Es war der mit viel Spannung erwartete erste Auftritt des Titelanwärters SKN St. Pölten. In der Sonntagsmatinee und als Abschluss der 1. Runde empfingen die Niederösterreicher die 2. Mannschaft des Sturm Graz und die Elf von Thomas Hösele wollte nach dem äußerst knappen Ligaverbleib in der abgelaufenen Spielzeit und einem großen Kaderumbruch heuer eine andere Rolle spielen.

SKN St. Pölten beginnt mit Traumstart

St. Pölten kam sehr fokussiert auf den Platz und benötigte dann auch nur drei Minuten, um den Ligatraumstart zu bejubeln. Nach einer herrlichen Flanke von Neuzugang Dombaxi, war der Japaner Nitta mit dem 1:0 zur Stelle und ließ Sturm-Keeper Bignetti keine Chance.

Obwohl die Hausherren die Anfangsphase dann im weiteren Verlauf durchwegs ausgeglichen gestalten konnten, zeigte sich immer wieder die breite Brust der Niederösterreich. Immer wieder war es der spielstarke Nitta, der die Grazer vor Probleme stellte.

Sturm Graz II beweist Kämpfermentalität und hatte auch Möglichkeiten

Erst nach rund 20 Minuten gelang es den Hausherren die Partie weitgehend offen zu gestalten. Die großen Möglichkeiten hatte aber weiter der SKN zu verbuchen. Nach gut einer halben Stunde scheiterte Dombaxi, nach einer mustergültigen Kombination über mehrere Stationen, nur ganz knapp.

Gegen Ende der ersten Halbzeit dann die beste Phase für die Jungblackies. Bei einem Kopfball-Abschluss von Borkovic hatte St. Pölten großes Glück. Eine kurzweilige und unterhaltsame Partie ging dann mit der knappen Führung für den Titelanwärter in die Kabinen.

Rund 550 Besucher sahen zu Beginn der zweiten Halbzeit erneut eine hellwache St. Pöltener Mannschaft. Wieder brauchten die Wölfe nur wenige Minuten und diesmal erhöhte Dombaxi, nach Vorarbeit von Ritmaier auf 2:0. Und als Neuwerbung Tadic dann wenige Minuten später nach einem Elfmeter auf 3:0 erhöhte, war die Messe längst gelesen.

Die Steirer aber ließen die Köpfe nicht hängen, waren um Schadensbegrenzung bemüht und wurden in der 76. Minute für die Bemühungen belohnt. Nach Voarbeit von Demaki verkürzte Joker Ilic auf 1:3. Die Gastgeber warfen dann noch einmal alles nach vorne, feuerten aus allen Rohren - ein weiterer Treffer wollte aber nicht mehr gelingen. Die totale Offensive war aber auch ein Risiko und so spielten die Gäste den Schlussakkord in dieser Partie. Gschweidl bediente den kurz zuvor eingewechselten Monzialo und der ließ sich die Chance zum 4:1 nicht nehmen.

Der SKN St. Pölten gewinnt das Auftaktspiel gegen Sturm Graz II deutlich, untermauert damit die Favoritenrolle in der Liga und ist bereit für die nächsten Aufgaben.

SK Sturm Graz II – SKN St. Pölten 1:4 (0:1)

Sonntag, 30.07.2023 (10:30 Uhr), Solarstadion (Gleisdorf), Z: 550, SR: Dominic Schilcher

SK Sturm Graz II: Bignetti; Serrano, Haider (Amreich, 74.), Borkovic (Schopp, 62.), Demaku; Grube, Kiedl (Camara, 74.), Karner (Scharmer, 62.); Mustafic (Ilic, 62.), Stückler, Toth (K)

SKN St. Pölten: Stolz; Ramsebner (K), Dombaxi, Keiblinger, Bauer; Messerer (Stendera, 72.), Carlson, Neumayer; Tadic (Barlov, 72.), Ritzmaier (Monzialo, 82.), Nitta (Gschweidl, 46.).

Torfolge: 0:1 Nitta (2.), 0:2 Dombaxi (51.), 0:3 Tadic (62.), 1:3 Ilic (75.), 1:4 Monzialo (90+1)

Gelbe Karten: Ramsebner (34.), Toth (47.), Stendera (84.)

Spielfilm im Live-Ticker

Foto: GEPA Admiral