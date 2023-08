In Runde 3 der ADMIRAL 2. Liga traf am heutigen Freitag der SKN St. Pölten auf den FC Liefering und den "Wölfen" ist in der neuen Saison ein Start nach Maß gelungen. Beide Ligaspiele (4:1 beim SK Sturm II und 2:0 daheim vs. SV Lafnitz) konnte die Truppe von Cheftrainer Stephan Helm souverän gewinnen. Den Start verpatzt hatte der FC Liefering mit einem 0:1 in der Red Bull Arean gegen den FC Dornbirn. Die 2. Runde gegen den SV Horn konnte aufgrund starker Regenfälle nicht ausgetragen werden.

Der 19-jährige Stürmer-Neuzugang von der U19 von Serie A-Rekordmeister Juventus Turin, Nicoló Turco, landete mit den Jungbullen einen 1:0-Auswärtscoup bei Aufstiegs-Kandidat SKN St. Pölten. Damit feierte Neo-Chefcoach Onur Cinel seine ersten Punktgewinne mit dem FC Liefering in der noch jungen Saison.

St. Pölten sucht erneut das frühe Tor, gerät aber nach Viertelstunde in Rückstand

Die Hausherren fanden gut ins Spiel und wollten erneut auf ein frühes Tor drängen. Joel Dombaxi, Mann der Stunde beim SKN, vergab jedoch nach acht Minuten aus aussichtsreicher Position. Nach knapp einer Viertelstunde waren es aber dann die Gäste, die in Führung gingen und damit auch hohe Effizienz auf den Platz brachten. Kapitän Atiabou erzielte mit seinem ersten Saisontreffer per Kopf die 1:0 Führung und mit diesem Treffer ging den Salzburgern vieles leichter von der Hand. Auch im weiteren Spielverlauf waren die Jungbullen das aktivere Team und kamen immer wieder zu Abschlüssen.

Der SKN tat sich sichtlich schwer! Der „Flow“ aus den ersten beiden Runden war etwas im Keim erstickt. Trainer Helm reagierte schon nach 35 Minuten mit einem Doppelwechsel - aber seine Mannschaft tat sich weiter schwer und so blieb es zur Pause bei der knappen 1:0 Führung für den FC Liefering.

Andree Neumayer und die bisher siegverwöhnten Wölfe bissen sich an den Jungbullen die "Zähne aus" und kassierten eine überraschende Heimniederlage.

Auch im zweiten Spielabschnitt fand der Titelfavorit kein Rezept

Auch nach Wiederanpfiff blieb die Situation in der NV Arena unverändert. Zu guten Möglichkeiten kamen nur die Gäste. Das Trainerduo beim SKN brachte mit Gschweidl zur Pause anstelle Nitta erneut eine frische Offensivkraft – in der Durchschlagskraft sollte sich das aber nicht bemerkbar machen. Die Partie wurde immer zerfahrener und kleine Nicklichkeiten schlichen sich ein. Schiedsrichter Sadikovski hatte eine Menge zu tun und verteile im zweiten Spielabschnitt fleißig Gelbe Karten.

Erst gegen Spielende konnten die Hausherren noch einmal einen Gang höher schalten. Liefering aber verteidige geschickt, ließ kaum etwas zu und brachte die ersten drei Punkte der noch jungen Saison ins Trockene. Mit Sicherheit eine kleine Überraschung am dritten Spieltag und ein erster kleiner Dämpfer für den SKN.

SKN St. Pölten – FC Liefering 0:1 (0:1)

Freitag, 11.08.2023 (17:30 Uhr), NV Arena (St. Pölten), Z: 1.000 , SR: Alain Sadikovski

Tor: 0:1 Atiabou (14.)

Gelbe Karten: Ramsebner (22.), Diabate (28.), Turco (47.), Ritzmaier (64.), Lukic (64.), Stolz (66.), Paumgartner (73.), Zivkovic (76.), Neumann (81.), Lechner (87.)

SKN St. Pölten: Stolz; Keiblinger (Monzialo, 65.), Carlson, Ramsebner, Bauer (Thesker, 35.); Messerer (Stendera, 35.), Neumayer, Dombaxi; Tadic, Nitta (Gschweidl, 46.), Ritzmaier (Barlov, 71.)

FC Liefering: Krumrey; Mellberg, Zikovic, Mendes, Atiabou (Gevorgyan, 67.); Sadeqi, Sulzbacher, Diabate (Paumgartner, 60.); Jano (Neumann, 67.); Trummer (Lukicm 60.), Turco (Lechner, 86.)

