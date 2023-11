Der Kapfenberger SV traf am Freitag im Abendspiel der 15. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den GAK 1902. Damit stand ein Steirer-Duell auf dem Programm, das mit viel Spannung erwartet wurde. Immerhin zeigen beide Teams bisher eine bärenstarke Saison - die Rotjacken marschieren vorne weg, die Falken konnten nach dem sensationellen Doch-Noch-Klassenerhalt in der Vorsaison heuer bereits 23 Punkte holen und wollten auch gegen die Grazer etwas mitnehmen. Am Ende konnten sich aber die Murstädter von Trainer Gernot Messner mit 3:2 in Kapfenberg durchsetzen.

Der GAK kehrte auf die Siegerstraße zurück - Jovicic sorgte für Führung der Grazer in der ersten Halbzeit.

GAK legt vor, Kapfenberg reagiert umgehend

Schon in den ersten Minuten setzt der KSV 1919 Akzente, ist spielbestimmend und versucht, die Grazer Defensive zu durchbrechen. In der 3. Minute haben die Gastgeber eine vielversprechende Möglichkeit, als Christoph Pichorner einen Pass an die linke Fünferkante in Richtung Matthias Puschl schickt. Doch der Kapfenberger Kapitän erreicht den ungenauen Ball nicht.

Der GAK 1902 zeigt sich keineswegs passiv. In der 8. Minute bringt Thomas Schiestl eine hohe Flanke von der linken Seite, die jedoch von Yao Olivier Juslin N'zi per Kopf ins Toraus geklärt wird. Die Ibrakovic-Truppe ist zu Beginn spielbestimmend, aber die Gäste kämpfen sich immer besser ins Spiel. In der 15. Minute hat der GAK 1902 eine gute Chance, als Michael Lang aus der Distanz abzieht, doch Keeper Richard Strebinger pariert mit einem starken Reflex in der Tormitte.

In der 20. Minute versucht es Christian Lichtenberger per Freistoß vom rechten Flügel, aber der Schussball wird von einem KSV-Verteidiger an der ersten Stange per Kopfball geklärt. Kurz darauf, in der 27. Minute, bringt Meletios Miskovic eine Flanke von links in den Strafraum, doch der Volleyschuss von Christoph Pichorner geht weit am Tor vorbei.

In der 40. Minute hat der GAK 1902 eine Riesenchance, als Michael Lang aus spitzem Winkel abdrückt, aber sein Schuss nur gegen die rechte Stange kracht und von Keeper Richard Strebinger zur Ecke abgeblockt wird. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelingt dem GAK 1902 schließlich die Führung (42.). Nach einer Ecke von rechts knallt Marco Sebastian Gantschnig aus kurzer Entfernung den Ball an die linke Stange, ehe Milos Jovicic abstaubt.

Die Antwort des KSV 1919 lässt nicht lange auf sich warten. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt Matthias Puschl den 1:1-Ausgleich und drückt das Leder, nachdem der Ball schon geklärt scheint, aus kurzer Distanz über die Linie.

Schiestl bringt GAK erneut in Führung und avanciert zum Matchwinner

Die zweite Halbzeit beginnt mit unveränderten Personal auf beiden Seiten. Der starke Wind hat mittlerweile nachgelassen, stattdessen setzt nun ein relativ starkes Schneegestöber ein. In der 47. Minute kommt GAK-Goalgetter Daniel Maderner ohne Bedrängnis kurz vor der linken Strafraumkante zum Schuss, doch Richard Strebinger kann seinen Versuch ins lange Eck abwehren.

In der 49. Minute gelingt dem Liga-Leader schließlich die 2:1-Fürhung. Thomas Schiestl bekommt von Michael Lang an der zweiten Stange einen hohen Ball im Fünfer, Keeper Richard Strebinger verschätzt sich, Verteidiger Philipp Seidl kommt auch nicht mehr dran, und Thomas Schiestl köpft ins leere Tor ein. Die 52. Minute sieht die nächste Chance für den GAK 1902. Michael Lang geht ein paar Meter, zieht kurz von rechts nach innen und schließt ab, doch sein Schuss von der Sechzehnerkante geht knapp an der linken Stange vorbei.

In der 56. Minute spielt Thomas Schiestl die Kugel von der linken Seite in den Strafraum, doch sein Versuch findet in der Box keinen Abnehmer, und der Schlussmann kann das Leder ohne Probleme aufnehmen. Der GAK bleibt weiter am Drücker. In der 58. Minute versucht es Christian Lichtenberger mit einem Distanzschuss aus zentraler Position, aber Richard Strebinger in der Tormitte fängt den Ball locker.

GAK legt nach, Kapfenberg sorgt für spannende Schlussphase

In der 59. Minute hat Philipp Seidl vom KSV 1919 eine Flanke von rechts an die zweite Stange, doch sein Versuch findet keinen Mitspieler, und Michael Lang kann ohne Schwierigkeiten zur Ecke klären. In der 61. Minute hat Artur Murza eine vielversprechende Gelegenheit für die Falken. Er lässt einen Gegenspieler links im Strafraum aussteigen, legt sich den Ball zurecht und haut drauf, aber Keeper Jakob Meierhofer kann die Kugel in der Mitte des Tores aufnehmen.

Kurz darauf erhöht der Aufstiegs-Aspirant aus der steirischen Landeshauptstadt seinen Vorsprung auf 3:1 (68.). Thomas Schiestl schiebt trocken ein, nachdem Daniel Maderner eine gute Kombination mit Thomas Wilfried Mayer spielt, dieser den Ball von rechts in den Fünfer an die zweite Stange bringt.

In der Schlussphase werfen die Gastgeber alles nach vorne und können in der 87. Minute auf 2:3 verkürzen. Der Ex-Grazer Philipp Seidl bekommt den Ball im Strafraum und zieht ab - keine Chance für GAK-Goalie Meierhofer. Doch obwohl sich die Gastgeber gegen die erste Niederlage seit sieben Spielen wehren, bleibt es am Ende beim 2:3 nach einer packenden Partie.

ADMIRAL 2. Liga, 15. Runde

KSV 1919 - GAK 1902 2:3 (1:1)

Freitag, 24.11.2023 (20:30 Uhr), Franz Fekete Stadion, SR: Markus Hameter

Startelf KSV 1919: Strebinger - Szerencsi, Seidl, Pichorner, N'zi, Mandler - Miskovic, Walchhütter - Puschl (K), Hofleitner, Murza.

Startelf GAK 1902: Meierhofer - Gantschnig, Lang, Holzhacker, Jovicic - Lichtenberger, Perchtold (K), Mayer, Schiestl - Maderner, Cheukoua.

Tore: 0:1 Jovicic (42.), 1:1 Puschl (46.), 1:2 Schiestl (49.), 1:3 Schiestl (68.), 2:3 Seidl (87.)

Gelbe Karten: Miskovic (64.), Murza (65.), N'zi (88.) bzw. Jovicic (24.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL