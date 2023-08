Im Aufsteiger- kontra Absteiger-Duell zweier bisher sieglosen Teams in der noch jungen ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/2024 wollte sowohl der SV Stripfing/Weiden als auch die SV Guntamatic Ried im 3. Anlauf den ersten Dreier feiern. Die Innviertler ja auch noch ohne Niederlage nach 2 Remis, während die Niederösterreicher überhaupt noch ohne Zähler dastanden. Am Freitagabend im ersten Pflichtspiel zwischen beiden Klubs sollte sich letzteres ändern. Dank Gataric´ Goldtor feiert der Aufsteiger seinen ersten Dreier, auf den die Innviertler nach der ersten Saison-Niederlage weiter zu warten haben.

Es ist vollbracht...im 3. Anlauf gelangen Goldtor-Schütze Nikola Gataric (hier gegen Nils Seufert) mit Aufsteiger SV Stripfing der erste Dreier und die ersten Punkte in der neuen 2. Liga, während die SV Ried weiter sieglos bleibt und nach zwei Unentschieden die erste Niederlage kassierte.

3 Neue in Startelf bei Stripfing - darunter 2 Ex-Rieder

Der Aufsteiger bei Teil 2 seines Heimspiel-Doppels binnen einer Woche mit drei personellen Veränderungen gegenüber der 1:4-Niederlage an gleicher Wirkungsstätte gegen Mit-Aufsteiger DSV Leoben: Die beiden Ex-Rieder Markus Lackner (Innenverteidiger) und Dario Pecirep (Mittelstürmer) kamen für Timo Schmelzer und Denis Dizdarevic.

Weiters erhielt im Angriff für den 18-jährigen, ehemaligen SK Sturm Graz-Stürmer Moritz Wels der 31-jährige kroatische Routinier Nikola Gataric den Vorzug. Und dem Zagreber sollte in seiner 40. Pflichtpartie für die Gastgeber auch sein 20. Treffer gelingen - zum 1:0 nach 15 Minuten.

Nikola Gataric mit dem Führungstor nach 15 Minuten

Wie schon beim ersten Auswärtsspiel in Runde 1 gerieten die Innviertler beim zweiten Gastspiel binnen weniger Wochen auf dem FAC-Platz in Rückstand. Die Gäste weiterhin ohne den an der Ferse verletzten etatmäßigen Kapitän Marcel Ziegl, der sich weiter in Geduld zu üben hat in punkto Comeback. "Es fehlt noch einiges, um an eine Rückkehr auf den Platz zu denken", meinte das Rieder Urgestein auf Ligaportal-Nachfrage und meinte vor dem Spiel gegen Stripfing: "Man hat in den ersten 2 Wochen gesehen, wie in der Liga 90 Minuten hauptsächlich ablaufen werden. Wir müssen noch konsequenter sein. Sei es vorne, sei es hinten". Nachsatz: "Wir haben gegen die Admira zwei Punkte hergeschenkt, so selbstkritisch müssen wir sein." Man habe bisher in allen 3 Pflichtspielen Gegentreffer kassiert, darunter 3 Elfmeter..."wir müssen einfach sauberer verteidigen."

Auch Ziegls Kapitän-Vertreter Philipp Pomer fiel kurzfristig aus (Zahnprobleme), für ihn spielte Sandro Schendl auf der linken Seite im Mittelfeld. Nils Seufert war wieder fit und kam für Mayer.

Nach dem Ausfall der beiden Kapitäne führte diesmal Keeper Andreas Leitner die Elf von Cheftrainer Maximilian Senft auf das Feld und kassierte in der Anfangsviertelstunde das Gegentor zum 0:1-Rückstand.

Torschütze erwähnter Nikola Gataric, der bereits nach 6 Minuten die erste nennenswerte Torchance der Partie hatte, allerdings allein vor Torhüter Andreas Leitner knapp vorbei zielte. Doch der Kroate belebte das Offensivspiel der Wegleitner-Elf und erzielte in der Anfangsviertelstunde die verdiente Führung.

Diomonde erst mit Ausgleichschance, dann kurz darauf vorzeitig verletzt raus

Die Rieder vermochten im Spiel nach Vorne kaum Akzente zu setzen, während die Niederösterreicher sogar dem 2:0 nahe waren. Der Ex-Rieder Darijo Pecirep scheiterte frei vor Andreas Leitner am Gäste-Goalie (27.) Auf der Gegenseite jubelt dann plötzlich die Innviertler, doch verfrüht. Nik Marinsek zwar cool beim Abschluss, doch das Schiedsrichter-Team rund um Arnes Talic entschied knapp, aber doch auf Abseits (32.).

Die Gäste blieben in dieser Phase dran. Schneller Konter bis zu Endabnehmer Diomande, der einen Haken machte, um dann in Keeper Kretschmer seinen Meister zu finden (36.). Mit der Prachtparade rettete der 22-Jährige den 1:0-Vorsprung in die Pause, während Diomonde sich den linken Oberschenkel hielt und vorzeitig verletzungsbedingt ausgewechselt wurde (37.).

Mit dem Vorsprung verlagerten sich die Gastgeber nach dem Seitenwechsel auf das Konterspiel, während die Rieder auch weiterhin kaum zu nennenswerten Torchancen kamen. Ausnahme: Der eingewechselte Routinier Schmerböck, der aus aussichtsreicher Position drüber schoß (78.). Ansonsten sahen die knapp über 700 Zuschauer auf dem FAC-Platz eine zwar intensiv geführte, doch höhepunktarme Partie.

SV Ried mit der Brechstange in Schlussphase, doch ohne Durchschlagskraft

In der sechsminütigen Nachspielzeit gingen die Oberösterreicher "All-In"...besaß der eingewechselte Lutovac die Mega-Ausgleichschance, doch verfehlte aus halbrechter Position im 16-er das Gastgeber-Gehäuse mit rechts (90.+1). Dann nochmal Freistoß aus zentraler Position für die Rieder - Grosse, vor einer Woche noch mit einem sehenswerten Standtor, doch diesmal drüber (90.+6). Das war´s.

Die Stripfinger Abwehr wankte in dieser emotionsgeladenen Schlussphase, doch fiel nicht und so brachte der Aufsteiger den knappen Vorsprung ins Ziel. Für die Rieder dagegen war auch der 2. Auswärts-Auftritt auf dem FAC-Platz ein "gebrauchter Tag".

In Runde 4 geht es zum gleichen Zeitpunkt nächsten Freitag für die SV Guntamatic Ried gegen den nächsten Aufsteiger, wenn der DSV Leoben im Innviertel gastiert, während der SV Stripfing/Weiden im Niederösterreich-Duell nach Amstetten reist (ebenfalls Freitag, 19. August, Ankick: 18:10 Uhr).

ADMIRAL 2. Liga, 3. Runde

Freitag, 11. August 2023, 18:10 Uhr, FAC Platz Floridsdorf, Z: 707; SR: Arnes Talic

SV Stripfing/Weiden vs. SV Guntamatic Ried 1:0 (1:0)

SV Stripfing/Weiden (3-4-3): Kretschmer - Kopp, Lackner (70. Radonjic), Furtlehner - Pazourek, Güclü (K), Gartner (82. Wels), Kreiker (60. Papadimitriou) - Rakowitz (60. Steiger), Pecirep, Gataric. Trainer: Christian Wegleitner.

SV Guntamatic Ried (3-4-3): Leitner (K) - Wiesinger (46. Bumberger), Havenaar, Malic - Wohlmuth, Schendl (59. Rossdorfer), Stosic, Seufert (46. Ungar) - Marinsek (80. Lutovac), Grosse, Diomande (39. Schmerböck). Trainer: Maximilian Senft.

Tor: 1:0 Gataric (15.)

Gelbe Karten: Pazourek (75. Foulspiel), Wels (90., takisches Foul), Kretschmer (90.+2, Zeitspiel) / Malic (15., Foulspiel), Grosse (81., SR-Kritik).

Spielfilm im Ligaportal-Liveticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL