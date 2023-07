Der FC Flyeralarm Admira empfing am Freitagabend zum Saisonauftakt in der ADMIRAL 2. Liga den SV Stripfing. Damit stand ein Niederösterreich-Derby auf dem Programm, in dem sich der Aufsteiger aus Stripfing viel vorgenommen hatte. Lange sah es auch tatsächlich nach einem Punktgewinn aus, doch ein Lucky Punch in der Nachspielzeit bescherte den Südstädtern drei Punkte.

Der 21-jährige Sommer-Neuzugang Reinhard Azubuike Young aus Nigeria setzte sich mit dem FC Flyeralarm Admira per LuckyPunch mit 1:0 gegen SV Stripfing-Schlussmann Kilian Kretschmer und den Aufsteiger durch

Mutige Stripfinger

Die Gäste von Trainer Christian Wegleitner kommen besser ins Spiel. Man versucht es mit kompaktem Offensivspiel, das auch die eine odere andere Gelegenheit ergibt. Für zwingende Chancen reicht es aber trotz der Überlegenheit im Mittelfeld nicht.

Dann werden auch die Heimischen besser und erspielen sich auch gleich eine gute Gelegenheit: Reinhard Young versucht sich im Strafraum, doch der Ball geht knapp am Tor vorbei. In Folge geht es Hin und Her, doch keines der beiden Teams kann ein Tor erzielen. Dann schickt der Schiedsrichter die beiden Mannschaften in die Pause.

Stripfing-Coach Christian Wegleitner hatte seine Mannschaft gut auf den Gegner eingestellt

Admiraner mit Lucky Punch

Im zweiten Durchgang ändert sich zunächst wenig am Spiel. Inzwischen haben die Admiraner das Heft in die Hand genommen, während Stripfing mit Verteidigen beschäftigt ist. Der Aufsteiger findet im Moment keine Entlastung. Aus Konterangriffen findet man dann aber doch noch die eine oder andere Halbchance vor, die aber nicht zum Erfolg führt.

Als schon alle mit einem 0:0 rechnen, jubeln die Heimischen. In der 91. Minute der Nachspielzeit bringt George Davies den Ball nach einer Hereingabe per Ferserl weiter auf Lukas Malicsek, der aus wenigen Metern keine Probleme hat, den Ball im Tor unterzubringen. Das 1:0 ist gleichzeitig der Endstand, denn Sekunden darauf pfeift der Unparteiische ab und die Mannschaft von Trainer Thomas Pratl jubelt über drei Zähler.

FC Flyeralarm Admira Wacker - SV Stripfing 1:0 (0:0)

Freitag, 28.07.2023 (17:45 Uhr), motion_invest Arena, Z: 1.150, SR: Markus Greinecker

Tor: 1:0 Malicsek (91.)

Gelbe Karte: Gartner (55.), Schmelzer (83.)

FC Flyeralarm Admira Wacker (4-3-3): Haas - Puchegger, Zwierschitz (K) (Murgas, 87.) - Malicsek, Davies (Puczka, 73.), Vorsager, Galle - Young, Schmidt (Gashi, 62.), Tranziska (Ristanic, 73.), Stevanovic (Rasner, 62.)

SV Stripfing (4-3-3): Kretschmer - Radonjic, Rakowitz, Furtlehner, Schmelzer - Güclü (K), Gartner (Safin, 80.), Pazourek (Steiger, 73.), Wels (Gataric, 62.), Kreiker (Papadimitriou, 73.) - Pecirep

Foto: GEPA-ADMIRAL und Josef Parak