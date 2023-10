Der DSV Leoben empfing am Freitagabend in Runde 12 der ADMIRAL 2. Liga den FC Flyeralarm Admira. Der Aufsteiger wollte unbedingt auch zu Hause wieder drei Punkte holen, nachdem man vorige Woche beim SKN St. Pölten nach zwei Monaten wieder voll anschrieb. Das gelang am Ende vor 1.550 Fans auch - die Mannen von Trainer Poms gewannen mit 3:2 (3:1). Wie vor einer Woche gelang Stürmer-Routinier Deni Alar erneut ein Doppelpack.

Leoben darf endlich auch Zuhause wieder jubeln.

DSV Leoben legt vor

Das Spiel zwischen DSV Leoben und FC Flyeralarm Admira begann mit viel Spannung. Beide Teams waren nach vorne orientiert. In der 22. Minute zog Josip Eskinja ab, seinen Schuss konnte der Torwart nicht sauber fangen, und Deni Alar war zur Stelle, um zum 1:0 einzuschießen. Schon davor hatte Amoah eine gute Gelegenheit, doch in der letzten Sekunde ist ein Verteidiger dazwischen. In der 25. Minute erhöhte DSV Leoben auf 2:0, als Deni Alar erneut erfolgreich war. Diesmal wurde er von Eskinja im Mittelfeld bedient, und er schob den Ball ins Tor.

FC Flyeralarm Admira kämpfte jedoch und schaffte in der 30. Minute den Anschlusstreffer. Albin Gashi durchbrach die Leobener Abwehr und platzierte seinen Schuss präzise ins linke untere Eck, sodass es 2:1 stand. Kurz darauf, in der 33. Minute, sorgte Winfred Amoah für das 3:1 für DSV Leoben, als er die gesamte Admira-Abwehr alt aussehen ließ und den Ball ins untere linke Eck schob. Die erste Halbzeit endete mit einem 3:1-Vorsprung für DSV Leoben, und das Spiel verspricht weiterhin Spannung und Action in der zweiten Halbzeit.

Anschlusstor von Admira

Die zweite Halbzeit begann mit stärkeren Gästen aus der Südstadt. Die erste Gelegenheit hat aber Leoben: In der 53. Minute Deni Alar mit einem Zuspiel, aber Josip Eskinja vergab die Gelegenheit vor dem Schlussmann. Kurz darauf, in der 54. Minute, versuchte Winfred Amoah einen Distanzschuss, der jedoch zu zentral für den Schlussmann war. Beide Teams waren entschlossen, weitere Tore zu erzielen.

In der 63. Minute setzte Friesenbichler am 5er Halilis in Szene, aber Halilis Schuss ging über das Tor. Dann, in der 65. Minute, gelang FC Flyeralarm Admira plötzlich der Anschlusstreffer, als Patrick Schmidt den Ball ins Netz schoss. Der Schuss von Schmidt wurde von der DSV-Abwehr abgefälscht.

Beide Teams brachten in der Folge Wechselspieler, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen, und es blieb bis zum Ende des zweiten Abschnittes spannend. Die Zuschauer wurden mit einer unterhaltsamen Partie belohnt, die mit dem knappen Vorsprung von DSV Leoben endete.

ADMIRAL 2. Liga, 12. Runde

DSV Leoben - FC Flyeralarm Admira 3:2 (3:1)

Freitag, 27.10.2023 (18:10 Uhr), Stadion Donawitz; SR: Isa Simsek

Startelf Leoben (4-3-3): Zan Pelko - Julian Turi, Luka Brkic, BEd Drini Halili - Matija Horvat, Nico Pichler (K), Winfred Amoah, Moritz Andreas Heinrich, Josip Eskinja - Deni Alar, Kevin Friesenbichler

Startelf Admira (4-3-3): Christoph Haas - Stephan Zwierschitz (K), Jakob Maximilian Schöller, Nicolas Keckeisen, Georg Teigl - Thomas Ebner, Lukas Malicsek, Albin Gashi, George Davies, Wilhelm Vorsager - Reinhard Azubuike Young

Torfolge: 1:0 Alar (22.), 2:0 Alar (25.), 2:1 Gashi (29.), 3:1 Amoah (33.), 3:2 Schmidt (65.)

Gelbe Karten: Friesenbichler (68.), Pichler (75.), Heinrich (94.), Michael (94.) bzw. Ebner (94.)

Spielfilm im Live-Ticker

Fotocredit: DSV Leoben