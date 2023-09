Über dem Grazer Uhrturm "lacht" - auch an diesem verregneten Samstag - "die Sonne", zumindest für alle GAK 1902-Symathiasten, erklommen die Rotjacken in der Vorwoche ja den "Tabellen-Thron" und wären mit einem weiteren Vollerfolg in Liebenau bereits in der Lage, den "Polster" auf den unlängst "doppelt umgefallenen" Verfolger SKN St. Pölten auf 5 Zähler auszubauen. Zu Gast an diesem 8. ADMIRAL 2. Liga-Spieltag waren die heuer bisweilen hinter den Erwartungen gebliebenen Jungbullen des FC Liefering, denen Mitte August der letzte "Dreipunkter" gelang.

Für die Salzburger Jungbullen, die obendrein ab der 35. Minute dezimiert waren, gab es bei Spitzenreiter GAK 1902 nichts zu holen. Im Bild Tim Paumgartner und Oliver Lukic vom FC Liefering.

Maderner bringt GAK per Doppelpack auf Siegerstraße - früher Ausschluss bei Liefering

Die Salzburger Youngster brachten in den jüngsten drei Liga-Pflichtspielen nur einen Zähler ins Trockene. Die Ausgangslage demzufolge vermeintlich klar - der Spielverlauf sich dem "Omen" fügend: 3:0-Heimerfolg und 7. Saisonsieg im 8. Anlauf!

Schon früh setzte der GAK 1902 ein deutliches Ausrufezeichen. In der 6. Minute nutzte Daniel Maderner einen folgenschweren Patzer von Lieferings Torhüter Krumrey eiskalt aus. Der Gäste-Goalie wollte den Ball wegschießen, doch der GAK-Goalgetter blockte Krumreys Abschlag ab. Der Ball senkte sich perfekt unter die Latte - 1:0 für die Gastgeber. Ein früher Schock für die Jungbullen.

Die Lieferinger bemühten sich um eine schnelle Antwort, aber die GAK-Abwehr stand zum wiederholten Mal in dieser Saison sicher. Die Steirer behielten über die gesamte erste Hälfte die Kontrolle. Die Aufgabe wurde für Liefering noch schwerer, als Soumaila Diobate in der 35. Minute nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte sah.

Kurz vor Ende der Nachspielzeit der 1. Halbzeit sorgte Daniel Maderner erneut für Jubel bei den Heimfans. In der 45.+3 Minute wurde der Routinier von Christian Lichtenberger perfekt bedient. Maderner drehte sich im Strafraum und feuerte einen platzierten Schuss ab, der zwar noch leicht abgefälscht wurde, sogleich unhaltbar im Tor von Krumrey einschlug. Mit einer ebenso verdienten wie komfortablen 2:0-Führung ging der GAK in die Halbzeitpause.

Reine Formsache im 2. Durchgang

Der GAK nutzte die numerische Überlegenheit geschickt aus und belagerte nach Wiederbeginn den gegnerischen Strafraum. Immer wieder kam der Spitzenreiter gefährlich vor das Tor von Keeper Krumrey. In der 76. Minute fiel die Entscheidung. Nach einem weiteren Fehler der Lieferinger konnte Atsushi Zaizen die Kugel perfekt auf Michael Cheukoua durchstecken, der behielt die Nerven und versenkte den Ball zum 3:0.

Die restliche Spielzeit verlief ereignisarm. Der GAK spielte das Match routiniert herunter und ließ keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Der FC Liefering kämpfte tapfer, konnte aber aufgrund der Unterzahl und der starken Leistung der Rotjacken nichts mehr ausrichten. Damit gehen die Grazer mit einem satten Vorsprung von 5 Punkten nach 8 Runden ins direkte Topspiel-Duell mit dem SKN St. Pölten am kommenden Freitag (20:30 Uhr).

