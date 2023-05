Der FC Flyeralarm Admira empfing am Freitagabend in der 28. Runde der ADMIRAL 2. Liga den Aufsteiger First Vienna FC 1894. Das Spiel endete letztlich mit einem 1:0-Sieg für die Döblinger. Die Admira, zuletzt mit 2 Auswärtssiegen erfolgreich, erleidet im Kampf um den Klassenerhalt einen Dämpfer.

Abazovic jubelt für First Vienna FC.

Admira stärker, doch inkonsequent

Die Gastgeber finden besser ins Spiel und haben gleich zu Beginn auch Möglichkeiten zur Führung, doch die Chancen werden vergeben. Die Vienna tut sich im 1. Durchgang noch schwer. Das sollte sich ändern. Plötzlich führen nämlich die Gäste. Nach einem Eckball von Tanzmayr steigt Abazovic hoch und köpft ein (21.). Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird.

Die Admira erfängt sich recht schnell wieder und findet kurz vor der Pause sogar die Chance zum Ausgleich vor, doch der Ball rollt an Goalie Lukse und am Tor vorbei.

Vienna verwaltet Führung

Auch im 2. Durchgang sind die Südstädter optisch überlegen, können aber wie schon im 1. Durchgang kein Tor erzielen. Die Vienna steht in der Defensive gut und lässt wenig bis nichts zu. Aus Kontern will man die vorzeitige Entscheidung herbeiführen, was aber auch nicht gelingen will.

Das Spiel bleibt bis zur letzten Minute spannend, Tore bekommen die Fans aber keine mehr zu sehen. So endet das Spiel mit einem knappen Sieg der Gäste, die drauf und dran sind, die Saison in den Top-Sechs zu beenden.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 28