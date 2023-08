Der SV Stripfing empfing am Freitagabend in der 2. Runde der ADMIRAL 2. Liga den DSV Leoben. Damit stand ein Aufsteiger-Duell auf dem Programm. Der Meister der Regionalliga Ost traf auf den der Regionalliga Mitte. Während die Steirer mit einem Sieg in die Saison gestartet waren, verlor Stripfing das erste Match unglücklich Lastminute beim FC Admira. Das Spiel auf dem FAC-Platz war mit Spannung erwartet worden. Letztlich konnten sich die Leobener verdient mit 4:1 durchsetzen und feiern den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel.

Die Donawitzer jubelten früh über die Führung

Schnelle Leobener Führung

Die Leobener starten schwungvoll ins Spiel. Man versucht von Beginn an, den Gastgebern das eigene Spiel aufzuzwingen, was auch gelingt - zwei Mal geht der Ball schon in der Anfgangsphase nach scharfen Schüssen nur knapp am Tor vorbei. In der 11. Minute ist es dann passiert - nach einer Freistoßflanke von Hirschhofer von rechts kann der Ball nicht geklärt werden und Matija Horvat drückt das Leder im Fünfer über die Linie. In der 14. Minute reagiert Stripfing-Goalie Kretschmer nach einem Stanglpass stark und verhindert das 0:2.

Spiel plätschert dahin

In der Folge plätschert das Spiel dann dahin. Leoben ist zwar weiter dominierend, jedoch jetzt nicht auf den Endzweck aus. Die Obersteirer sind in dieser Phase auch nicht konsequent genug im Abschluss, was Stripfing ausnutzen kann und sich in der Hälfte der Jancker-Elf festsetzt.

Kurz vor der Pause hat Stripfings Pazourek dann auch die Top-Gelegenheit: er läuft von rechts auf den Torwart zu, sein Stanglpass findet aber keinen Abnehmer.

Stripfing druckvoll, DSV legt wieder vor

Die 2. Halbzeit beginnt mit aktiveren Stripfingern. Gleich zu Beginn muss DSV-Goalie Pelko rettend nach einem Schuss vom zuvor eingewechselten Gataric retten. Die Niederösterreicher kommen jetzt plötzlich zu Chancen, stehen höher, während sich die Donawitzer schwer tun. Leoben hat im Moment keinen Zugriff aufs Spiel, findet dann aber nach einem Konter eine Top-Chance vor: der eingewechselte Maier bedient Hirschhofer und der schießt aus linker Position knapp vorbei. Im Gegenzug dann Stripfing mit dem nicht unverdienten Ausgleich in der 61. Minute: Über Unwege kommt der Ball zu Pazourek, der von rechts am Fünfereck abzieht und flach ins lange Eck trifft. Der Treffer hat sich abgezeichnet - somit ist wieder alles offen.

Plötzlich wacht Leoben wieder auf und geht in der 66. in Führung. Amoah wird links schön freigespielt und lässt dem Goalie im eins gegen eins keine Chance - er chipt den Ball über den Torwart hinweg. Bitter für Stripfing: dem Angriff war ein harter Zweikampf in der Hälfte der Gastgeber vorausgegangen, der Schiedsrichter unterbrach die Partie aber nicht.

Kurz darauf beinahe das 3:1, doch Kretschmer fährt den Arm aus und wehrt zum Corner ab. In der 78. Minute fällt das 3:1 - nach einer hohen Hereingabe köpft Umjenoviv am rechten Fünfereck ins lange Eck ein. In der 89. Minute erhöht Berthel nach einem Eckball dann auch noch auf 4:1. Das ist gleichzeitig der Endstand, auch wenn die Stripfinger bei einem Stangenschuss noch Pech haben. Nach etwas mehr als 94 Minuten pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab und Leoben jubelt über einen letztlich ungefährdeten Sieg.

SV Stripfing - DSV Leoben 1:4 (0:1)

Freitag, 4.8.2023 (18:10 Uhr), FAC-Platz, Z: 395, SR: Florian Jandl

SV Stripfing (4-5-1): Kretschmer - Rakowitz, Kopp, Furtlehner, Schmelzer, Güzlü (K), Gartner, Pazourek (Steiger, 73.), Wels (Haubenwallner, 45.), Kreiker (Papadimitriou (79.), Dizdarevic (Gataric, 45.)

DSV Leoben (4-4-2): Pelko - Turi, Umjenovic, Wild (Berthel, 73.), Weberbauer (Freissegger, 60.) - Horvat (Eskinja, 79.), Pichler (K), Lema (Maier, 60.) Amoah - Hirschhofer, Friesenbichler (Halper, 79.)

Torfolge: 0:1 Horvat (11.), 1:1 Pazourek (61.), 1:2 Amoah (68.), 1:3 Umjenovic (78.), 1:4 Berthel (89.)

Gelbe Karten: Wels (26.), Rakowitz (57.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: GEPA Admiral