Es war das mit Spannung erwartete ADMIRAL 2. Liga-Debüt für den Aufsteiger DSV Leoben. Die Elf von Meistertrainer Carsten Jancker empfing zum Auftakt den SV Horn. Die Waldviertler wollten nach einem großem Kaderumbruch munter drauf losspielen und gleich zu Beginn überraschen. Am Ende aber sprach das Momentum für den Aufsteiger und die Steirer konnten mit 3:2 gleich zu Beginn anschreiben.

Der SV Horn ging zwei Mal in Führung und lag zur Pause 2:1 vorn. Hier bejubeln Torschütze Marco Hausjell und Paul Lipczinski das 2. Tor der Waldviertler, doch am Ende feierte Aufsteiger DSV Leoben, der die Partie in der 2. Halbzeit drehte.

Horn mit der frühen Führung, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten

Rund 1.300 Besucher sahen zu Beginn eine durchwegs ausgeglichene Anfangsphase. Die Hausherren aus Leoben begannen engagiert – die große Tormöglichkeit war aber zu Beginn nicht dabei. Ganz im Gegenteil, denn nach gespielten 14 Minuten gingen die Gäste durch einen traumhaft verwandelten Freistoß von Niklas Hoffmann mit 1:0 in Führung.

Kein Grund aber zur Panik für den Aufsteiger, denn nur fünf Minuten soöter gelang Hirschhofer nach einem Elfmeter der 1:1 Ausgleich – erneut also eine Standard, welche zum Torerfolg in dieser umkämpften Partie sorgte.

So wie auch der Spielstand, ging die Partie dann weiter – sehr ausgeglichen! Beide Teams neutralisierten sich zunehmend. In der 37. Minute dann erneut die Führung für die Gäste. Hausjell war nach einem perfekt vorgetragenen Konter zum 1:2 zur Stelle, was auch gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Da half auch die tolle Möglichkeit von Turi nach einer Ecke nichts – Horn Keeper Hotop konnte klären.

Joker Kevin Friesenbichler stach und wurde zum Matchwinner. Daneben Amaoh, der zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich scorte.

Friesenbichler kam, sah und traf

Trainer Carsten Jancker reagierte zur Pause und brachte Top-Neuerwerbung Kevin Friesenbichler. Nur wenige Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt und die Gastgeber fanden prompt zum Ausgleich. Nach einer feinen Flanke von Umjemovic war Amoah zur Stelle und stellte auf 2:2.

Ein offener Schlagabtausch mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten war die Folge. Ein spannendes und packendes Ligaspiel gleich zu Beginn – ein Sieger war nur schwer auszumachen. Doch in der 77. Minute konnten die Steirer das Momentum auf ihre Seite ziehen. Und natürlich war es Friesenbichler, welcher auf 3:2 stellte und das Stadion zum Beben brachte. In der Schlussphase warfen die Gäste dann noch einmal alles nach vorne. Gute Kontermöglichkeiten für Leoben waren die Folge, doch keine der beiden Mannschaften konnte noch einen Treffer erzielen.

Am Ende blieb es beim 3:2 Erfolg für den DSV Leoben und die Steirer reiten damit weiter auf der Euphoriewelle.

DSV Leoben – SV Horn 3:2 (1:2)

Freitag, 28.07.2023 (17:30 Uhr), Stadion Donawitz (Leobeon), Z: 1.300, SR: Florian Jäger

Torfolge: 0:1 Hoffmann (14.), 1:1 Hirschhofer (19.), 1:2 Hausjell (37.), 2:2 Amoah (50.), 3:2 Friesenbichler (77.)

Gelbe Karte: Friesenbichler (54.), Hirschhofer (83.)

DSV Leoben: Pelko; Weberbauer, Turi, Umjenovic, Horvat; Amoah, Pichler (Untergrabner, 70.), Lema (Maier, 64.), Perthel (Wild, 64.); Hirschhofer, Halper (Friesenbichler, 46.)

SV Horn: Hotop; Joppich, Metu, Hoffmann, Wimhofer; Bauer (Bauernfeind, 81.), Mulahalilovic, Fischerauer (Hahn, 81.), Lipczinski; Ismailcebioglu, Hausjell (Coco, 78.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL