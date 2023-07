Der Floridsdorfer Athletiksport-Club empfing am Sonntagvormittag zum Saisonauftakt in der ADMIRAL 2. Liga die SV Guntamatic Ried. Die Rieder wollten gleich im ersten Spiel eine Duftmarke setzen und 3 Punkte aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk entführen. Daraus wurde aber nichts, denn der FAC holte verdient einen Punkt - das Spiel endet mit 1:1.

Becirovic brachte seine Floridsdorfer in Führung

Mutige Floridsdorfer

Das Spiel beginnt munter - beide Teams spielen mit offenem Visier. Nach acht Minuten die erste gute Chance für die Floridsdorfer: Wallquist versucht es nach einem Corner mit dem Kopf, der Ball geht aber knapp vorbei. Im Gegenzug finden auch die Rieder eine tolle Gelegenheit vor, doch Lutovac verfehlt eine Hereingabe nur ganz knapp.

Das Spiel geht weiter Hin und Her, zwingende Tormöglichkeiten bleiben aber aus. Ried macht das Spiel, die Mannschaft von Trainer Mörec spielt auf Konter. Mit Fortdauer der Partie setzen sich die Heimischen aber immer mehr in der Hälfte von Ried fest - eine Cornerserie bringt Gefahr, es bleibt aber beim 0:0. In der 32. Minute versucht sich Rieds Marinsek mit einem Schuss aus 25 Metern, der FAC-Schlussmann kann gerade noch die Hände in die Höhe reißen und wehrt zur Ecke ab. Die erste Halbzeit endet dann mit einer Chance für Ried, wo FAC-Goalie Spari stark wegfausten kann.

FAC mit Blitzstart nach Seitenwechsel

Die 2. Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Innviertler, denn der Schiedsrichter zeigt nach Foulspiel auf den Elferpunkt - Mirnes Becirovic tritt an und trifft. In der 52. Minute fällt plötzlich das 1:1.

Nach einer undurchsichtigen Situation im FAC-16er kommt es zu einem hohen Ball von der rechten Seite, Goalie Spari lässt den Ball los und hinter ihm köpft Nikki Havenaar ein.

Rieder Jubel über Ausgleich

Mega-Möglichkeit für Adewumi zum 2:1 für FAC

In der 63. Minute die Riesenchance für die Wiener: Adewumi kann nach einem gewonnenen Pressball mit Torwart Leitner alleine auf das leere Tor zulaufen, aus spitzem Winkel fällt der Schuss aber zu schwach aus und der Goalie kann noch dazwischen gehen. Was für eine Chance!

In der Schlussphase flacht das Spiel weiter ab. Floridsdorf ist weiter bemüht, während Ried mit dem Punkt zufrieden zu sein scheint. Das Spiel plätschert weiter dahin, ehe die Rieder in der 89. Minute noch eine nicht ungefährliche Kopfballchance durch Havenaar vorfinden - der Ball segelt am linken Eck vorbei. Im Gegenzug ein schneller Angriff der Gastgeber, doch der Ball kann abgeblockt werden.

Das ist es dann gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift Schiedsrichter Harkam ab.

Floridsdorfer Athletiksport-Club - SV Guntamatic Ried 1:1 (0:0)

Sonntag, 30.07.2023 (10:30 Uhr), FAC-Platz, Z: 901, SR: Alexander Harkam

Floridsdorfer Athletiksport-Club (4-3-1-2): Spari - Wallquist, Bubalovic, Becirovic (K), Seiwald - Krasniqi, Adewumi (Grimbs, 84.), Smrcka (Maier, 46.), Günes, Dias - Woudstra

SV Guntamatic Ried (4-4-2): Leitner - Havenaar, Schendl, Gragger (Wiesinger, 75.) Wohlmuth, Malic - Marinsek, Seufert (Madritsch, 73.), Pomer (K) (Rossdorfer, 68.), Stosic, Lutovac.

Torfolge: 1:0 Becirovic (48.), Havenaar (55.)

Gelbe Karten: Woudstra (19.), Becirovic (90.), Krasniqi (32.) bzw. Gragger (16.), Lutovac (21.), Malic (75.)

