Zur besten Samstagabend-Primetime trafen der vor der 8. Runde der ADMIRAL 2. Liga Überraschungs-Tabellendritte SW Bregenz und der bereits 6 Punkte hinter den Vorarlbergern platzierte Tabellen-9. SV Guntamatic Ried aufeinander. Für die Innviertler galt es im Ländle "Boden gut zu machen" und den ersten Auswärts-Dreier zu holen. Torchancen waren für den tonangebenden ADMIRAL Bundesliga-Absteiger da, doch es fehlte am Ende die Effizienz im Abschluss bzw. Durchschlagskraft, sodass sich die "Wikinger" mit einem 0:0 zu begnügen hatten, welches den Vorarlbergern wiederum schmeichelt.

Philipp Pomer und die SV Ried versäumten trotz Feldüberlegenheit und diverser Torchancen den ersten Auswärtssieg. Rechts Dario Barada, SW Bregenz.

Im Reichshofstadion in Lustenau erste Torchance für SV Ried

Aufsteiger kontra Absteiger! Nach 3 Siegen en suite und 5 gesamt nach 7 Runden ging das Team des ehemaligen SV Ried-Coaches Andreas Heraf mit "breiter Brust" in das Duell mit dem ADMIRAL BL-Absteiger, wobei die Schwarz-Weißen wegen Umbauarbeiten im eigenen Stadion heute und für das nächste Heimspiel in das Reichshofstadion nach Lustenau auszuweichen haben. Um in der Heimstätte des ADMIRAL Bundesligisten SC Austria Lustenau die erste Torchance der Partie den in gelb-weiß auflaufenden Riedern zu überlassen. Mark Grosse mit der prima Ballmitnahme und dem Haken, doch seinen Schussball parierte Keeper Franco Flückiger (11.).

Der 24-jährige SVR-Stürmer verletzte sich wenig später am rechten Daumen, um nach kurzer medizinischer Betreuung weiter zu machen. Die Innviertler weiter tonangebend, doch nach einer Linksflanke verpasste Neuzugang Wilfried Eza bei seinem SV Ried-Debüt ebenso den Ball wie Nik Marinsek, wenn auch um Haaresbreite (21.). Dann wurde Nils Seufert (Foto unten) beim Schussversuch gerade noch abgeblockt (29.). Wiederholt warf sich die vielbeinige Bregenzer Abwehr in die Schussbälle und rettete damit das 0:0 in die Pause.

Keeper Franco Flückiger bewahrte Aufsteiger vor Niederlage

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Rieder dem Führungstor weiter näher. Der dynamische Mark Grosse zog aus der Drehung ab, doch fand einmal mehr im reaktionsschnellen SW Bregenzer-Goalie Franco Flückiger seinen Meister. Der 32-jährige Deutsche war der gewohnt starke Rückhalt beim Aufsteiger (52.). Die Gäste blieben am Drücker und nach einem Schussball von Kapitän Philipp Pomer rettete ein Bregenzer gerade noch auf der Torlinie (59.). Das 0:0 schmeichelte inzwischen den Vorarlbergern.

Die Rieder blieben "am Gaspedal", wollten unbedingt den ersten Auswärtssieg der Saison und sich in der Tabelle vor dem bevorstehenden Heimspiel gegen den SV Horn (kommenden Freitag, 18:10 Uhr, Innviertel Arena) auf die "Überholspur" begeben. Der eingewechselte David Ungar mit dem direkten Freistoß, doch in die Mauer (78.).

Die Senft-Schützlinge ließen nicht nach, doch es fehlte bei allem Engagement an Kreativität im letzten Drittel und der nötigen Durchschlagskraft. Der aufgerückte Abwehrchef Nikki Havenaar in der Nachspielzeit dann im wahrsten Sinne des Wortes "um ein Haar" mit dem Luckypunch, vermochte die Hereingabe per Kopfball jedoch nicht zu verwerten...die Kugel strich am Kopf und Gastgeber-Gehäuse vorbei (90.+2).

Somit blieb es am Ende bei der "Nullnummer". Die Rieder warten weiter auf den ersten Auswärtssieg nach bisher 3 Remis und 2 Niederlagen in der Fremde, während die Heraf-Elf nach bisher 5 Siegen und 2 Niederlagen erstmals in dieser Saison ein Remis verbucht. Mit dem die Bregenzer besser leben können.

Schwarz Weiß Bregenz und die SV Guntamatic Ried trennen sich mit einem 0:0 Unentschieden.#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/ZEZ5QG4jyX — SV Ried 1912 (@svried1912) September 23, 2023

ADMIRAL 2. Liga, 8. Runde

Samstag, 23.09.2023, 20 Uhr, Reichshofstadion Lustenau, SR: Daniel Pfister

Schwarz-Weiß Bregenz - SV Guntamatic Ried 0:0

SW Bregenz (4-2-3-1): Flückiger – Martinovic (K), Barada, Lins, Prirsch - Dodig, Adriel - Parger (68. Y. Wanner) , Satin (86. Soares Alves), Gabryel - Brückler (77. Martin). Trainer: Andreas Heraf.

SV Ried (3-4-3): Leitner - Steurer, Havenaar, Malic (67. Ungar) - Wohlmuth, Celic, Seufert, Pomer (K) - Eza (67. Beganovic), Marinsek (88. Bumberger), Grosse (73. Rossdorfer). Trainer: Maximilian Senft.

Gelbe Karten: Linz (25., SR-Kritik) / Grosse (47., Foulspiel), Beganovic (71., Unsportlichkeit/"Schwalbe"),

