Im Rahmen der 2. Runde des UNIQA ÖFB-Cups kam es am Dienstag zum Duell zwischen dem First Vienna FC 1894 und SC Austria Lustenau. Damit hieß es ADMIRAL 2. Liga gegen ADMIRAL Bundesliga. Letztlich konnte sich der Bundesligist aus Vorarlberg knapp mit 3:2 durchsetzen, die Vienna lieferte den Gästen aus dem Ländle aber einen echten Cup-Fight.

Viennas Ochs setzte gute Akzente, es reichte aber nicht

Austria Lustenau mit Blitztor

In der 5. Minute des spannungsgeladenen Spiels zwischen der Vienna und Austria Lustenau wurde die Bühne für einen aufregenden Start gesetzt. Frederiksen wagte einen mutigen Schuss von der Mittellinie aus, da er erkannte, dass der gegnerische Torhüter Giuliani zu weit vor seinem Tor stand. Das Risiko zahlte sich aus, als der Ball präzise unter die Latte zischte, und Austria Lustenau ging mit 1:0 in Führung.

Die Dominanz von Austria Lustenau setzte sich in der 20. Minute fort. Frederiksen, der bereits Torschütze war, erhielt den Ball auf der rechten Seite des Strafraums, machte einen geschickten Haken nach innen und schoss mit links flach ins kurze Eck. Dieser Treffer erhöhte den Vorsprung auf 2:0 und festigte die Position der Gastgeber.

Vienna zeigte jedoch eine beeindruckende Reaktion auf den Rückstand und begann mutiger zu spielen. In einer großen Chance für Vienna wurde Boateng am kurzen Pfosten perfekt mit einer Flanke bedient, konnte jedoch den Kopfball nur knapp über das Tor setzen.

Im Gegenzug hatte Austria Lustenau beinahe das 3:0 erzielt, als Schmid von der Strafraumgrenze einen Schuss abfeuerte, der jedoch an die Latte prallte. Glücklicherweise für die Gastgeber blieb es bei diesem knappen Auslassen.

Vienna setzte seine Offensive fort, und Viennas Ochs bekam den Ball im Strafraum, zog einen Volleyschuss ab, der jedoch knapp über das Tor strich.

In den letzten Minuten der ersten Halbzeit erhöhte Vienna den Druck weiter. In der 44. Minute dribbelte Edelhofer von Vienna geschickt auf der linken Seite im Strafraum, setzte sich durch und feuerte einen Schuss auf das kurze Eck ab. Doch Goalie Helac von Austria Lustenau war auf dem Posten und wehrte den Schuss ab, um das 2:0 zu halten.

Die erste Halbzeit endete somit mit einer 2:0-Führung für Austria Lustenau, aber Vienna zeigte Anzeichen von Stärke und Entschlossenheit und könnte in der zweiten Halbzeit noch für Spannung sorgen.

Vienna liefert Kampf

Die 2. Halbzeit begann mit einer entscheidenden Aktion von Vienna. In der 51. Minute dribbelte Luxbacher von Vienna mit dem Ball in Richtung des Austria Lustenau-Tors. Die Verteidigung versuchte, ihn zu attackieren, aber Luxbacher entschied sich für einen Schuss aus etwa 18 Metern Entfernung. Zwischen zwei Verteidigern hindurch fand sein flacher Schuss präzise den Weg ins kurze Eck des Tores. Damit verkürzte Vienna auf 1:2 und brachte neuen Schwung in die Partie.

Die 63. Minute brachte einen Elfmeter für Austria Lustenau, nachdem Omerovic von Vienna ein Foul begangen hatte. Torben Bjarne Rhein trat an und verwandelte den Elfmeter souverän, um die Führung der Vorarlberger wieder auf 3:1 auszubauen.

Jedoch ließ Vienna nicht locker und setzte weiterhin auf Angriff. In der 67. Minute gelang es Ochs von Vienna auf beeindruckende Weise, den Rückstand auf 2:3 zu verkürzen. Er spielte zwei Lustenauer Verteidiger am 16er aus und zog ab. Der Ball fand den Weg ins rechte Eck des Tores und brachte Vienna näher an einen Ausgleich heran.

Mit diesem Tor war die Spannung in der Partie wieder voll entfacht. Beide Mannschaften kämpften leidenschaftlich um den Sieg, und die verbleibende Spielzeit versprach ein spannendes Finish.

Die Vienna drückt auf den Ausgleich, die Lustenauer lauern auf Konter. In der 84. Minute beinahe das 4:2 für die Gäste, doch die Latte und dann die Stange verhindern bei einem Kopfball das Gegentor. Die Vienna wirft alles nach vorne, die Lustenauer setzen sich aber letztlich durch.

First Vienna FC 1894 - SC Austria Lustenau 2:3 (0:2)

Dienstag, 26.09.2023 (19 Uhr), Hohe Warte Wien, Z: 1500, SR: Christian-Petru Ciochirca

Torfolge: 0:1 Frederiiksen (5.), 0:2 Frederiksen (19.), 1:2 Luxbacher (51.), 1:3 Rhein (63.), 2:3 Ochs (67.)

Startelf Vienna (4-4-2): 41 Christopher Giuliani, 05 Noah Steiner, 08 Bernhard Luxbacher (K), 10 Philipp Ochs, 12 Marcel Tanzmayr, 13 Anes Omerovic, 14 Kelvin Owusu Boateng, 24 Kerim Abazovic, 25 Jürgen Bauer, 30 Edin Huskovic, 77 Luca Edelhofer

Startelf Austria Lustenau (4-4-2): 21 Ammar Helac, 05 Leo Mätzler, 07 Fabian Gmeiner, 11 Baila Diallo, 31 Matthias Maak (K), 08 Torben Bjarne Rhein, 20 Jonathan Schmid, 23 Pius Grabher, 33 Daniel Tiefenbach, 09 Nikolai Baden Frederiksen, 18 Anthony Schmid

