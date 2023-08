Der FC Flyeralarm Admira empfing am Freitagabend in der 3. Runde der ADMIRAL 2. Liga den SV Horn. Die Gastgeber wollten auch im dritten Saisonspiel unbedingt punkten, am besten 3 Zähler einfahren. Doch auch der SV Horn wollte nach der 2:3-Niederlage zum Saisonstart bei Aufsteiger DSV Leoben dieses Mal punkten. Doch am Ende siegten die Südstäder wie im 1. Heimspiel in Runde 1 gegen Aufsteiger SV Stripfing wieder mit 1:0 dahim. Wie vor 2 Wochen war der Goldtorschütze erneut Lukas Malicsek.

In einer intensiven Partie setzten sich die Panther knapp, aber verdient gegen den SV Horn durch.

Druckvolle Admiraner

Die Admiraner starten gut ins Match und setzen den Gegner sogleich unter Druck. Raphael Galle bekommt vor dem Sechzehner den Ball und schießt, sein Versuch geht aber knapp rechts am Tor vorbei. In der Folge kommen aber auch die Horner besser ins Spiel. In der 30. Minute fordern die Spieler von Admira einen Elfmeter, nachdem ein Admira-Spieler innerhalb des Sechzehners gefoult wurde. Schiedsrichter Jakob Semler ist das jedoch zu wenig. Es gibt keinen Strafstoß für Admira Wacker.

Dann plätschert das Spiel dahin. In der 42. Minute - als schon alle mit einem 0:0 zur Pause rechnen - jubeln plötzlich die Südstädter. Lukas Malicsek zimmert den Ball ins obere linke Eck. Das 1:0 ist gleichzeitig der Pausenstand.

SV Horn riskiert in der Schlussphase

In der 2. Halbzeit startet Admira wieder besser. Man verwaltet aber die Führung und tut wenig für die Offensive, auch wenn man das Spielgeschehen kontrolliert. Beide Trainer versuchen dann mit neuen Spielern frischen Wind ins Spiel zu bringen. In der 64. Minute kann ein Admiraner einen gefährlichen Schuss von Horn blocken.

Insgesamt ist jetzt wenig Tempo im Spiel. Horn riskiert dann aber immer mehr und wirft alles nach vorne. Man will hier zumindest den einen Punkt. Es ergeben sich in dieser Phase auch Halbchancen, doch echte Gelegenheiten bleiben aus. So endet das Spiel nach etwas mehr als 90 Minuten mit 1:0 für die Gastgeber, die damit weiter ungeschlagen bleiben - man steht bei sieben Punkten nach drei Spielen, während Horn weiter auf Zählbares wartet.

FC Flyeralarm Admira - SV Horn 1:0 (1:0)

Freitag, 11.8.2023 (18:10 Uhr), motion_invest ARENA, Z: 1.109, SR: Jakob Semler

Flyeralarm Admira (4-4-2): Haas - Puchegger, Zwierschitz (K), Puczka (Davies, 60.)- Malicsek, Gashi (Stevanovic, 70.), Vorsager, Rasner (Feiner, 71.), Galle - Ristanic (Schmidt, 60.), Young (Tranziska, 69.)

SV Horn (4-4-2): Polster - Gobara, Wimhofer, Hoffmann, Joppich - Ismailcebioglu (Bauernfeind, 68.), Fischerauer (Akrap, 89.), Mulahalilovic (K), Bauer (Hahn, 68.)- Lipczinski, Hausjell

Tor: 1:0 Malicsek (42.)

Gelbe Karten: Malicsek (52.) Schmidt (75.) Haas (82.) Zwierschitz (90.) bzw. Ismailcebioglu (45.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: Josef Parak