie vor um den Meistertitel mit, auch wenn man die Nummer 3 ist. Man wollte und musste dennoch drei Punkte aus Wien entführen, um weiter vorne dabei zu bleiben. Es war also angerichtet, denn auch die Floridsdorfer hatten einiges vor nach zuletzt drei Siegen aus vier Spielen und einem Remis gegen Leader BW Linz.

Liendl lieferte zwei Torvorlagen für den GAK.

Nervöser Start

Die beiden Teams starten nervös in die Partie. Der GAK ist optisch überlegen, doch wirklich gefährlich wird man nicht. Die Angriffe am 20er. Angepeitscht von den mitgereisten Fans machen die Grazer aber weiter. In der zwölften Minute die erste große Chance für die Gäste: Angriff über Liendl auf der linken Seite, Pass zur Mitte, wo der scharfe Schuss mit freier Sicht aufs Tor folgt, doch das Leder geht klar drüber.

Die Grazer bleiben am Drücker und in der 24. Minute ist es passiert. Wunderbarer Freistoß aus dem linken Halbfeld und Milos Jovicic köpft ein. Dann werden auch die Floridsdorfer mutiger. Man versucht es über die Seiten, doch spätestens beim Goalie ist Schluss. In der 33. Minute nach längerer Zeit ein schneller Vorstoß der Grazer, doch V'Yunnik verschießt nach schönem Tempodribbling. In der 39. Minute jubeln dann die Gastgeber. Angriff über rechts, die GAK-Defensive kann nicht klären, im zweiten Versuch kommt die Flanke zur Mitte und Vice Miljanic köpft ein. Meierhofer war zwar noch dran, doch er kann nichts mehr machen. Kurz darauf beinahe das 2:1 für die Gastgeber nach einem Kopfball, der ans Lattenkreuz kracht, der GAK kann aber dann irgendwie klären. Dann geht es in die Kabinen.

Mutige Floridsdorfer

Die Heimischen starten blitzartig ins Match. Sofort ist der Ball in der Gefahrenzone und geht nach einem flachen Schuss knapp vorbei. Die Heimischen spielen weiter gut nach vorne. Dann ein aussichtsreicher Freistoß von der linken Seite, doch der Ball ist zu schwach getreten. In der 57. Minute eine Chance für den GAK, doch der Kopfball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

Das Spiel bleibt spannend - beide Teams wollen die drei Punkte, der GAK ist aber unter Zugzwang, wenn man weiter ein Wörtchen um den Titel mitreden möchte. Das Spiel wird zusehends ruppiger. Auch der Schiri muss mehrmals eingreifen. Aus dem Nichts führen plötzlich die Gäste: Eckball von rechtS von Liendl und Lenn Jastremski köpft ein. Jetzt riskieren die Floridsdorfer und werfen alles nach vorne. Der GAK wartet hingegen auf den entscheidenden Konter. Lang schießt in dieser Phase knapp drüber. In der Nachspielzeit beinahe der Ausgleich für den FAC: Paolino Bertaccini kommt rechts im Strafraum zum Schuss, Keeper Jakob Meierhofer kann das Leder in der Tormitte nur zur Seite abwehren, doch Angreifer Marcel Michael Monsberger versäumt die Kugel. Dann ist das Spiel vorbei.

2. Liga, Runde 27