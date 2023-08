Der First Vienna FC 1894 empfing am Freitagabend in Rd. 3 der ADMIRAL 2. Liga den GAK 1902. Während die Rotjacken mit zwei Siegen in die Saison gestartet sind, läuft das Werkl bei den Döblingern noch nicht nach Wunsch. Nach der Auftaktniederlage gegen Aufsteiger SW Bregenz kam man gegen den SK Sturm Graz II nach 2:0-Führung nicht über ein 2:2 hinaus. Dieses Mal wollte man voll punkten. Wieder führten die Döblinger mit 2:0. Doch wieder reichte es nicht, denn die Murstädter drehten das Spiel in einer dramatischen 2. Halbzeit zu einem 3:2-Erfolg.

Philipp Ochs (r.) und die Vienna schenkten beim Heimspiel-Doppel binnen einer Woche schon wieder einen 2:0-Vorspung gegen einen Grazer Klub her. Nach dem 2:2 gegen den SK Sturm II kassierten die Zellhofer-Schützlinge diesmal sogar noch eine 2:3-Niederlage gegen Markus Rusek und den GAK 1902, der viel Moral und Comebacker-Qualität bewies und im 3. Spiel den 3. Dreier feierte.

Doppelschlag für die Vienna

Die beiden Mannschaften starten schwungvoll ins Spiel. Der GAK hat mehr vom Spiel, doch auch die Vienna agiert mutig. In der 19. Minute steht es dann auch 1:0, und zwar für die die Gastgeber: Ein herrlicher Steckpass von Philipp Ochs und aus spitzem Winkel scheitert dann zunächst der routinierte Vollblutstürmer Christoph Monschein infolge eines mustergültigen Tiefenlaufes aus spitzem Winkel an Meierhofer, der wiederum nur nach vorne prallen lassen kann. Am Elfer prescht der zweite Neuzugang und Ex-GAK-Stürmer David Peham vor und schiebt überlegt zur Führung der Hausherren ein.

Nur wenige Minuten später fällt schon das 2:0. Peham trifft nach wunderschöner Hereingabe von Edin Huskovic aus dem Halbfeld mit einem satten Hecht-Kopfball aus acht Metern mit viel Gefühl ins rechte Eck. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Der GAK wirkt etwas geschockt. Das bleibt auch bis zur Halbzeit so. Mit so einem Auftritt der Vienna haben die Rotjacken aus Graz nicht gerechnet.

GAK 1902 kommt zurück

Im 2. Durchgang startet der GAK 1902 besser - es sollte auch nicht lange dauern, ehe es die ersten guten Gelegenheiten gibt. In der 52. Minute gibt es schließlich Elfer für die Grazer. Der Gefoulte Daniel Maderner nimmt sich der Verantwortung höchstpersönlich an, vollstreckt mit einem platzierten Flachschuss ins rechte untere Eck. Vienna-Jungkeeper Marcel Ecker hatte den Braten gerochen, kam angesichts der Würze des Schussballes aber nicht mehr entscheidend ran.

Plötzlich ist der GAK wieder da - man gibt weiter Gas und in der 73. Minute steht es 2:2. Nach einem wunderbar getimten Eckball von rechts läuft sich Daniel Maderner am ersten Pfosten exzellent in Position, schraubt sich am kurzen Eck in die Lüfte und bugsierte das Rund mit einem wuchtigen Kopfball unter Mithilfe der Unterkante der Querlatte in die Maschen - 2:2.

Unfassbare Wende

Jetzt sind die Gäste von Trainer Messner drauf und dran, das Spiel endgültig noch zu drehen. In der 78. Minute ist es dann auch so weit. Direkt vor dem euphorisierten Grazer Anhang stellt der GAK diese Partie binnen weniger Minuten auf den Kopf, macht aus einem 0:2-Rückstand einen 3:2-Vorsprung und gibt damit einhergehend auf die Zielgerade, den dritten Sieg im dritten Spiel, ab... Kreativader Michael Cheukoua bricht auf rechts mit etwas Ballglück bis an die Grundlinie vor, legt von dort nochmals mit höchster Einsatzbereitschaft und massiver Willenskraft in den Rückraum ab, wo Joker Thomas Schiestl unbehelligt am Fünfer bereitsteht und sogleich einnetzen kann. Wer hätte sich das gedacht - die Vienna gibt wieder ein 2:0 aus der Hand, jetzt ist man aber drauf und dran, das Spiel sogar noch zu verlieren.

Die Vienna wirft in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Sie wollen zumindest einen Punkt holen, während der GAK auf Konter spielt. Es bleibt schließlich auch dabei - die Grazer setzen sich nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 durch und feiern den dritten Sieg im dritten Saisonspiel.

First Vienna FC 1894 - GAK 1902 2:3 (2:0)

Freitag, 11.8.2023 (20:30 Uhr), Naturarena Hohe Warte, Z: 2.600, SR: Oliver Fluch

First Vienna FC 1894 (4-4-2): Ecker, Steiner, Sanogo (Boateng, 79.), Monschein, Peham, Ochs, Omerovic, Kreuzhuber (K), Abazovic (Wunsch, 75.) Huskovic (Bauer, 66.), Edelhofer (D. Luxbacher, 75.)

GAK 1902 (4-4-2): Meierhofer - Gantschnig, Lang, Rosenberger, Jovicic (K) - Rusek (Schiestl, 62.), Lichtenberger (Zaizen, 83.), Schriebl, Jager (Perchtold, 84.) - Maderner (Oberleitner, 90.), Cheukoua

Torfolge: 1:0 Peham (19.), 2:0 Peham (24.), 2:1 Maderner (51.), 2:2 Maderner (72.), 2:3 Schiestl (77.)

Gelbe Karten: Ochs (42.), D. Luxbacher (94.) bzw. Jovicic (80.), Jager (83.), Cheukoua (94.)

Spielfilm im Liveticker

Foto: GEPA Admiral