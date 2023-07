Bis zum 18. September 2022 blieb der FC Liefering gegen den FC Dornbirn 1913 unbesiegt (5S, 1U) in der ADMIRAL 2. Liga, gewann auch heuer im Frühjahr mit 2:0 in Vorarlberg. Um jedoch zu Hause 2 Mal in Folge leer auszugehen und gar ohne Treffer zu bleiben. Nach der 0:6-Pleite im vergangenen Herbst folgte zum Auftakt der neuen Saison mit 0:1 die nächste Heimniederlage für die Jungbullen, die damit Neo-Trainer Onur Cinel kein erfolgreiches Debüt bescherten. Der 21-jährige Deutsch-Albaner Anteo Fetahu, der von BL-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz kam, erzielte das "Gold-Tor" bei seiner Liga-Premiere für die Rothosen.

Bescherte dem FC Dornbirn und sich einen Auftakt nach Maß in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim: Gold-Torschütze Anteo Fetahu, der bei seinem 2. Liga-Debüt für die Rothosen zum Matchwinner avancierte. Früher Rückstand durch "vogelfreien" Fetahu Da mit Ausnahme eines Yeo-Pfostentreffers jeder der 11 Lieferinger Abschlüsse das Vorarlberger Tor verpasste, blieben die Hausherren zur #LigaZwa-Premiere von Neo-Cheftrainer Onur Cinel ertrag- und punktlos. Nach emsigen Anfangsminuten der Jungbullen in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim waren die Dornbirner an der Reihe: Ein von Sebastian Leitner abgefälschter William-Kopfball landete beim vogelfreien Fetahu, der aus kurzer Distanz einschob (19.). Nussbaumer aus spitzem Winkel und Fetahu per Solo fanden weitere Chancen aufseiten der Rothosen vor, auf der Gegenseite verantwortete Zeteny Jano die beste der Lieferinger, er blieb letztlich aber bei seinem Schuss aus der zweiten Reihe ohne Fortune. Mit dem Seitenwechsel und Neuling Nicolo Turco waren die Heimischen zwar feldüberlegen, konkrete Abschlüsse generierte die Cinel-Crew aber vornehmlich im Endspurt: Ein Topchancen-Triple von Moussa Yeo und Tim Trummer blieb jedoch ebenso ertraglos wie ein tückischer Leitner-Vortrag aus etwa 20 Metern. Damit verlieren Kapitän & Keeper Jonas Krumrey & Co. zum einen die Partie, zum anderen Mitspieler Luka Reischl, der mit einer Schulterverletzung w. o. geben muss. Der 19-jährige Schwarzacher Luka Reischl schied in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit mit Schulterverletzung aus. "Ein Wermutstropfen ist sicherlich auch die Schulterverletzung von Luka Reischl" FC Liefering-Neo-Cheftrainer Onur Cinel: „Wir haben heute 20 Minuten lang jene Energie und Power auf den Platz gebracht, die wir uns zuvor vorgenommen hatten. Das ist für die Spieler und unseren Staff sehr erkenntnisreich. Vor allem, dass die Spieler gemerkt haben, dass 20 Minuten Energie, Mut und Power in der Liga nicht reichen, um Spiele zu gewinnen. Dementsprechend müssen wir in den nächsten Spielen schleunigst mit und gegen den Ball mutiger und intensiver werden, mehr Energie haben und Richtung letztes Drittel mehr ,Tiefenschärfe‘ und mehr Bälle Richtung Box vorfinden – das nehmen wir aus dem ersten Spiel mit. Ein Wermutstropfen ist sicherlich auch die Schulterverletzung von Luka Reischl, da hoffen wir natürlich allesamt, dass es nichts Schlimmes ist.“ FC Liefering vs. FC Dornbirn; 0:1 (0:1). Torschütze: Fetahu (19.). FC Liefering: Krumrey – Leitner, Moswitzer, Zikovic, Mellberg – Sulzbacher (71. Baran), Trummer, Yeo (80. Schablas), Jano – Reischl (45.+1 Turco), Verhounig (71. Sadeqi). Gelbe Karte: Jano (28./Foul); Zuschauer: 387; Schiedsrichter: Oliver Fluch