Der SV Licht Loidl Lafnitz empfing am Sonntagvormittag in der 5. Runde der ADMIRAL 2. Liga den bisherigen Spitzenreiter GAK 1902. Die Rotjacken hatten bisher alle Spiele gewonnen und wollen dementsprechend auch im Steirer Duell nachlegen. Doch das Spiel endete mit einem klaren 4:1-Sieg für die Lafnitzer. Die Tore 3 und 4 fielen allerdings erst in der Nachspielzeit der 2. Halbzeit. Bis dahin war die Partie hochspannend.

Schriebl & Knollmüller jubeln mit den Lafnitzern über einen überraschenden Sieg gegen den GAK 1902.

Beide Teams mit offenem Visier

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Der GAK mit einer günstigen Gelegenheit - Daniel Maderner wird gut anvisiert, sein Abschluss sitzt kurz vor dem Tor noch einmal auf, wird aber noch erfolgreich zur Ecke abgeblockt - diese bringt aber nichts ein.

Die Lafnitzer versuchen es über die linke Außenbahn über Lederer zu kommen, doch was die Hausherren bisher aus ihren Ballbesitzphasen machen, ist einfach mehr als nur viel zu wenig - ein völlig harmloses Passspiel kommt schlussendlich zum GAK-Schlussmann Meierhofer, der den Ball sicher aufnnehmen kann. Dann die Grazer im schnellen Gegenangriff, nachdem die Lafnitzer eine katastrophalen Ballverlust erlitten haben - Michael Cheukoua wird gut angespielt, doch Schiedsrichter Isa Simsek entscheidet kurz darauf auf Abseits des Angreifers und pfeift deshalb diese Situation ab.

Nach einer halben Stunde die erste Großchance für die Gastgeber: Leipold zieht einige GAK Spieler auf sich, legt die Kugel ab zu Prohart und dieser sucht den Abschluss - Goalie Meierhofer mit einer Glanzparade. Die daraus entstandene Ecke kann der Tormann problemlos wegfausten.

Als schon niemand mehr mit einem Treffer vor der Pause rechnet, steht es plötzlich doch 1:0. Nachdem der GAK wieder stärker wurde, wird ein Freistoß von links mit einer immer länger werdenden Flanke perfekt zum an der rechten Stangen positionierten Sebastian Feyrer ausgeführt - der gibt einen Abschluss mit dem Kopf ab - die Kugel prallt an die linke Stange und von dort ins Tor zum vielumjubelten 1:0 Führungstreffer für den SV Lafnitz. Dann geht es in die Kabinen.

Lafnitz weiter mutig

Im 2. Durchgang gleich eine erste gute Aktion vom GAK 1902 - Michael Cheukoua kommt ans Leder und gibt einfach ohne lange zu zögern aus der zweiten Reihe einen Abschluss ab - das Leder geht knapp rechts neben das Gehäuse. In der Folge nimmt der Gäste-Coach Messner Wechsel vor und will neuen Schwung ins Spiel bringen.

Demgegenüber ist die Steiner-Truppe im Angriffsmodus - der letzte wohl entscheidende Pass zu Jurica Poldrugac kommt aber nicht an, die GAK-Hintermannschaft kommt da mit mehreren Beinen dazwischen und kann eine möglicherweise gefährlich werdende Situation entschärfen. Die Murstädter riskieren in der Folge immer mehr.

In der 73. Minute haben die Lafnitzer die Möglichkeit auf das 2:0 - Benjamin Nyarko setzt sich sehr stark durch und kann den Ball behaupten, sucht sofort den Abschluss - Goalie Jakob Meierhofer mit einer guten Parade. Doch in der 81. Minute ist es passiert. Perfekter Konter: Prohart legt auf die linke Seite ab - von dort aus geht es in den Strafraum und in den Rücken der GAK-Abwehr - Joker Andreas Radics kommt ans Leder und erzielt das 2:0 für Lafnitz.

Doch im Gegenzug der schnelle Anschlusstreffer für den GAK: Eine Flanke kommt gut in die Mitte, mit etwas Glück bekommt Marco Sebastian Gantschnig einen zweiten Versuch und diesen drückt er eiskalt über die Linie. Die Rotjacken werfen jetzt alles nach vorne.

Anstatt des Ausgleichs fällt in der Nachspielzeit jedoch das 3:1. Wieder geht es blitzschnell, ein Konterangriff nach einem Eckball kommt über rechts zu Benjamin Nyarko - jeder rechnet mit einem Schuss des Lafnitzer, doch er legt perfekt ab auf den wenige Augenblicke zuvor eingewechselten Neubauer und dieser hämmert die Kugel zum 3:1 Siegestreffer in die Maschen. Sene erzielt dann sogar auch noch das 4:1.

ADMIRAL 2. Liga, 5. Runde

Sonntag, 27. August 2023, 10:30 Uhr, Fußballarena Lafnitz, Z: 1.840, SR: Isa Simsek

SV Lafnitz vs. GAK 1902 4:1 (1:0)

SV Lafnitz (4-4-2): Suprun, Feyrer, Sene, Schriebl, Poldrugac (Neubauer, 94.), Knollmüller (Nyarko, 62.), Prohart, Lederer, Siegl (K), Leipold, Murataj (Radics, 77)

GAK 1902 (4-4-2): Meierhofer, Rusek (Perchtold, 54.), Maderner, Lichtenberger (Zaizen, 60.), Schiestl (Jager, 54.), Gantschnig, Schriebl (Mayer, 77.), Köchl, Rosenberger (Holzhacker, 77.), Jovicic (K), Cheukoua

Torfolge: 1:0 Feyrer (44.), 2:0 Radics (81.), 2:1 Gantschnig (83.), 3:1 Neubauer (90.+6.), 4:1 Sene (90.+7.)

Gelbe Karten: Schriebl (16.), Sene (69.), Siegl (91.), Radics (92.) bzw. Rosenberger (67.), Schiestl (76.), Gantschnig (90.+8.)

Fotocredit: GEPA Admiral